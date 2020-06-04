Рудинштейн: "Те, кто занимается идиотизмом, снимает нормальное кино"

Российский продюсер и актер Марк Рудинштейн без купюр рассказывает о развале СССР и успехах телевидения в наши дни. Легенда российской киноиндустрии отвечает на вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой.

Марк Рудинштейн: Советского кино никогда не существовало

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— Что можно сказать по поводу информационного фона в современной России, в Европе, в Америке? Вы говорите, в советские времена была сплошная ложь. Что сейчас? То же самое по поводу Ирана, Афганистана, Ливии.

— После тяжелых 90-х, тяжелых генсеков, которые умирали один за другим — причем можно было купить абонемент на их похороны, приход человека относительно молодого, трезвого, умеющего говорить, умеющего объяснять свою позицию, был однозначно положительным явлением, и я сторонник такого президента.

— Вы про Горбачева сейчас говорите?

— Про Путина. Горбачев был последыш Андропова. У него все в языке путалось. Не смог ничего сделать.

— Как не смог — Советский Союз развалил?

— Единственное, за что ему спасибо. Если бы он сумел собрать, а не распустить… Так что приход Путина для меня — явление положительное. Я когда-то руководил "Кинотавром", но после шестнадцати лет бросил. Сказал, что у меня замылен глаз, я начинаю на людей срываться.

Беда Путина в том, что он опять у власти. А если бы он руководил нами тоже лет шестнадцать и передал власть, жестко построив вертикаль… Он ясно говорит, объясняет. Нормальный, не больной. С каждым разом чувствуется, что ему все труднее объяснять всю ложь начальников, которые даже в коронавирус воруют деньги, предназначенные медикам. Вот о чем надо снимать кино.

— Вы радуетесь развалу СССР, а ведь подавляющее большинство людей, включая меня, об этом сожалеют…

— Вы лучше грустите о том, что развалили Россию. Можно было собрать ее всю без всякой коммунистической партии. Горбачев был близок к этой идее, но был слаб и не смог сплотить вокруг себя этот колумвират, чтобы сохранить федеральное объединение республик и идти дальше. Но вот не хватило ему ума… Он был коммунистическим выкормышем.

— Давайте все-таки про кино. Вам современное российское кино самому нравится?

— Люблю. Не имею времени ходить, но за карантин пересмотрел много хороших картин. Самое интересное, что это от тех, кто занимается идиотизмом типа ТНТ, "Камеди Клаба". Но они делают талантливое телевизионное кино. Включая "Зулейху".

Кино хорошее и кино плохое

— Я читала про один эпизод, где идет перекличка, и называются фамилии мусульманских священников и каких-то политических деятелей. Человек двадцать реальных людей XIX-XX века. И поэтому мусульмане страшно возмущались.

— Кто-кто, а мусульмане больше всего настрадались от советской власти. А это сегодняшние мусульмане, у которых осталась советская психология. Так, обычная картина об обычной женщине, практически всю картину промолчавшей. Это замечательная Чулпан. Меня пугает психология. Нет сегодня Советского Союза, нет ничего антисоветского.

"Звоните ДиКаприо!" — замечательная картина на телевизионном экране, "Шторм" с Михалковой. Можно сейчас назвать десятки картин, хорошо сделанных. И самое интересное, что они делаются теми же людьми, которые кормят нас "Камеди Клабом". Вот в чем несуразица сегодняшнего дня. "Камеди Клаб" создан для того, чтобы отвлекать нас от социальных проблем, а эти картины призывают думать о социальных проблемах.

— Я так поняла, что вы против любой роли государства.

— Да, против любой воли государства в искусстве. Я возмущен тем, что такие министры, как Мединский, могут сказать: "Я на говняшку не дам деньги". Картину, которая получает главные призы на главных фестивалях мира, он называет говняшкой. Как это можно? Слава Богу, нет уже этого министра. Вот сейчас будет другой министр.

Повторяю, я очень внимательно слежу за российским кино. То, что делается на большой экран, к сожалению, у меня не вызывает восторга. То, что начали делать на экран телевизионный, гнать по интернету — здесь, я вам должен сказать, очень много творческих удач. Если бы эти картины сейчас скомпоновать и вывести их на большой экран, в кинотеатрах было бы много зрителей.

Нас, к сожалению, иногда навязывают картинку, мол, у нас полные кинотеатры. Нет у нас полных кинотеатров ни на военных фильмах, ни на каких других! Могут нагнать солдат и показать, что это большой успех в кино. А могут просто не обращать внимания.

К сожалению, у нас кино делают, если не считать ТНТ и еще пару киностудий, только четыре канала: первый, второй, третий и четвертый, потому что они имеют возможность рекламировать свое кино. А остальное кино у нас не имеет ни рекламы, ни чего другого. Когда-то я говорил: дайте на два года льготы на рекламу, а рекламируйте все российские картины, которые достойны упоминания. Это же не так трудно. Для этого не надо быть министром и для этого не надо иметь совет.

Достаточно просто увидеть, что это хорошее кино и начать его рекламировать, для того чтобы на него пошел народ. К сожалению, у нас рекламируют только фильмы Бондарчука и те картины, которые сделаны вторым каналом, четвертым каналом. Причем они рекламируют, тратя на рекламу, казалось бы, колоссальные средства, но не тратят ни копейки.

Они включают это в разговоры о фильме, у Вани Урганта все рекламируется. А другие картины, даже более достойные, проходят мимо, и поэтому уходят в небытие. Сейчас я имею возможность сидеть в интернете и смотреть.

У меня двести каналов кино. И я смотрю какие картины хорошие вышли. Но никто о них не знает. Просто нажимаю, смотрю, читаю аннотацию — батюшки, да какие актеры играют! Просто удовольствие. Ты можешь найти там и Басилашвили, и Джигарханяна, и кого угодно. Все они играют. Но на большой экран эти картины не выходят.

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Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев