"Союзмультфильм" рассказал, какими будут "Ну, погоди!" 2020-х

Советские мультфильмы были признанным чудом как в нашей стране, так и за рубежом. Судьбой бессменных Волка и Зайца из "Ну, погоди!", как говорили, интересовались на уровне Политбюро. Их знала и сопереживала им вся огромная страна. И вот поступила новость, что "Союзмультфильм" готовит новую версию культового мультика.

"Это не продолжение той классической версии, которую мы с вами знаем и которая выходила в 1970–1980-х годах. Более того, наверное, сейчас бессмысленно делать ровно такой же мультфильм, который был тогда, — заявила "Правде.Ру" пресс-секретарь анимационной студии Марина Малыгина. — Если мы посмотрим историю вообще всей мировой мультипликации, то все герои, которые существуют в течение многих лет, например, Том и Джерри, Микки Маус, меняются, в том числе и внешне, соответственно тому историческому моменту, той реальности, в которой они "существуют". Можно представить, что анимационные персонажи такие же живые. И более того, чтобы они были живыми, они должны меняться и расти вместе с обществом, в частности, с детьми".

С этой целью аниматоры намерены сделать некий "перезапуск" серии — те же типажи и система отношений помещаются в современный мир, причем при этом идет тонкая работа над образами — кем бы были Волк и Заяц в современном мире, чем бы они занимались? Так их придумывали и изначально.

При этом, помимо них, будет еще три персонажа, и сегодня их представили средствам массовой информации. Это барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу. Кто будет озвучивать их всех, пока в "Союзмультфильме" сказать не берутся. Надо заметить, что "голоса" Волка и Зайца (озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова) были известны на весь Союз.

И здесь не без компьютеров

Ожидается, что новые "Ну, погоди!" окажутся трехмерными.

"Есть такое восприятие, что компьютерное — значит, душа у мультфильма отсутствует. Это совершенно не так. Сейчас все художники рисуют, даже если это рисованная анимация, с помощью планшета… Техника 3D делается немножко по-другому. Если раньше у художника в руках были ручка, карандаш, краски, то сейчас более широкий спектр инструментов. И компьютер — всего лишь один из них", — уточняет Малыгина.

Переход к компьютерной технике от рисованной, по ее словам, связан во многом с техническими аспектами, то есть если раньше одна серия делалась порой год, то сейчас это происходит быстрее. Но "Союзмультфильм" вовсе не забросил свои уникальные, узнаваемые на весь мир техники в угоду "вездесущему" 3D.

"Кукольная анимация продолжает создаваться. И здесь технически она не сильно поменялась в силу своей специфики. Все равно это куклы, хотя они тоже технологически совершенствуются, но все равно нужно покадрово сдвигать их ручки и ножки, глазки, — пояснила Малыгина. — Это довольно трудоемкий процесс, где минута может делаться месяц. Также у нас есть авторская анимация. Это зона творческого эксперимента. У нас порядка 20-30 авторских фильмов выпускается в год. И там авторы могут использовать любую технику, которую им захочется. Из кусков ткани у нас бывают техники, и пластилиновые различные техники используются. Авторы используют разные вариации, в том числе сочетая их с компьютерными технологиями. У нас есть одна художница, которая рисует мультфильмы маслом по стеклу, а потом с помощью компьютерной графики работает дальше с этим материалом".

Для кого это все?

Но вернемся к Волку и Зайцу. За их приключениями с удовольствием следили не только дети, но и взрослые, узнавая в образах и ситуациях себя и знакомых. А будет ли новый мультфильм интересен не только детям?

"Нужно понимать, что все-таки мы не целимся делать мультфильмы для взрослых, — говорит Малыгина. — Меняются многие персонажи, которые существуют долгие годы. Просто дети более легко принимают перемены, нежели мы с вами, взрослые. Дети с удовольствием смотрят и старое, и новое "Простоквашино". У них не возникает какого-то диссонанса. Обычно эмоционально реагируют на перемены именно взрослые. А подростки, например, уже делают в соцсетях косплеи на образ Волка…"

Часто родители с радостью воспитывают детей на советских мультфильмах, но бывают в замешательстве, когда речь идет о новом поколении мультипликации. Какова же в этом плане судьба "Союзмультфильма" и почему их новых работ не видно на первых каналах?

"Если мы рассмотрим пример популярных франшиз, которые сейчас до сих пор находятся в топе ("Маша и медведь", "Смешарики"), мы увидим, что франшизы были запущены более десяти лет назад. Какое-то время потребовалось для раскрутки, — такие реалии нового времени объясняет Малыгина. — Что касается новых проектов — конечно же, они есть. Телеканал "Карусель" транслирует уже три наших новых сериала, которые совершенно не привязаны, не основаны на каких-то старых франшизах — это "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку" и "Пластилинки". Они в первую очередь рассчитаны на малышей, поэтому вы их совершенно спокойно можете не знать, если у вас нет маленьких детей".