"Staged": Дуэт из "Благих знамений" в новом сериале о самоизоляции

Как творческие люди проводят время в самоизоляции? Как приспособить привычную работу к условиям карантина? ВВС выпустил шестисерийный мини-сериал "Staged" о жизни актеров в самоизоляции. Звезды сериала "Благие знамения" Дэвид Теннант и Майкл Шин сыграли самих себя, показали, как не терять форму, не сходить с ума из-за происходящего в мире и продолжать репетиции, находясь дома.

Самоизоляция — не самое лучшее время для актеров театра и кино, да и для всех творческих людей. Пока остальные вынуждены привыкать к удаленной работе в бытовых условиях, актеры и музыканты оторваны от сцены и съемок.

Но режиссер Саймон Эванс доказал, что заниматься любимой работой возможно даже на расстоянии. Не без помощи современных технологий, конечно. Видеоконференции, плюсы и минусы которых познал, наверное, каждый человек на карантине, помогли актерам отрепетировать сценарий и поставить пьесу, а в реальности — снять целый мини-сериал на ВВС.

Актерский состав небольшой, зато звездный. Это сами герои — Дэвид Теннант и Майкл Шин(уже работавшие вместе в сериале "Благие знамения"), их возлюбленные, режиссер Саймон Эванс, также сыгравший самого себя, и его сестра Люси. В сериале также несколько приглашенных звезд:

Нина Сосанья;

Ребекка Гейдж;

Сэмюэл Джексон;

Адриан Лестер;

Джуди Денч.

Все они играют самих себя, кроме Нины Сосаньи, исполняющей роль Джо, которая финансирует пьесу, и ее помощницы Джанин (Ребекка Гейдж).

Оригинальность и простота

В центре сюжета оказались сами актеры: Дэвид Теннант и Майкл Шин должны были сыграть главные роли в пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора", когда лондонский театр Вест-Энда был закрыт на карантин. Актеры вместе со всем миром оказались запертыми в собственных домах без возможности работать в привычных условиях.

Этим и интересен сериал "Staged" ("Постановочное"). Если вы устали от кино с множеством спецэффектов, супергероями и концами света, то "Staged" придется как раз по душе. Этот сериал о том, как актеры, оказавшиеся на карантине, решают продолжать работу удаленно, репетируя пьесу по видеосвязи. Они сталкиваются с такими же проблемами, как и все люди: плохая связь, недовольные шумом соседи и дети, отвлекающие от работы.

Шесть серий длиною меньше чем в 20 минут целиком и полностью состоят из бытовых сцен, в которых актеры снимаются со своими вторыми половинками: Джорджией Теннант и Анной Лундберг. В сценах то и дело слышатся крики маленьких детей, которые в период самоизоляции находятся на дистанционном обучении, чем испытывают терпение родителей.

Есть ли место импровизации?

Конечно, на первый взгляд может показаться, что весь сериал — это импровизация в чистом ее виде, лишенная сюжета и смысла. Дэвид Теннант в интервью до выхода первой серии пояснил:

"Есть сценарий, которому мы строго следуем, но иногда он может стать отправной точкой для импровизации. Есть определенная свобода в игре самого себя. Мы всегда начинали по сценарию, но иногда приходили к чему-то иному".

Безусловно, споры актеров по поводу выбора пьесы и репетиций или о том, чье имя должно первым стоять на постере, украшают картинку и веселят зрителя. Но в сериале есть место и драматическим сценам, которые полны переживаний за близких людей в такой сложный период, когда человеческая жизнь в один момент может оказаться на волоске.

Да и сами актеры признают, что их герои — это лишь версии их самих, несколько гиперболизированные и в какой-то степени абсурдные. Например, недовольство Майкла Шина режиссером и выбранной пьесой, автора которой он считает фашистом, скорее выдуманное, нежели реальное.

Дэвид Теннант: "Было странно сниматься с женой на нашей собственной кухне, притворяясь немного жалкой версией меня самого. Но должен сказать, что мне понравилось".

"Отпечаток" 2020 года

В сериале много "карантинных" шуток. В перерывах между спорами Дэвида и Майкла то и дело появляются картины незасеянных полей и шотландских холмов, пустых лондонских улиц.

В Сети появлялись фейковые новости о том, как лебеди и дельфины вернулись в венецианские каналы после объявления режима самоизоляции в Италии и "исчезновения" людей. Так Майкл Шин в самом начале первой серии упоминает о том, что птицы вернулись в Уэльс, в Порт-Толбот, где живет актер.

В марте опустевший город Лландидно в Уэльсе заполонили горные козлы. Этим не преминули воспользоваться сценаристы, вставив подлинные съемки ВВС в мини-сериал. А в парке на траве выложены слова "Stay 2m apart protect the NHS" ("Соблюдайте дистанцию 2 метра — Национальная служба здравоохранения Великобритании").

Благодаря этим кадрам зрители уж точно не забудут о том, что происходило в 2020 году.

Видеозвонки: благословение или проклятие?

Все сцены снимались не с помощью профессиональных камер и операторов, а на обыкновенные камеры, встроенные в ноутбук и телефон. Актеры комедийного сериала поделились своим мнением насчет использования видеозвонков:

Дэвид Теннант: "Они (видеозвонки) потрясающие. Какие возможности для общения они дают нам в это странное время. Конечно, не без разочарований и ограничений, но мы не смогли бы сделать это без них". Майкл Шин: "Они стали благословением. Так что я их поддерживаю, пусть служат долго".

Герои не отрицают, что немного сходят с ума дома взаперти, слышат то, чего нет, развлекают себя, произнося слова наоборот. Они пытаются найти себе хобби и развлечения, лишь бы не впасть в депрессию.

Сериал "Постановочное" — это психологическая комедия, основанная на реальных событиях, показывающая, что становится с человеком, который был вырван из привычных условий и теперь не знает, как прожить день с пользой. Это история о творческих людях, актерах, которые были лишены своего статуса на съемочной площадке и теперь чувствуют себя обессиленными в реальном мире, а главное — о том, как они с этим справляются.