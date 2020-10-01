Актер после пандемии: опасная профессия

Творческие сферы пострадали от коронавирусной пандемии одними из первых и практически сильнее всего. Одной из самых "хрупких" оказалась театральная отрасль.

Многие любители театра очень опасались их массового закрытия. Сейчас спектакли все же проходят, но стоит ли говорить о том, что ситуация исправилась?

"Поскольку страна огромная, тут, конечно, никакого единого рецепта не может быть. Про один город я уже знаю наверняка. Туда должны были лететь люди, они отменяют свою поездку, потому что не могут посмотреть спектакли, кажется, для "Золотой маски". А вообще ситуация с открытием театров, которые, может быть, опять закроются, везде разная. Например, в городе Воронеже забитые битком залы… Театр — это не первоочередная вещь, от этого можно отказаться. Но нет, люди активно скупают билеты, у них блеск в глазах", — говорит главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова.

Однако об исправлении ситуации до конца говорить преждевременно. Актеры и театральные работники каждый день должны контактировать с большим количеством людей. А ведь коварный вирус еще не исчез до конца и может себя проявить в самый неожиданный момент.

"Огромное количество спектаклей отменяется, потому что артисты играют, а потом заболевают — и все заканчивается. В том же Российском молодежном театре отменился спектакль Юрия Бутусова "Сын". Точнее, показы отменились из-за болезни исполнителя главной роли Евгения Редько. В Большом театре болезнь поразила Абдразакова и потом Нетребко. "Дон Карлос" был сыгран, потом перестали. Они работают, конечно, выпускают спектакли. Я уж не говорю о том, сколько людей заболело у Валерия Гергиева, который раньше всех открылся", — констатирует Давыдова.

В итоге возникает нехорошая дилемма: и рано открыться опасно, но и долгое сидение без дела ничего хорошего не даст. Тем более есть что продемонстрировать зрителю.

"Жизнь готова к тому, чтобы начать кипеть со страшной силой. И сейчас в октябре будет проходить, конечно, в урезанном виде, "Золотая маска", которая не успела пройти в марте-апреле. Она сейчас возобновляется. Там тоже много всего интересного. Например, будет показано "Преступление и наказание" Константина Богомолова. Много будет всего интересного", — отмечает Давыдова.

Уж точно нет желания у актеров в целях безопасности возвращаться к онлайн-спектаклям. По словам Марины Давыдовой, таковые были интересны, когда люди сидели по домам, а теперь они в большинстве своем активно работают.