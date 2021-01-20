Андрей Ковалев: "За ночь я написал 19 песен"

Андрей Ковалев — предприниматель, хозяин популярного Youtube-канала, изъездивший всю страну успешный музыкант… Как только у него получается все это сочетать? И вот Андрей в гостях у "Правды.Ру".

Читайте начало интервью:

Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"

Сергей Каргашин: У вас на сайте выложены жизненные принципы Андрея Ковалева, очень интересные, главное, очень правильные. Часть из них: "… верить в Бога, любить Россию и служить России, не воровать, быть порядочным и честным. Национальность человека не имеет значения. Если дал Бог любить, любите без тормозов. Всегда учиться. Деньги важная вещь, но не главное в жизни. Помогать слабым и делать хорошие дела…" Вам самому удается жить по ним?

— Да. Вы знаете, нет ни одного человека, который может сказать, что Ковалев его обманул, что он дал Ковалеву взятку. Никогда. Это честное имя я заработал десятилетиями, авторитет, который сейчас в работе мне помогает.

— У вас есть свой Youtube-канал "Ассенизатор". Сейчас вы обсуждаете смену наименования. А канал разоблачал мошенников, можно сказать, боролся со злом. Направленность эта останется?

— Конечно! Просто мы сталкиваемся с проблемами, когда обращаемся за интервью к государственным деятелям и их пресс-секретарям: "Здравствуйте, Youtube-канал "Ассенизатор", хотели бы интервью" — "Какой-какой канал? Ассенизатор?" А если канал "Андрей Ковалев" — все понятно. Это уже имя, бренд. У меня уже есть канал с таким названием, где клипы, концерты.

— Вы автор порядка 800 песен и пяти стихотворных сборников. Вообще как это произошло, почему вы стали писать и сочинять?

— Вырос я в странной семье, где папа полковник, а мама пела в Большом театре. Я учился в музыкальной школе имени Дунаевского, готовился к училищу при консерватории. Но мотоцикл, там все поменялось. А лет 20 назад я влюбился, хотел произвести впечатление и начал петь — сначала Талькова, Цоя. Ночью, весь в этих переживаниях, вдруг написал песню. На следующую ночь — 19, с тех пор не могу остановиться, это моя жизнь.

— И вы состоялись как музыкант, у вас есть успешный дуэт, ваши песни звучат по радио, в клипах снимаются звезды мирового масштаба. Какие у вас творческие, музыкальные планы?

— Коронавирус не только меня подкосил как музыканта, все наши артисты и организаторы страдают, потому что нет живых выступлений. С нетерпением жду. Как только разрешат — начну мгновенно. Соскучился по живой реакции зрителей, по аплодисментам. Хочется скорее, тем более в усадьбе Гребнево будем делать очень большую фестивальную площадку, там примерно миллион человек поместится. Обсуждаем концерт группы "Пилигрим" с симфоническим оркестром, сценарии новых клипов.

Возможно, мне немного вредит, что у меня и хеви-метал, и романсы, и шансон, и даже, не побоюсь, попса. Люди не всегда понимают, кто я. Металлисты говорят: "Ты же рок-музыкант, какой дуэт с Катей Лель?" Ну что делать, я вот такой многогранный.

Огромные планы

— Вы были депутатом Мосгордумы и очень запомнились. Боролись с музыкальным пиратством, продвигали закон, чтобы нельзя было исполнять песни под фонограммы. В этом направлении планируете шаги?

— Моя бурная общественная деятельность, естественно, привлекала разные политические силы. Есть предложения избираться в Госдуму — надо думать… Да, это больше возможностей для той же борьбы с мошенниками, но это и серьезные ограничения. И потом, я давно уже перестал за границу летать, для меня только Москва и область. Если мне предложат избраться от какой-то дальней губернии, то это будет неправильно.

Раньше было много концертов в других регионах. Сейчас в связи с созданием Общероссийского движения предпринимателей я, конечно, объеду все крупные регионы. Бизнес-лекции бесплатные, слет предпринимателей, а финал — мой концерт.

В некоторых регионах, кстати, потрясающе идет работа с предпринимателями. Удмуртия, Московская область. Отсутствие информации тоже вредит: в МО, если открывать коптильный цех, дадут безвозвратно пять миллионов дотации. Когда объединятся 10 вот таких производителей в кооператив, им дадут еще 50-70 миллионов безвозвратных. Можно маленький торговый центр сделать, где их продукция будет продаваться, понимаете? А об этом никто не знает.

— Расскажите об усадьбе Гребнево. Почему вы решили ее восстановить из руин?

— Усадьба Гребнево — это вся история нашей страны. Первый известный владелец — мурза Чет, основавший Ипатьевский монастырь. Он получил усадьбу за заслуги от Ивана Калиты. Через нее шли войска Дмитрия Донского, а ее владелец князь Владимир Храбрый был вместе с Боброком в засадном полку. Князь Дмитрий Трубецкой, владелец усадьбы, освободил Москву от поляков. Но, как всегда у нас бывает, памятник поставили другим.

Я же искал дом для сына, бабушка хотела за городом жить. Случайно наткнулся на объявление, съездил, посмотрел и ужаснулся.

Я как профессиональный строитель понял, что меньше двух миллиардов тут не вложить. Год думал, а потом сердце не выдержало. Понял, что если не купить, то ей конец, все. Потом я познакомился с отцом Иоанном, настоятелем двух храмов, и оказалось, что отец Иоанн учился в реставрационном колледже, который основал мой отец. Представляете?

— Да, мир тесен…

— То есть я четко видел, что Господь дал мне задание восстановить усадьбу Гребнево. Мои задачи становятся глобальнее, глобальнее и глобальнее. И я уже вижу так, что лет через 15 это будет какой-то огромный центр, город предпринимателей.