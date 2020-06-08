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Автор Марина Севастьянова

Валерий Ворона: поддержка культуры – это вопрос государственной безопасности

Культура

Пандемия коронавируса, охватившая планету, — серьёзное испытание для всего мира. Страдает не только жизнь и здоровье людей, но и экономика каждой страны. Российское правительство объявило о масштабной государственной поддержке населения и сфер, наиболее пострадавших от коронавируса и экономического кризиса. В дотационный список вошли далеко не все отрасли, подавшие заявку. Отказано было в том числе и Российскому музыкальному союзу. Однако в РМС не отчаялись, а направили второе обращение.

Есть ли шанс, что представителям музыкальной индустрии государство всё же окажет поддержку? С этим вопросом "Правда.Ру" обратилась к заслуженному деятелю искусств России, профессору, ректору государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, президенту фонда "Русское исполнительское искусство" Валерию Вороне.

Россия — держава великой культуры

Валерий Ворона рассказал, что музыка — один из главных, если не самый главный признак человечества. Его основной, космический язык. В музыкальной сокровищнице нашей цивилизации сосредоточены бесценные шедевры, олицетворяющие высшие достижения человеческого Гения, его духа и интеллекта. Важность музыкального искусства, в том числе музыкального образования, даёт колоссальные возможности для развития личности.

Если молодежь ориентирована на саморазвитие и приобщение к высокой культуре, то "в обществе формируется совсем другого уровня стабильная социальная среда".

"Этот подход к воспитанию молодёжи генерировала именно Россия, когда мы создавали наши оперные театры, консерватории и школу, которая вот уже 150 лет занимает лидирующие позиции в мире", — отметил эксперт.

Профессор подчеркнул, что "именно этот подход в отношении культуры дал нам статус великой державы, когда появились и великие писатели, и музыканты, и художники, и философы. И в этом сейчас сила России".

Таким образом, по мнению профессора, национальная идея России давно найдена. И заключается она в приоритете культуры.

"Нам не нужно заимствовать чужие ценности — в этом наша сила. Она ничуть не меньше, чем сила экономических аспектов, армии и так далее. Ради этой интеллектуальной силы и существует армия. Она защищает прежде всего наше культурное достояние, национальное наследие", — уверен Ворона.

Русская культура представляет интерес для всего мира и отражает нашу самоидентичность, утверждает президент фонда "Русское исполнительское искусство".

Поддержка необходима

Валерий Ворона рассказал, что за 28 лет существования фонд "Русское исполнительское искусство" инициировал множество музыкальных проектов, которые прозвучали на весь мир и получили международное признание. К сожалению, некоторые из них за эти годы пришлось свернуть из-за внешних обстоятельств:

  • дефолтов,
  • войн,
  • революций,
  • экономических кризисов.

К сожалению, в сфере культуры не создана "подушка безопасности", которая страховала бы важные культурные проекты и перспективные начинания в кризисные времена.

Валерий Ворона рассказал, что создание симфонического оркестра является длительным, многолетним процессом и важнейшей государственной задачей. Симфонический оркестр является вершиной айсберга всей мировой музыкальной индустрии, где Россия играет существенную роль.

"Это особая культура, высшее достижение и проявление интеллекта человечества. Ничего более высокого не придумано. Солисты тем более носители высших проявлений музыкальных сокровищ. Только великий исполнитель может отразить величие композитора", — считает эксперт.

Поэтому главное сейчас — сохранить уровень российской музыкальной культуры. В сложное нынешнее время искусству необходима помощь государства.

"Если снизить планку культурного уровня, то, соответственно, снизится и общий уровень сознания человечества — это будет совсем другого уровня страна".

Профессор напомнил, что с середины XIX века и вплоть до распада Советского Союза в нашей стране действовала "системная политика по поддержке культуры.

"У нас развилась самая мощная в мире образовательная сеть, которая дала миру целую плеяду выдающихся музыкантов, имена которых навсегда останутся в истории. В этом смысле необходимо обратить внимание общественности и государства на то, что сегодня наша образовательная система остро нуждается в обновлении и модернизации", — заявляет эксперт.

Ректор ГМПИ предупредил, что наиболее передовые страны взяли на вооружение наш опыт в развитии образования и культуры, в том числе музыкального направления. Они осознали, какие преимущества дает развитие музыкального образования, и вкладывают в эту сферу огромные средства, строят потрясающие новые залы, консерватории, целые музыкальные города, оснащают их самым современным оборудованием и инструментарием. Если мы не учтем эти мировые тенденции и в ближайшее время соответствующим образом не среагируем на них, то очень скоро потеряем одно из важнейших конкурентных преимуществ России.

 

 

 

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