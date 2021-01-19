Поэт Александр Шаганов: "Всегда нужно пускать в жизнь романтику"

Александр Шаганов — один из самых известных поэтов-песенников России. Алла Пугачева, София Ротару, Дима Билан, Дима Маликов, Анита Цой, Александр Маршал — проще перечислить тех певцов, кто не поет песен этого автора. И, конечно, нельзя не сказать про "Любэ", потому что большинство песен этой группы вышли из-под пера этого человека. И вот он в гостях у "Правды.Ру".

Сергей Каргашин: 2020 год был очень непростой. Что сейчас происходит с эстрадой? Как живут артисты, авторы, ведь концерты послетали, финансового вливания нет?

— Очень сложный период у них. Площадки если и работают, то на 25% заполняемости. Но статусные артисты не бедные люди, имеют, что называется, подушку безопасности. Музыкантам сложнее, они не настолько защищены. Все равно артисты выбиты из определенного ритма жизни.

Эстрада — это не только то, что по телевизору. Есть многие артисты, выступающие на праздниках, в парках, на днях города — несут такую филармоническую работу. Им тоже сложновато, но если не гнаться за серьезными гонорарами, то какую-то работу найти можно. Руки не опускаем.

О себе — я никогда не был так популярен и востребован, как мои песни. Что сделал я? Я придумал программу "Таганка, где живу". Экскурсия, мои поэтические маршруты, потом дружеский прием небольшого числа людей в моем творческом кабинете за чаем.

— Стихи читаешь, наверное?

— И исполняю песни. Небольшое вознаграждение будет нелишним в бюджете семьи. Летом я начал смотреть в зеркало и понимать, что начал окисляться. Исчезла придурковатость, свойственная выходящему на сцену человеку. Наша профессия нас возвращает в юность, тебе аплодируют, даришь людям радость.

Сейчас из-за очередной волны я немного приостановил деятельность экскурсовода. Но эта пауза — для чего-то небеса ее придумали. Есть время что-то переосмыслить. Сейчас поеду в Питер, там музеи работают, поживу в уединении, чего-то посочиняю. Всегда нужно пускать в жизнь романтику.

— Я знаю, что сейчас в рамках музыкальной академии Игоря Матвиенко готовится онлайн-курс "Песенная поэзия"…

— Я благодарен своему соавтору и давнишнему другу Игорю, он как опора наша. Он меня привлек, попросил его поддержать, говорит: "Ты можешь так выступать, я тебя заслушался. Ты прирожденный лектор!" Я этим увлекся.

Десять вечеров, причем я ставлю задачу: любой способен за свою жизнь написать популярную песню. Для этого надо только любить нашу литературу, хотя бы в рамках школьной программы, и нашу эстраду в лучших ее проявлениях. Понимая, что такое рифма, что такое напевность.

Душевный обмен и интернет

— Я тебе верю!

— Песня — это такой душевный обмен между людьми. Есть такая песня: "Травы, травы, травы не успели. От росы серебряной согнуться", ее придумал автор по фамилии Юшин. Работал мясником на рынке, и пришли покупать мясо Шаинский вместе с Птичкиным. Юшин предложил им стихи, Птичкин отказал, Юшин предложил завернуть любой кусок мяса бесплатно. Шаинский говорит: "Мясо не надо без денег, мы люди не бедные, а вот тетрадочку давайте, я посмотрю". И вот Шаинский выбрал из этих строчек хорошие стихи.

— Очень хорошая песня!

— Вот человек справился. Так что дерзаем, ребятушки, и побольше романтики. Сейчас коронавирус выступает — слава богу, что у нас есть интернет, давайте осваивайте новые технологии. Раньше мне Матвиенко кассету с музыкой передавал, я ему звонил по телефону, диктовал свои записи. Сейчас обмен идет за секунду. Как сейчас легко работать шпионам — никаких закладок делать не надо!

— Сейчас и песни показывать исполнителям удобно: кнопку нажал, и она улетела.

— В то же время есть и минусы. Наше поколение любило музыку гораздо больше, потому что чтобы получить запись, надо было ехать на другой конец Москвы, ты ею дорожил. А сейчас за одну секунду — хоп, не понравилось, тоже за секунду. Любой кинофильм у тебя за секунду. Раньше ты ехал, настраивался на это кино.

Если эта напасть (коронавирус) на наше поколение выпала, поймите, какие тяготы нашим дедушкам достались, людям, прошедшим Великую Отечественную войну. Я, пожалуй, прочитаю свои новые стихи в честь 75-летия Победы:

Ушанка набекрень, такие же, как мы, обычные ребята из шумных городов и тихих деревень. Они ушли на фронт дорогами солдата, а им по двадцать лет, ушанка набекрень. Ушанка набекрень, всему еще начало, ждут песни и стихи, ждут добрые дела. Украла их война и с пулей повенчала, таких вот молодых у жизни отняла. Они легли в закат, ушли, недолюбили, в холодные ветра легли они, в рассвет, чтоб мы с тобою, брат, на этом свете жили. Чтоб мы с тобой, сестра, росли, не зная бед. Такие же, как мы, родные наши люди. В тебе, мой друг, во мне живут их голоса. И, глядя в небеса, на праздничном салюте, я вижу всякий раз их светлые глаза.

— Очень хорошие стихи!

— Спасибо… Я их сочинил, как некое озарение, давно такое со мной не бывало в творчестве. Игорь в свой день рождения сказал, что придумал песню под мои стихи. Из-за этого сумбура 9 Мая не смогли мы отметить, вернемся к этому еще. Песню мы пока не обнародовали, но поверьте, все будет хорошо.

— А кто ее исполнит? "Любэ"?

— Да. Я однажды спросил Николая Расторгуева: "Коль, ты столько песен спел на мои стихи за эти 30 с лишним лет, и ты мне ни разу не сказал, чтобы я переделал строчку, или что что-то непонятно, ни разу я такого от тебя не слышал".

Его ответ тогда прозвучал по-канцелярски, но еще более трогательно от этого: "Я всегда был уверен в качестве нашего литературного материала. Если я что-то не понимаю, то, значит, это мой затык, Вы же с Матвеем там старались". Матвиенко, Расторгуев, поэт Михаил Андреев, который написал: "Отчего так в России березы шумят" — это все для меня родные братья просто, родственные души.

Огромное счастье — найти таких людей, пригодиться друг другу. У меня был юбилей 50-летний, уже давно, ребята скинулись и подарили дорогие часы, там нужно было ремешок подправить, размер. И я прихожу в мастерскую и говорю: "Знаете, мне на юбилей подарили, подрезать надо немного ремешок". А там говорят: "О, хорошие у вас друзья". Я говорю: "Знаете, я у них тоже ничего".