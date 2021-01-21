Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?

Почему все больше хитов на телеэкранах и при этом все меньше стремятся указывать имена авторов? Нет ли здесь какого-то "сговора медийщиков"? Эту тему с "Правдой.Ру" обсуждает Александр Шаганов, который пишет тексты песен для многих известных музыкантов.

Читайте начало интервью:

Поэт Александр Шаганов: "Всегда нужно пускать в жизнь романтику"

Сергей Каргашин: Раньше авторов носили на руках, брали интервью и везде указывали имена: на радио, телевидении. Сейчас против них идет какая-то невидимая война. Стараются не называть, не приглашать.

— Спасибо, что подняли эту тему. Я вступил на эту стезю, когда песню обязательно сопровождали титры: автор музыки Раймонд Паулс, стихи Андрея Вознесенского. Ты мог заинтересоваться их творчеством, шел в библиотеку, изучал. Я же за последние 20 лет ни разу не слышал свою фамилию, которую бы транслировали, объявляли. И люди, зная и любя мои песни, не знают про меня.

И поэтому мой авторитет рушится, нет как бы такого человека.

— А кому это может быть выгодно?

— Это редакторский беспредел, нас всех держат за черную кость: вы нам не нужны, идите в леса, сочиняйте… Пугачева, великая, мне однажды сказала: "Саша, мы все живем вашими мозгами, авторами". Она сама прекрасный автор, у нее песня есть "Осень — рыжая подружка". Умный исполнитель своих авторов бережет.

— Алла Борисовна в этом плане замечательная. У меня было с ней буквально несколько секунд общения, но она сказала несколько слов: "Сережа, я тебя еще попою". Нашла же она, вокруг нее там улей, не пробиться.

— А есть исполнители, не будем называть фамилий… Я одной девушке сочинил — потратил блок сигарет, литр кофе, а она через двадцать минут звонит и говорит: "Знаешь, не подходит". Нет бы хотя бы переспать с этим произведением, через день… Далеко не полетела эта птаха. В общем, давайте вернем бегущую строку с авторами. Сразу все становится ясно: плохую песню написал — вот твоя фамилия. А хорошую — люди должны об этом знать. Иначе это и обидно, и мешает развитию. Когда человека в черном теле держишь, от него ничего особо не дождешься.

— Про твоего "Коня" мне Ярослав Сумишевский рассказывал. Он спел эту песню, выложил на Youtube. А глава Сбера Герман Греф как-то бежал утром, музыку слушал, и у него в плейлисте случайно выскочил этот трек. Он закончил пробежку, присел, стал слушать. После этого Ярослава несколько раз приглашали на мероприятия Сбера, часы подарили.

— Ну что сказать… меня Греф никуда не приглашал. Никаких часов не дарил… У нас возникает понимание, что кто поет, того и песня. Ярослав прекрасно исполнил, дай бог ему всего. Но это считают народной песней, а это живой Шаганов и живой Матвиенко придумали для народа. Я расстроился тогда, из-за часов Грефа.

— Может, он об этом узнает.

— "Минуй нас пуще всех печалей/И барский гнев, и барская любовь".

— В некий момент ты запел сам. Что это тебе дает?

— Объездил всю нашу страну. Никогда бы меня как безымянного поэта, без титров, не пригласили. А выходя на сцену, видишь людей, для которых сочиняешь. Все под плюс выступают. Я всем авторам говорю: хватит под половичком лежать, выходите на сцену, читайте стихи, пропагандируйте себя, исполняйте. Зрителю даже не важно, как ты поешь, условно говоря. Ему важно, что ты — автор.

— Без тебя не было бы этой песни.

— Ты не Большой театр представляешь, а себя. Выходи и дари радость людям. Стесняться нечего. Я пел, а потом сказал себе: дорогой мой, ты не глухонемой, давай немножко позанимайся. Бернес нотной грамоты не знал. Бывает, люди с шикарными голосами, а это никому не интересно. А человек без неземных вокальных данных может быть харизматичен, в его тембре голоса и за ним стоит некая глубинная правда, которую он сам придумал и сам знает. Парень с шикарным голосом может не знать, как им распорядиться, как тронуть душу людей, и в том его трагедия.

Вот стихотворение. Одна медицинская организация попросила:

Для фронта в лихолесье приготовь Не только самолеты и снаряды. Необходима донорская кровь, Как воздух, без задержек, В медсанбаты. Ее сдавали дети, старики, Шли следом жены, сестры, наготове. Кто сколько мог, по каплям, Для реки, невиданной реки народной крови. В ней Курская дуга и Сталинград Черпали веру, мужество и силы. Любой из нас по крови этой — брат, В ней судьбы всех народов, вся Россия. Мы кровью той навеки скреплены, Ее нам завещали наши деды. 4 года в ней войны, войны. И алый цвет на знамени Победы. Беда, порой, приходит, где не ждешь. И чтоб закаты не закрыла полночь, Обычные ребята, молодежь, идут на помощь, Донорскую помощь. Сегодня вновь, как на передовой, Они решают сложную задачу. Во имя жизни сделай выбор свой. Пожертвуй крови, Нам нельзя иначе.

— Ничего себе. Обычно по заказу — одно, а тут такая широта.

— А в январе, в этих вот числах, я в 17 лет придумал строчки, определившие мою жизнь.

Деревянные церкви Руси, Перекошены древние стены, Подойди и о многом спроси, В этих срубах есть сердце и вены. Заколочено накрест окно, Молчаливо, убого убранство, Но зато старым стенам дано Мерить душу с простым постоянством. Левитан оставался один, Если кисть замирала в застое, И тогда среди многих картин Вдруг рождалось над вечным покоем: На холсте небольшая деталь, Церковь старая на косогоре, И видна необъятная даль На былинно-бескрайнем просторе. Старорусский народный обряд, Неподкупная гордость людская. Деревянные церкви стоят, Это жизнь без конца и без края.

И благодаря группе "Черный кофе" через 3-4 года песня зазвучала, определила мой путь поэта-песенника. Знаете, гордо звучит в нашей стране, такие великие предшественники: Дербенев Леонид Петрович, Шаферан Игорь Давыдович, Танич Михаил Исаевич, Дементьев Андрей Дмитриевич, многих не назвал.

Они с нами в минуты радости и грусти, они нам поддержка и опора. Россия — страна поэзии и песни. Так поддержите поэтов-песенников!

Награды и поклонники

— У вас немало премий, "Овация", "Песня года", почетная премия от Российского авторского общества, литературная премия имени Валентина Катаева от журнала "Юность". Есть какая-то из них самая дорогая?

— Я очень благодарен за все это, но есть некоторые обиды: это общественные награды, а вот от лица государства ни одной награды нет. Хотя мне 56 лет. Мои друзья — народные артисты, а я вообще никто.

— Многие певцы при этом орденов наполучали…

— Если страна вручила, я этому доверяю. Я горжусь этими премиями, которые в моей коллекции есть. А есть какие-то смешные премии, ты понимаешь, они тоже есть, мне за них неудобно…

— Группа "Любэ" — любимая группа Владимира Владимировича Путина.

— Я слышал, что ему нравится. Спасибо ему. Но наши пути не пересекаются, у него серьезный пост.