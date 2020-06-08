Пандемия коронавируса, охватившая планету, — серьёзное испытание для всего мира. Страдает не только жизнь и здоровье людей, но и экономика каждой страны. Российское правительство объявило о масштабной государственной поддержке населения и сфер, наиболее пострадавших от коронавируса и экономического кризиса. В дотационный список вошли далеко не все отрасли, подавшие заявку. Отказано было в том числе и Российскому музыкальному союзу. Однако в РМС не отчаялись, а направили второе обращение.
Есть ли шанс, что представителям музыкальной индустрии государство всё же окажет поддержку? С этим вопросом "Правда.Ру" обратилась к заслуженному деятелю искусств России, профессору, ректору государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, президенту фонда "Русское исполнительское искусство" Валерию Вороне.
Валерий Ворона рассказал, что музыка — один из главных, если не самый главный признак человечества. Его основной, космический язык. В музыкальной сокровищнице нашей цивилизации сосредоточены бесценные шедевры, олицетворяющие высшие достижения человеческого Гения, его духа и интеллекта. Важность музыкального искусства, в том числе музыкального образования, даёт колоссальные возможности для развития личности.
Если молодежь ориентирована на саморазвитие и приобщение к высокой культуре, то "в обществе формируется совсем другого уровня стабильная социальная среда".
"Этот подход к воспитанию молодёжи генерировала именно Россия, когда мы создавали наши оперные театры, консерватории и школу, которая вот уже 150 лет занимает лидирующие позиции в мире", — отметил эксперт.
Профессор подчеркнул, что "именно этот подход в отношении культуры дал нам статус великой державы, когда появились и великие писатели, и музыканты, и художники, и философы. И в этом сейчас сила России".
Таким образом, по мнению профессора, национальная идея России давно найдена. И заключается она в приоритете культуры.
"Нам не нужно заимствовать чужие ценности — в этом наша сила. Она ничуть не меньше, чем сила экономических аспектов, армии и так далее. Ради этой интеллектуальной силы и существует армия. Она защищает прежде всего наше культурное достояние, национальное наследие", — уверен Ворона.
Русская культура представляет интерес для всего мира и отражает нашу самоидентичность, утверждает президент фонда "Русское исполнительское искусство".
Валерий Ворона рассказал, что за 28 лет существования фонд "Русское исполнительское искусство" инициировал множество музыкальных проектов, которые прозвучали на весь мир и получили международное признание. К сожалению, некоторые из них за эти годы пришлось свернуть из-за внешних обстоятельств:
К сожалению, в сфере культуры не создана "подушка безопасности", которая страховала бы важные культурные проекты и перспективные начинания в кризисные времена.
Валерий Ворона рассказал, что создание симфонического оркестра является длительным, многолетним процессом и важнейшей государственной задачей. Симфонический оркестр является вершиной айсберга всей мировой музыкальной индустрии, где Россия играет существенную роль.
"Это особая культура, высшее достижение и проявление интеллекта человечества. Ничего более высокого не придумано. Солисты тем более носители высших проявлений музыкальных сокровищ. Только великий исполнитель может отразить величие композитора", — считает эксперт.
Поэтому главное сейчас — сохранить уровень российской музыкальной культуры. В сложное нынешнее время искусству необходима помощь государства.
"Если снизить планку культурного уровня, то, соответственно, снизится и общий уровень сознания человечества — это будет совсем другого уровня страна".
Профессор напомнил, что с середины XIX века и вплоть до распада Советского Союза в нашей стране действовала "системная политика по поддержке культуры.
"У нас развилась самая мощная в мире образовательная сеть, которая дала миру целую плеяду выдающихся музыкантов, имена которых навсегда останутся в истории. В этом смысле необходимо обратить внимание общественности и государства на то, что сегодня наша образовательная система остро нуждается в обновлении и модернизации", — заявляет эксперт.
Ректор ГМПИ предупредил, что наиболее передовые страны взяли на вооружение наш опыт в развитии образования и культуры, в том числе музыкального направления. Они осознали, какие преимущества дает развитие музыкального образования, и вкладывают в эту сферу огромные средства, строят потрясающие новые залы, консерватории, целые музыкальные города, оснащают их самым современным оборудованием и инструментарием. Если мы не учтем эти мировые тенденции и в ближайшее время соответствующим образом не среагируем на них, то очень скоро потеряем одно из важнейших конкурентных преимуществ России.
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