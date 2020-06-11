Шилов: художники Возрождения не стыдились копировать друг друга

О сложностях работы над портретом и автопортретом, о том, что для художника значит его подпись, и об отношении к критике рассказал ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой народный художник СССР, академик Российской академии художеств Максович Шилов.

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Портрет — это непросто

— Александр, вижу позади вас в комнате ваш автопортрет. Насколько сложно писать самого себя?

— Этот автопортрет не совсем обычный для меня, я здесь в окружении птиц и зверей.

Самого себя трудно рисовать. Надо уметь посмотреть на себя со стороны. Есть технические сложности: предположим, я в данный момент делаю руку с кистью, а она же двигается, когда рисую. Значит, я должен посмотреть в зеркало на руку и запомнить:

анатомическое положение,

свет,

цвет,

объём.

Потом руку убираю и опять начинаю ею работать. Получается рисунок по памяти.

Другая сложность: все хотят на холсте быть лучше, чем в жизни, — это не секрет. И мужчины, и женщины.

Но ведь задача художника — так изобразить человека, чтоб он был похож на себя не только внешне, но и изнутри, душой был тот, кто он есть на самом деле, а не тот, кем он хочет быть.

У Гоголя есть потрясающая повесть "Портрет". Её полезно прочитать всем творческим людям, чтобы понять, как надо служить искусству и как художники гибнут. Поучительная история для всех, кто решил посвятить себя настоящему искусству.

— А сегодня есть меценаты? Как живут современные художники?

— Все по-разному. Возьмём жизнь Левитана. Это великий пейзажист, он мне очень близок. Левитан был почти нищим, жил на чердаке, хотя у него было больное сердце. Окончил училище ваяния и зодчества. Его мастерство росло. Третьяков купил его работу, когда Левитану было всего семнадцать лет. Постепенно его дела улучшились. Он же не пошёл по пути грязного, чёрного пиара. Тогда это вообще не было принято, потому что художник должен быть гордым. Любой человек должен иметь честь, самоуважение.

Левитан добился известности и обеспеченной жизни только великим мастерством, он душой чувствовал пейзажа. К сожалению, Левитан рано ушёл из жизни — в 39 лет.

Почему важна подпись

— А художник должен постоянно повышать свои навыки? Ему нельзя расслабляться?

— Расслабляться нельзя ни в коем случае. Надо постоянно работать. Все знают знаменитую тройку эпохи Ренессанса в Италии:

Леонардо да Винчи,

Микеланджело,

Рафаэль.

Они все современники. Они не стыдились друг друга копировать, будучи уже великими, потому что, копируя какого-то великого художника, я учусь сам. А у них во главе угла стояло желание расти как художник, совершенствоваться до последнего вздоха, будучи уже известными и признанными во всём мире. Казалось бы, можно и остановиться. Но нет, они не могли, потому что были созданы как художники. Это было состояние их душ. Великие мастера не могли жить без искусства. И ещё важно, что художники ставят подпись на работе. Они чувствовали ответственность перед людьми, ведь художник таким образом расписывается в своем умении или неумении на момент создания картины. Поэтому подпись — это очень ответственная вещь. Это честь, совесть художника и его уровень.

Отношение к критике

— Как вы относитесь к критике? Если кто-то вам говорит: "А знаешь, мне это не очень"?

— У меня есть знакомый скульптор, народный художник, секретарь по скульптуре в Союзе художников. Я ему всегда звоню и говорю: "Геннадий, говори всё, что ты думаешь". Он посмотрит, делает часто замечания. И если я с ним согласен, то обязательно исправлю. Если нет, меня никто не заставит.

Были такие случаи. Предположим, писал я известных людей, Лемешева или Магомаева, и мне делали замечания: мол, какие-то детали, черты лица нужно поправить. Люди хотят в жизни быть лучше, чем есть на самом деле, поэтому правильно Мольер говорил, что труд портретиста — самый тяжёлый, всегда найдется тот, кто одним словом внесёт сумятицу.

В повести Гоголя "Портрет" художник как раз и погиб, потому что начал льстиво изображать тех, кого писал. Он хотел зарабатывать деньги, стать известным. Да, он разбогател, имел свой выезд, карету; о нём писали в газетах постоянно. Но как художник он погиб. Пришёл в Императорскую академию художеств, увидел дипломные работы студентов и понял, что он погиб и жизнь его закончилась. Это трагедия.

Здесь всё зависит от того, какие требования сам себе предъявляет художник.

1. Может быть, он хочет просто разбогатеть любым способом.

2. Может быть, он хочет просто стать известным.

3. Может быть (и это единственный настоящий, но очень сложный путь), служить, нести тяжёлый крест добровольно каждый день не в надежде на что-то, а только потому, что это потребность твоей души.

Третий вариант — это редкое явление. Такими качествами обладали только самые великие художники. И мы видим результаты. Их имена не меркнут из века в век.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова