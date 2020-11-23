Мотыгинский театр борется за русскую культуру

Режиссер Кирилл Серебренников призвал театральную общественность поддержать поселковый театр, для которого люди собрали по копеечке на новый туалет.

Инфраструктурный прорыв

Пока в Санкт-Петербурге, культурной столице России, кипели страсти муниципального масштаба вокруг приоритета портретов президента России Владимира Путина и поэта Александра Пушкина, в поселке Мотыгино Красноярского края граждане собрали деньги на оборудование нового туалета.

Художественному руководителю муниципального Мотыгинского драматического театра режиссеру Дмитрию Туркову пришлось пойти "в народ", объявив сбор пожертвований по системе краудфандинга. Бюджетных средств театра хватало "только на минимальные потребности". Необходимые средства (300 тысяч рублей) для реализации важного инфраструктурного проекта удалось собрать всего за три дня. Этой благой вестью поделился худрук театра и рассказал о предыстории:

"Идея организовать проект ко мне пришла после случая, когда наш туалет, которым и так нельзя полноценно пользоваться, совсем закрыли — не привезли септик. На репетициях девочки периодически гуськом бегали по морозу в туалет. Я понял, что с этим надо что-то делать".

В поселковом храме Мельпомены, основанном в 1993 году, было два туалета. Один из них, в здании театра, не был подключен к канализации. Проблему сточных вод решали септиком. Второй — деревянный, полностью отвечающий критериям инфраструктурной концепции "удобства во дворе".

Благодаря собранным средствам, худрук надеется установить септик большего объема и, по ходу пьесы, заменить всю старую прогнившую сантехнику, закрыв навсегда во дворе деревянное свидетельство цивилизационного успеха страны. Правда, помимо окультуривания туалета, у здания есть и другие проблемные точки:

протекает крыша;

гниет несущая стена;

старая проводка, претендующая на внезапное возгорание;

необходим ремонт фундамента.

Мотыгино считается самым малым и труднодоступным поселком, в котором действует свой драматический театр. До краевого центра — 260 километров.

В поселок с населением порядка пяти тысяч человек можно добраться:

летом по переправе через реку;

зимой — по замерзшей дороге (зимнику).

Чудо и подвиг

Перспектива оборудования нового теплого клозета в здании Мотыгинского театра в современных реалиях можно отнести к технологическому и даже цивилизационному прорыву районного масштаба. Худрук Мотыгинского театра рассказал и о дальнейших планах:

"Мы хотим сделать Мотыгино привлекательным местом для преподавателей, актеров, режиссеров и других деятелей искусства".

Клозетная история эпохи развитого импортозамещения тронула не только простых граждан, но и известного режиссера Кирилла Серебренникова, который поделился своими мыслями в Instagram:

"Считаю, что это чудо и подвиг. Какие молодцы! Призываю хороших, известных, "модных" (!!!) режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее Театра — как российского культурного феномена".

Предложение Серебренникова, возможно, и найдет конструктивный отклик, а может, и ограничится лайками в социальных сетях. Другое дело, если государство с обретенными поправками в Конституции страны о важности культуры поведет себя как экзальтированные диванные борцы за все хорошее. Просто пройдет мимо вечной проблемы, которая актуальна не только для региональных театров и домов культуры, но и медицинских учреждений и школ.

Как сообщили местные журналисты, в школе села Дунаево (Сретенский район Забайкальского края) на 90 дней по решению суда закрыли единственный туалет, который едва не дотянул до своего пятидесятилетия. Объект был сооружен в 1971 году и с тех пор капитально не ремонтировался, на что и обратил внимание суд:

"Туалет для учащихся находится в аварийном состоянии — нарушена целостность плитки стен, стены и потолок имеют многочисленные сквозные трещины, разрушения отделочных слоев, кирпичной кладки с образованием полостей и щелей".

Эстетика сортирного геноцида

Бывает и так, что человек, имея в доме дорогущий телевизор, по которому ему рассказывают об успехах в стране, сам в любою погоду пользуется удобствами во дворе. Он так привык, и ему хорошо. С этим ничего не поделать, но чаще у людей просто нет средств на то, чтобы самостоятельно окультурить процессы жизнедеятельности. А эти люди тянутся к нормальной во всех смыслах жизни.

Люди узнают из программ федерального телевидения и радио о недешевых затеях правящей политической элиты. Причем и не всегда оправданных в глазах граждан. Прикидывают объемы и делают выводы, что проще самим собрать по копеечке на новый туалет, чем отвлекать власти от дел, которые важнее забот о благополучии своих соотечественников.

Собранные 300 тысяч рублей для театра — это маленький, но важный шаг в отходе от эстетики сортирного геноцида и отказа от не самых лучших традиций, переданных нам предками.

Сколько ни говори о развитии культуры, о грядущем благоденствии граждан, но если человеку долго смотреть на выгребную яму, то выгребная яма начинает смотреть на него, подсознательно формируя соответствующее мировоззрение.

Может быть, и настанет время, когда известному режиссеру не придется просить коллег по цеху о поддержке муниципального очага русской культуры, чтобы хоть как-то привлечь внимание к вечной и дурно пахнущей проблеме, наряду с дорогами и выдающимися представителями отечественной номенклатуры.