Художница Елена Ильичева: человека нельзя рисовать с фотографии

О картине-талисмане, о главных ошибках художников-фотореалистов и коллекционеров современного искусства рассказала ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой художник-живописец, основатель Центра современного искусства AURUM Елена Ильичева.

Читайте начало интервью:

Фотография и живопись — параллельные рельсы

— Есть ли у вас картина, с которой вы никогда не расстанетесь?

— Есть. Мы ее написали с Володей, когда защищали дом Руссова. У нас на углу Дерибасовская — Советской Армии есть дом Руссова, который начал рушиться, а без него Одессы не будет. Два пожара там было, и мы начали писать его. Володя на этом доме опробовал свою технику архитектуры в живописи. Мы написали кафе Либмана, которое было внутри дома. После революции уехали хозяева, и кафе Либмана, где продавались самые вкусные пирожные в Одессе, осталось ничье. Эта работа висит у нас над кроватью в спальне. Потому что она нам дает намоленность, посвящается тому, что надо Одессу спасать. Сейчас дом Руссова починили. Мы счастливы!

— Как вы относитесь к фотореализму? Сегодня все молодые художники стремятся повторить досконально арт-объект.

— Фотография изображает очень хорошо реалистическую поверхностную форму предмета.

Художник, который начинает рисовать поверхностную форму как фотограф, является просто копировщиком внешней формы.

Человека ни в коем случае нельзя рисовать с фотографии. Врачи пальпировали человека и понимали руками, что находится внутри, что болит, как действуют внутренние органы. Художник такой же. Перед тем как писать портрет (внешнюю форму и похожесть), он должен знать:

скелет,

мышцы,

сухожилия,

экорше,

как мышцы друг с другом и скелет взаимодействуют, чтобы человек шевелился.

Потом только он должен писать персонификацию образа, светотень лица.

С фотографией соревноваться бесполезно.

Она лучше всех изображает внешнюю красивую форму. Художник по-другому должен действовать. Он мыслитель, который философскими категориями разговаривает с человечеством.

Рисование с натуры дает возможность интерпретировать натуру. Пикассо нарисовал "Авиньонских девиц", и эта работа самой дорогой оказалась. А ведь он их изобразил, используя кубы, прямоугольники, треугольники, шары. Но он показал суть этих девиц, как они купаются, друг друга намыливают.

Это как железная дорога. Один рельс — фотография. Второй параллельно идет — это живопись, философские разговоры с человечеством. Но они не пересекаются.

Фотографией можно пользоваться. Допустим, вы увидели красивейший светотеневой пейзаж, когда тучи нависают, а песок кадмиево-желтый. Вы можете запомнить глазами, как Айвазовский, но, если сделаете фотографию, сможете потом подсмотреть цветовое соотношение моря, неба и солнечного песка. Или, допустим, архитектурный слом. Вы же не поедете в Париж, чтобы увидеть угол Нотр-Дама де Пари? А если у вас есть фотография, можете оттуда взять конструкцию. Но немножко подсмотрели и снимок отложили в сторону. Конечно, лучше зарисовать: так вы тренируете зрительную память.

Красота спасёт мир

— Какие тенденции в живописи сегодня? Что хочет зритель и коллекционер?

— Коллекционер испуган и отравлен современным искусством, которое взяло очень высокую октаву своего крика — "Крик" Мунка. Люди бросились вкладывать деньги в современное искусство. Сейчас они оказались у разбитого корыта, потому что краска-то неодухотворена. Ну, развеселили они себя акулой разрезанной, гробами в московском "Гараже". Кошмар! И не дай Бог купили какую-то такую закорючку современного искусства, которая как заноза будет сидеть у них в интерьере, и они не будут знать, что с ней делать. Если художник просто баловался — это всё мимолетно.

Сейчас мы смотрим ваши "Искусственные отборы" (очень интересные на телеканале "Культура" интервью с хорошими художниками) и чувствуем, что началось движение в сторону одухотворенной живописи.

Что такое одухотворенная живописная ткань? Стоишь в Лувре возле Рембрандта и перестаешь видеть глазами красоту:

красок,

падающих теней,

золотого одеяния,

корон.

Он писал себя, Саскию, Хендрикье. Одевал в красивые одежды. Перестаешь видеть и начинаешь слышать через краску, что он хотел сказать человечеству. Философские идеи, запечатанные в масляной краске. Чудеса происходят! Стоишь в Эрмитаже возле Саскии его кисти — "Флора". Начинаешь чувствовать, как он ее любил, как она его вдохновляла — ангел-хранитель.

Надо следовать за выставками хороших художников в мире. Брать билеты и на самолет, и сразу на выставку, допустим, Рембрандта в Антверпене. Вена — выставляется Брейгель. Значит, всё откладываете, едете, заселяетесь в гостиницу и сразу на выставку Брейгеля и насыщаетесь. Помимо красоты картин, вы начинаете слышать, что он хотел сказать человечеству.

Всех прошу: работы старых мастеров надо смотреть живьем.

Возле Тициана надо стоять, живьем смотреть. Потому что там запечатана информация для будущих художников и тех, кто будет стоять возле картин.

Все картины кричат: "Любите друг друга! Мир должен быть на земле! Охраняйте природу! Берегите животных!"

Все художники были верующие люди, по-своему любили Бога, пространство. Они нам это всё запечатывают в визуальную форму, которая тоже является красивой. Вот за что надо платить деньги коллекционерам.

У нас мастерская на море. Пришли наши друзья-коллекционеры. Пока кофе пили, Олег прошелся по мастерской и, являясь капитаном дальнего плавания, безошибочно ткнул в самую дорогую для меня работу: "Эту хочу". Как он узнал, что я эту работу больше всех люблю? Тем более она еще не дописана. Он чувствовал, что в неё я вложила молитву для всех людей, которые меня окружают. Я в красочный слой пытаюсь вложить любовь людей к людям, к природе и ко всему, что существует. Зрители это слышат. За это они деньги будут платить, потому что, когда повесят её у себя дома, они ее будут домысливать сами: там есть пространство домысливания для зрителя. Работа не должна быть закончена полностью, как фотография.

Работа должна дышать неправильностью, незаконченностью, философской идеей, которую ты начал, а зритель и коллекционер ее закончат у себя дома.

— У вас существует ритуал, когда вы садитесь писать?

— Музыка. Хочу поблагодарить Бориса Гребенщикова за его радио "Аэростат". Он нас знакомит со всеми музыкальными направлениями. Духовная и танцевальная музыка для меня обязательны. И чтобы в мастерской все предметы стояли так, как я хочу.

— Красота спасет мир. Вы согласны?

— 100%! Красота — это гармония. Она всё время меняется, так же как и музыкальные направления. Красота может быть даже у старых людей. Мы видим старых мужчин — невозможно оторвать глаз! Девушки молодые очень красивые. Оставить на холсте красоту для будущих поколений и для живущих сейчас — это значит остановить время.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова