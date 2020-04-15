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Автор Игорь Буккер

"Тайная вечеря" Леонардо ожила в канун Пасхи

Культура

В канун католической Пасхи и накануне дня рождения Леонардо да Винчи кинорежиссер Армондо Линус Акоста снял "живую картину" на библейский сюжет и по фреске итальянского гения. "Тайную вечерю", длительностью чуть менее 10 минут, отныне можно увидеть в трехмерном изображении.

Американский кинорежиссер Армондо Линус Акоста (Armondo Linus Acosta) при содействии трех лауреатов премии "Оскар" воссоздал в "живой картине" роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" из доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Точнее, как эту новозаветную историю представлял себе один из величайших художников всех времен Леонардо да Винчи.

Тайная вечеря: живая сцена

Чтобы не уступить в совершенстве шедевру, Акоста пригласил к сотрудничеству трех оскароносцев:

  1. Витторио Стораро (Vittorio Storaro) (операторское искусство),
  2. Данте Ферретти (Dante Ferretti),
  3. Франческу Ло Скьяво (Francesca Lo Schiavo) (удостоена "Оскара" за художественное оформление и декорации).

В результате этого творческого союза появился не фильм, хотя это кинематографическая постановка, а настоящая "живая сцена", трехмерное произведение искусства, которое на протяжении девяти с половиной минут позволяет посмотреть на L'Ultima Cena - "Тайную вечерю".

Каждый элемент "живой картины" сделан с абсолютным уважением к идее монументальной работы Леонардо, выполненной между 1495 и 1497 годами, в которой творец эпохи Возрождения правильно воспроизвел глубину перспективы, чем навсегда изменил направление западноевропейской живописи.

"Я специально записал живое изображение в крайне замедленном режиме, потому что я не считаю его фильмом, а скорее картиной", — утверждает Акоста.

Такой просмотр позволяет поразмышлять о мистическом значении этого гениального произведения искусства.

Сцена открывается с вневременного пейзажа под торжественную Stabat Mater, написанную Джоаккино Россини в 1837 году. Комната и стол (первый алтарь Евхаристии) появляются медленно, создавая напряженность ожидания апостолами прихода Иисуса.

Апостолы шепчутся между собой, удивляясь, почему Господь собрал их вместе. Иисус входит, занимая центральное место, и благословляет учеников и трапезу. Наступает кульминация: объявление об измене одного из присутствующих.

Впервые спектакль транслировал итальянский католический канал TV 2000 9 апреля 2020 года, в Великий четверг Страстной Седмицы, как дань уважения авторов папе Франциску и как приглашение к молитве в этот очень трудный момент, через который проходит мир из-за пандемии коронавируса.

The Last Supper: The Living Tableau - "Тайная вечеря: живая сцена" опубликована на канале YouTube итальянской газетой Il Corriere della Sera.

Интересные факты

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci), более известный как Леонардо да Винчи, родился 14 или 15 апреля 1452 года. Он был одним из самых признанных художников эпохи Ренессанса. Леонардо обладал многочисленными талантами. Он оставил свой след во многих областях науки и искусства. Он был математиком, инженером, ботаником, палеонтологом, рисовальщиком, живописцем, скульптором, архитектором, музыкантом, литератором, анатомом, геологом, астрономом и картографом.

В 568-ю годовщину со дня рождения титана Возрождения предлагаем подборку любопытных фактов:

  • Незаконнорожденный ребенок, который появился на свет вне брака. Отец — нотариус в пятом поколении, мессер Пьеро Фруозино ди Антонио да Винчи, мать — незамужняя крестьянка по имени Катерина. Поскольку он был бастардом, на него не оказывалось никакого давления, чтобы он выбрал карьеру по примеру своего отца.
  • Фамилия da Vinci означает "из Винчи", т. е. родом из итальянской деревни Винчи, расположенной недалеко от столицы Тосканы города Флоренции.
  • Леонардо обладал уникальной способностью, доступной далеко не всем. Одинаково владея обеими руками, он мог рисовать ими одновременно.
  • Чтобы избежать следов от чернил, угля или мела, Леонардо предпочитал писать справа налево.
  • Почти все творения Леонардо да Винчи в разных областях творчества и конструирования так и остались незавершенными. Не избежал подобной участи и самый известный шедевр Леонардо — "Мона Лиза".
  • Многие известные художники с мировым именем, в том числе Ван Гог, Моне и Пикассо, оставили после себя множество автопортретов. Леонардо нарисовал только один свой портрет. Это приписываемый да Винчи так называемый "Туринский портрет". Предположительно, Леонардо нарисовал его, когда ему было около 60 лет.
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