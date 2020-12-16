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Автор Игорь Буккер

Александр Созонов: "Не бойтесь переделывать ремейки"

Культура

Каково актеру выходить перед "пандемическими" 25% зала или вообще перед пустым залом и видеокамерами? Почему не выстреливают российские ремейки? "Правде.Ру" поясняет двукратный номинант на премию "Золотая маска", режиссер театра и кино Александр Созонов.

Читайте начало интервью:

Александр Созонов: "В московском или питерском театре проще"

Игорь Буккер: У театральной жизни в пандемию есть как минусы, так и плюсы. Актер не видит зрителя, его реакции при онлайн-показах. Но так пьесу увидят те, кто не может приехать в столицу и попасть в театр. Что вы можете сказать об этом?

— Я был на круглом столе в Московском губернском театре у Сергея Безрукова, с участием представителей Госдумы. Обсуждались именно плюсы, и пришли к выводу, что нужно общаться со зрителями через этот канал. Развивать труппу, видеоцех. Я думаю, что это все в той или иной мере останется, это обогащение инструментария театра. Понятно, что есть сложности, театр теряет в плане особой атмосферы, которая присутствует в самом здании.

— Но это же вернется, будем надеяться, это же не навечно… А сами актеры очень переживают от этого?

— Это большой стресс. Я успел выпустить спектакль с Юлией Ауг — там был зал на 50% проданный, потом разрешили на 100%. Она говорит — это небо и земля, не говоря уже о 25%. А если ты крупный артист — у тебя автоматически не заводится, не включается харизма.

О боязни решительных ремейков

— Поговорим теперь о кино. Почему так много ремейков, а они не выстреливают? Даже культовая "Ирония судьбы" с неплохими актерами.

— Касательно "Иронии судьбы" — нужно было сильнее переделывать. Каждые 10 лет в Америке выходит новая "Золушка". Каждому поколению она нужна своя, но все равно это история о Золушке. Есть же крутые ремейки — "Волк с Уолл-стрит", "12 разгневанных мужчин". И там переделано настолько, что выходит другой фильм. Профессионал видит, что это калька.

Надо быть просто смелее. Даже вот эта история — "Омерзительная восьмерка" Тарантино — это же советский сценарий. Серьезно покопайтесь. Переделал советский сценарий, где бандиты, где письмо Ленина. Посмотрите. Возможно, это байка.

— Если даже не правда, то хорошо придумано.

Делайте ремейки, если вы храбры и не боитесь получить по башке. Любой спектакль в театре — ремейк. И как-то театр с этим справляется.

— В театре, наверное, все-таки проще.

— Проще потому, что меньше зрителей… У него чудо в том, что это личный контакт.

— Один известный режиссер сказал, что театральный режиссер может снять хороший фильм, а у кинорежиссера, как правило, все театральные постановки провальные. Он даже примеры приводил. Ваша точка зрения на этот счет: есть разница?

— Разница есть, но Вуди Аллен вполне нормально поставил. Я думаю, что это какое-то личное отношение этого режиссера. Евгений Марчелли снимал сериалы. Эфрос снимал фильмы. Он кто?

 

 

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы кино театр пандемия александр созонов
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