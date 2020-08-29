Аннушкин: русская культура – это культура литературная и философская

О том, какой должна быть образцовая речь цивилизованного человека, о постоянстве культурных ценностей рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор филологических наук, профессор Института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Иванович Аннушкин.

Читайте начало интервью:

Образцовая речь

— Владимир Иванович, вы рассказывали о супругах, которые всегда обращались друг к другу на "вы" и по имени и отчеству. Какие ещё примеры вы бы отметили?

— Приведу пример любовных отношений учителя и ученика. Мой преподаватель в Московском университете, к которому я пришёл на II курсе на литературный семинар, Николай Иванович Либан ходил только в чёрном костюме-тройке и в чёрном галстуке, в белой рубашке, обращался к своим студентам только по имени и отчеству и на "вы". Знаете, какой стиль это сразу создавало?

— Партийные секретари в советское время тоже в основном на "вы" обращались.

— No my friend. Я с вами не очень бы согласился, потому что каждый партийный секретарь искал свой собственный стиль. Горбачёв на "ты" со всеми общался, Ельцин тоже. Это колоссальнейшая интереснейшая проблема — "ты" и "вы". С именем Игорь у меня одна ассоциация, кстати. Один ученик ко мне как-то подошел на риторическом семинаре и говорит: "Я работаю в одной организации. Мой начальник сказал обращаться к нему на "ты" и по имени. А я не могу обращаться на "ты" к старшему человеку (он старше меня на 15-20 лет)". Вот это падение нравов. Даже не нравов. Один мой университетский старший коллега сказал, что мы сейчас живём в эпоху "всеобщего похамения". Хорошо сказано. В некотором смысле — да.

— Владимир Иванович, давайте вернёмся к теме эвфемизмов. Например, к тому, что вы назвали "любовным соитием", к взаимоотношениям. Антом Павлович Чехов называл этот процесс "тараканить". Но кроме филологов этот глагол никто не употребляет. Правда, у нас есть другие глаголы для этого случая, которые можно использовать. Как журналист я не употребляю эти слова, но если мне приходится сталкиваться с тем, что я перевожу с другого языка или должен донести речь моего собеседника, а он употребил какое-то слово неприличное, то какие синонимы возможны? Есть ли канон или словарь, на который должен человек ориентироваться? Или только на собственные ощущения?

— Мне кажется, что мы всегда создаём собственный индивидуальный стиль. Человек есть образ Божий. Этот образ Божий проявляется в том, что каждый человек несёт свою идею, свой образ. И он ответственен за произносимые им слова. Вот вы прочитали или вынуждены сказать какую-то с вашей точки зрения непристойность, её надо перевести, как-то прокомментировать. Сделайте это тактичным образом.

Наш язык настолько богат, что мы всегда найдём возможность перевести разговор в должный стиль, потому что главное качество речи — уместность.

Речь должна быть уместной, речь должна быть богатой и выразительной, при этом она должна быть там, где нужно, предельно простой. Как народная пословица или догматическое религиозное утверждение, потому что они предельно просто выражают суть человеческих отношений.

Вы спросили, существует ли канон или образец речи цивилизованного человека. Вне всякого сомнения, для каждого из нас он существует. Он прежде всего находится в русской традиционной культуре. Русская традиционная культура — это культура литературная, вне всякого сомнения. Это культура высокого книжного языка, который выражен в молитве, и она существует в современном русском языке. Вне всякого сомнения, это культура высокого философского стиля, который общепонятен. Вспомните, как писали русские философы:

Иван Сергеевич Шмелёв,

Иван Александрович Ильин,

Семён Людвигович Франк,

Лев Платонович Карсавин.

Они писали хорошим, выразительным русским языком. Мне кажется, что каждому из нас надо такой язык искать и находить в собственной душе и им выражать свои мысли.

Постоянство ценностей

— Язык меняется. Например, слово "жид" у Николая Васильевича Гоголя, Александра Сергеевича Пушкина да и у Николая Семёновича Лескова ещё - тогда это было нормально. А теперь это слово нельзя употреблять. За слово "укроп", хотя оно совсем другое обозначает, в соцсетях, как теперь говорится, забанят. И так далее. Даже иностранцы спрашивают: "На всех языках "жид" нормально звучит, а почему вы используете "еврей" вместо "жид", хотя это слово и в русской литературе было?"

— Надо сказать: дорогие соотечественники, вне всякого сомнения, язык изменчив. Слово "жид" приобрело в русском языке отрицательный смысл. Это произошло где-то в начале XX века, может быть, в революционные годы. Тут ничего удивительного нет.

— Мы же не будем переписывать политкорректно старую литературу? "Жидовку молодую" у Александра Сергеевича Пушкина?

— Ни в коем случае, совершенно верно. Если политкорректностью называть правильность речи, то это не политкорректность, потому что политкорректность родилась в 1990-е годы, в начале XX века и запрещает нам негра называть негром, старого человека называть старым, представляя и женщин, и детей, и всякого хромого или слепого человека как жертву. Их нельзя называть этими словами. Это связано с тем, что меняется система ценностей. Она сейчас в западном мире как раз меняется.

Я бы хотел дать всем нам следующую установку, я за неё сейчас борюсь.

Культура должна основываться на традиции. Нельзя изменять прежние ценности.

Надо красоту называть красотой, надо мудрость называть мудростью без всякого лицемерия. Надо добро называть добром, а зло злом. И скверну называть скверной. Но при этом, конечно, всякий человек должен быть творцом своих:

мыслей,

чувств,

воли.

И всё это надо выразить в нашем языке — дивном, могучем, поющем, правдивом, свободном, богатом, выразительном. И ещё 200 синонимов.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова