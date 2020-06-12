Художник Шилов: художник не должен быть голодным

Размышлениями о физическом и духовном голоде художника, об определении его судьбы поделился с ведущей "Правды.ру" Анжелой Антоновой народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Максович Шилов.

Художник Шилов: Как изоляция влияет на творчество

Читайте начало интервью:

Должен ли художник быть голодным

— Существует известное выражение о том, что художник должен быть голодным, ему всегда должно чего-то не хватать. Только тогда он будет развиваться. Вы согласны?

— Великие, гениальные художники К. Брюллов, А. Иванов были детьми профессоров в академии. Они жили очень хорошо и не думали о куске хлеба. Этот список можно продолжать.

Такую отговорку художники часто используют, для того чтобы оправдать тот факт, что их работы не покупают. На самом деле их творчество не нужно людям, поэтому и работы не пользуются спросом. Здесь надо пенять только на себя. Значит, ты работаешь в ящик. Или подумай, по правильному ли ты пути идёшь в жизни.

Настоящему художнику необязательно быть голодным. Рембрандт очень хорошо жил. Когда он ушёл из жизни, его вторая жена открыла из его вещей антикварный магазин. А как богато жил Рубенс, он скупал шедевры всех направлений искусства! А знаменитые творцы эпохи Возрождения:

Рафаэль,

Леонардо да Винчи,

Микеланджело.

Они все были очень обеспеченными людьми, потому что-то, что они делали, нужно людям. И задача художника — достучаться до сердца зрителя. Это такая профессия. По реакции окружающих людей, зрителей можно судить, понятно и нужно ли им то, что ты делаешь, или нет.

— Я имела в виду, что художник должен быть голодным до живописи, до работы своей. У него не должен иссякать этот источник. Он всегда должен испытывать жажду писать, потому что многие, к сожалению, перегорают. И не только художники, любые творцы.

— Вы так сформулировали мысль, что я сначала не понял и, возможно, что-то упустил, увлёкся. Но я отвечаю на ваши вопросы предельно искренне.

Я утром встал, позавтракал. Если у меня крошки хлеба нет во рту, мне трудно работать. Но переедать художник не должен, потому что иначе меня у мольберта тянет уже ко сну. Однако голодным художник не должен быть.

Когда я работал грузчиком, я вам честно скажу, мы жили очень бедно. Я получал нищенскую зарплату, 70 рублей, и всю целиком маме отдавал. Мне было стыдно даже на кино попросить. Не хватало даже на обеды. Я приходил ворочать брёвна, а на обед часто не было денег. Меня всё время подташнивало от голода. Но что делать? Я всё равно сидел каждый день у мольберта и работал.

Думаю, что если бы я в то время был очень сытым, то всё равно работать бы не перестал, потому что у меня изнутри зов души и я не могу перегореть. Если человек перегорел, значит, в нём сердце остыло, а сердце должно гореть, оно должно звать к работе постоянно. Иначе он не художник в душе, в нём пустота. Тогда человек начинает пить, а окружающие его оправдывают: вот был талантливый художник и спился. Но настоящий творец не будет пить, если его тянет к искусству:

живописи,

музыке,

поэзии,

скульптуре.

Художник не может вести образ жизни полупьяного человека. Просто иссох талант. Он был небольшой и исчез. А чтобы оправдать тот факт, что ничего не делает, перестал работать, он выпивает и говорит: эх, талантливый я был, да спился. Это ложь! Если талант большой, художник никогда не сопьётся. Спиться может только от горя слабый человек. Всё это можно понять по-человечески. Осуждать такое подло и низко: у всех разные характеры. А когда человек спивается от того, что у него нет желания изнутри, нет в сердце огня, здесь никто не виноват. Так природа его устроила.

Если человек творческий, у него должна душа гореть, внутренний зов должен быть. Его переполняют мысли, чувства, и он их должен вылить: кто в музыке, кто в скульптуре, кто в живописи.

Приглашение в галерею

— Александр, давайте пригласим наших читателей, зрителей в вашу галерею. У вас открывается новая выставка, я так понимаю?

— Наша галерея открыта ежедневно. Государственная картинная галерея, которая была учреждена единогласным постановлением Государственной Думы, чем я очень горжусь, и правительством Москвы. Это не просто самодеятельность, частная галерея, а государственная галерея народного художника СССР Шилова. Она целиком состоит из тех картин, что я подарил стране. На сегодняшний день 1300 с лишним работ. Скоро будет день города — буду опять дарить новые работы. Я это делаю каждый год.

Приглашаю всех в галерею. Приходите на концерт. Я буду только рад новым посетителям и счастлив видеть всех вас в гостях. Именно для зрителей галерея и открыта.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова