Вялотекущий хайп: Doc Talk Ксении Собчак разочаровал

Все новое — далеко не всегда хорошо забытое старое. Иногда это просто "клонированный" продукт, чья репутация оказывается спорной еще до выхода в свет. При этом претензия на "уникальность", "непохожесть", "эксклюзивность" в совокупности с громкими именами и темами — оказывается не более чем шаблонным инструментарием… Который иногда оказывается бесполезным даже в руках профессионалов.

Фраза "Хотите поговорить об этом?" уже достаточно давно воспринимается публикой как своего рода диагноз, стереотип, ассоциация с чем-то громким, базарным, ширпотребным. Тем не менее появившись в конце 1990-х в сетке российского телевещания, жанр ток-шоу довольно быстро прижился, полюбился зрителю, а также прописался в арсенале грамотных пиарщиков.

Первая декада февраля 2020 года ознаменовалась пополнением в семье ток-шоу на Первом канале. Казалось бы, все ингредиенты для успеха проекта в наличии:

громкие имена ведущих — Ксения Собчак и Александр Гордон, которым сам черт не брат по части провокации и освещения острых тем;

любопытный формат передачи — реконструкция событий с помощью актеров;

присутствие в студии и активное участие непосредственных участников событий;

резонансная тема;

масштабный анонс…

Какие впечатления подарила премьера ток-шоу Doc Talk?

Во-первых, недоумение: почему для дебюта была выбрана тема — дело сестер Хачатурян, которой уже давно не касались? В качестве аргумента может выступить желание привлечь внимание к законопроекту "Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ", который находится на стадии обсуждения в Государственной думе.

Благородно.

Однако способы привлечения внимания к данной проблеме вызывают как минимум удивление и как максимум — негодование. Детальное воссоздание событий с помощью актеров (что само по себе не является новаторством), включая сцены избиения и сексуальных домогательств (пусть даже в виде намека), и пристальное наблюдение за реакцией непосредственных участников трагедии, находящихся тут же в студии на глазах у живых зрителей и десятка камер, попахивает чернухой и жаждой дешевой популярности.

Кроме того, продюсеров ток-шоу уже обвинили в плагиате: согласно данным "Российской газеты", телекомпания RTVI направила в администрацию Первого канала жалобу, суть которой сводится к просьбе разобраться в сложившейся ситуации: как так получилось, что на федеральном канале вышел в эфир 100%-ый плагиат — полностью идентичная программа стартовала на RTVI за четыре месяца до премьеры Doc Talk на Первом?

Во-вторых, растягивать одну тему на несколько выпусков, которые выходят каждый день, не всегда хорошо. Особенно если после первого показа на организаторов посыпался шквал недовольных отзывов, включая тех, чьи интересы были затронуты. Есть претензии к режиссеру монтажа — как-то уж слишком часто акцентировалось внимание на реакции героев на происходящее в студии, нежели на оценке экспертов. Манипуляция чувствами зрителей? Способ отвлечь внимание от темы, которая оказалась не по зубам?

В обратной связи ведущих обвиняли в неслаженности работы, в непрофессионализме, в неспособности вести диалог в выбранном ключе. Вместо обещанной цивилизованной беседы взрослых людей разговор довольно быстро опустился до уровня "соревнования по перекрику друг друга".

Возможно, все это можно было бы списать на "первый блин комом", но и последующие выпуски не принесли каких-то радикальных перемен в восприятии. Скорее, наоборот, добавили несуразности.

Тематика последующих программ не могла похвастаться той же "горячностью", что заметно отразилось на восприятии: вялотекущее обсуждение семейных передряг светской красавицы и ее великовозрастного мужа — отрекшегося от престола короля Малайзии.

Особенно странно смотрелась скамья экспертов, где периодически менялись участники, в чьи обязанности входило заполнение "проплешин" на диване (ибо некоторые приглашенные специалисты за всю передачу не произнесли ни слова, но красиво восседали рядом).

Что же в сухом остатке?

На Первом канале в сетке федерального телевещания вечерний эфир заполнился очередными разговорами, главной фишкой которых стала отнюдь не реконструкция событий, не острые темы, не ведущие и гости, а… многосерийность. Каждый вечер в течение недели гости в студии и ведущие возвращаются к одной и той же теме, мусоля факты. Пока в поле зрения авторов ток-шоу семейные дрязги, любовь, взаимоотношения… Ничего не напоминает? Пары, стройка, лобное место и все щщщааастливы!

Жаль потраченного времени? Жаль.

Сколько Doc Talk продержится в эфире?

Поживем — увидим.