Экс-главред "Литературной газеты": я прогадал со своим преемником

Как "Литературную газету" передали либеральному пулу власти? Кто подхватил ее линию? Вспоминает в эфире с "Правдой.Ру" писатель, драматург Юрий Поляков.

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Сергей Каргашин: Очень бы хотелось поговорить о "Литературной газете". Вы руководили ею 16 лет, и при вас она обрела свои крылья. На момент вашего прихода это была местечковая газета, а вы ее наполнили государственным смыслом, патриотизмом. Вырос ее тираж, она везде появилась. А в 2017 году вы ее покинули. В чем была причина?

— Я ее покинул сознательно. 16 лет для главного редактора — очень большой срок. Работа тяжелая в принципе, а вдвойне тяжелее искать деньги на зарплату и печатание тиража. Культурологические издания почти не окупаются. Хотя это было самое тиражное такое издание.

Потом возраст. Надо что-то писать еще. Отказаться от творчества ради газеты — тяжело. Я так все взвесил и решил, что хватит. Может, я побыл бы еще годик-два, готовя толкового преемника, но после публикации в газете материала "Мумификация власти", где очень резко было о "Ельцин Центре", у меня ухудшились отношения с либеральным пулом нашей власти.

"Там" решили, что я перешел красную черту. Возникла идея, что так нельзя. Я понял, что надо уходить, потому что не дают деньги под Полякова наши либералы, "Роспечать", которая была целиком под ними. Сейчас это агентство расформировали не без моего участия. Я обратил внимание Путина на то, что агентства по печати — это Министерство связи, а все остальные — Министерство культуры. Он ответил: "Действительно, ерунда какая-то". Через пять лет эту ерунду отменили. В общем, мне казалось, что мой заместитель Максим Замшев — нормальная фигура, которая несколько смягчит газету — у меня она была жестко государственно-патриотической. Но основную линию он вроде как намеревался продолжать. Но на следующий день после моего ухода он подался к либералам со словами: "Я ваш душой и телом". Получил за абсолютно беспомощный роман какую-то премию. Позиция была сдана.

Во многом нашу линию подхватила газета "Культура", которую возглавил Петр Власов. Даже некоторые наши темы продолжили.

— Нас спрашивают: какое отношение вы имеете к фильму Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок"?

— Я соавтор сценария. Фильм снят по повести Виктора Пронина "Женщины по средам". Замечательный русский писатель, но не либерал, потому не на слуху. Но кино — искусство коллективное, потому Говорухин пригласил писать структуру сценария Александра Бородянского — классика современной кинодраматургии, а меня пригласил для написания диалогов, ему очень понравились мои диалоги в "Козленке в молоке". И многие летучие выражения я добавил к тексту Пронина, так как там диалога на фильм все же не хватало.

Я очень горд, что участвовал в этом фильме. Мы дружили потом с Говорухиным Станиславом Сергеевичем, так неожиданно нас покинувшим, до самой его безвременной кончины.

— Самое интересное, что фильм до сих пор актуален.

— Иногда случайно включишь, идет где-то с середины, думаешь: вот я сейчас 5 минут посмотрю, до той реплики, которой я очень горжусь — там есть несколько реплик, которые я очень люблю. Пока вот не кончился, пока актриса молодая и замечательная не развернула там аккордеон и не запела песню, сидишь и смотришь. Вот это настоящее кино.

… Все мы, конечно, надеемся, что новый год не будет столь тяжелым, это был год-испытание. Ушло очень много достойных людей, недавно умер Евгений Тяжельников, выдающийся государственный деятель, руководивший комсомолом много лет, очень много сделавший для творческой молодежи. Умер Валентин Осипович Осипов, это выдающийся литературовед, специалист по Шолохову.

Я вчера слушал и думал: скажут о них по телевидению? Я очень люблю творчество Валентина Гафта, но Тяжельников, в своей области он был не меньше, чем Гафт. Осипов в своей области был не меньше, чем Гафт. Должен быть какой-то государственный подход к этой трагедии ухода. Про таких людей нельзя забывать, иначе не будет у нас государственников.