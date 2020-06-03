Марк Рудинштейн о "не советских" фильмах советской эпохи

Российский продюсер и актер Марк Рудинштейн делится уникальными воспоминаниями о советских кинокартинах мирового уровня и их не всегда легкой судьбе. Легенда российского кино отвечает на вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой.

Марк Рудинштейн: Советского кино никогда не существовало

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— Я считала, что у нас были прекрасные, замечательные кинофильмы с очень хорошей игрой актеров, глубиной. Вы же утверждаете, что всего лишь двадцать советских фильмов были внесены в список ста лучших картин мира.

— Не советских. Российских. Мне трудно перечислить все, но среди них "Иван Грозный", "Гамлет", "А зори здесь тихие", "Король Лир".

— "Москва слезам не верит" в этот перечень не входит?

— Тоже можно отнести, потому что она прорвала некую блокаду. Она была не о советской любви — это была картина, которая давала возможность фантазии. Одна из лучших картин уже ближе к российскому периоду. За нее режиссеру даже не позволили получить "Оскар".

— "Левиафан" тоже получил высокую международную награду. Потому ли, что это прекрасный фильм или по другой причине…

— Потому что прекрасный фильм, не претендующий на обобщение. Просто рассказ о мерзавцах — губернаторе и священнике, которые издеваются над простым человеком. Разве у нас такого нет? Есть.

— Просто рассказ — это всегда все-таки сложно.

— А почему американцы могут?

— Они сделали такой фильм?

— Фильм сделан по их лекалам.

— Вот прекрасно. Сняли фильм по лекалам американского кино и получили "Золотую ветвь".

— Во всем мире всего пять сюжетов, на которых делаются все фильмы. Немного, потому трудно. Как Игорь Крутой говорил, когда его обвиняли в плагиате: "У меня всего семь нот".

— То же самое и про литературу говорят.

— Вопрос в словах. Вопрос в изюминке вязания этих сюжетов. Вот в чем вопрос.

— Возьмем фильмы про войну советские и современные. Из советской эпохи можно вспомнить "Судьбу человека".

— Я его тоже вношу в ту двадцатку.

— "Иди и смотри", "Отец солдата" — много потрясающих фильмов, передающих настроение. При этом в них не было экшена.

— Вы все ближе к концу списка.

— Просто я смотрела кусок из какого-то современного сериала про войну. Просто боевичок, где бегают, стреляют, кровь льется. Еще можно вспомнить "Белорусский вокзал", "Летят журавли" — они про войну, но это не экшны.

— Обратим внимание на один момент. "Белорусский вокзал" был запрещен и лежал на полке двадцать лет, пока не кончился СССР. Те фильмы, которые вы называли — вы знаете, сколько их держали на полке и не выпускали в прокат?

— Я о том, что те фильмы про войну были психологическими, а сейчас бродилки и стрелялки.

— Да. Те фильмы были исключением из царившего советского маразма. И потому они лежали на полках, в них вносили по 175 помарок, правок. И картина выходила в неузнаваемом виде. Только теперь их восстановили и показывают во всей их красе.

О цензуре и самоцензуре

— Во времена СССР были худсоветы, и фильмы снимались такие правильные. В них всегда обсуждалась какая-то патриотическая составляющая. Сейчас худсоветов нет, и бывает так, что на государственные деньги снимают антироссийские работы, тот же "Левиафан"…

— Он, наоборот, российский. Вот в этом вся беда, что мы такие явления забалтываем.

— Есть такой фильм, называется "Золотая рыбка в городе N". Я этот фильм включила детям, когда они были маленькие. Там снимались Харатьян, Екатерина Гусева, Армен Джигарханян. Фильм тоже снят по госзаказу. И при этом город N — ужасный, все там плохо, жители ненавидят Москву и все мечтают выйти замуж за американца-Харатьяна. А Джигарханян говорит: "Надо в Москву приехать на танках и всю ее перестрелять". И есть на самом деле проблема между москвичами и немосквичами и отношения к Москве, но там это сильно утрируется.

— Это трагедия семидесятилетнего правления, когда все было в Москве, электрички длинные с продуктами из Москвы ходили. Сейчас продукты везде — что в Москве, что в Туле, а ненависть к тому периоду осталась.

— Это фильм 2011 года.

— 2011 год — это пережиток 1990-х в нашей стране. Здесь я понимаю Джигарханяна. Режиссера фильма Степана Пучиняна знаю лично, он всегда просился ко мне на фестиваль, но делал плохие фильмы, и я его не брал. Сейчас, по-моему, он уже умер.

— Все-таки вы считаете, что нужна полная свобода творчества, и никакая госполитика тут неприемлема?

— Должна быть самоцензура на высоком уровне у художника. Но цензуры я не хочу. Лучше пусть будет плохая самоцензура, чем возврат в те времена, когда Гайдай вынужден был делать по 45 исправлений в ни к чему не обязывающих комедийных фильмах.

— А какие вы можете выделить пророссийские фильмы? "Легенда №17", "Движение вверх"?

— Каждый раз смотрю "Легенду №17", я любил Харламова. Но я не считаю это хорошей картиной. Канадцы там — фашисты. Картина сделана примитивно, чтоб вызывать ложное чувство патриотизма. Вторая картина, "Движение вверх" мне нравится, там попытки психологического вмешательства в спортивную драму. В целом Лебедев — хороший, массовый режиссер. Его фильм "Звезда" когда-то произвел на меня большое впечатление. Хотя есть другая "Звезда", из того времени, которая была спрятана и не показана у нас.

— Если вспоминать советский период, кто-то думал как изменить родине, но большая часть о таких вещах и не думала. И жили, и читали советские газеты, и им верили.

— Вы помните тех трех человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против вхождения наших войск в Прагу? Три человека. Я тогда сказал: эти три человека положили первый кирпич в новое государство. Мы жили настолько… не зашоренными даже, а в переживаниях за нашу страну, за всю эту ложь, которая царила в то время…

Поэтому я говорю, что три человека, которые вышли на Красную площадь, сделали для этой страны гораздо больше, чем многие другие. И о них уже сняты фильмы, об этих людях.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев