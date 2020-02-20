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Автор Александр Приходько

ГримРок — музыка проверенная временем!

Культура » Музыка

Лучшим подарком для любимых девушек к 8 марта, пожалуй, будут билеты на концерт группы "Братья Грим", который состоится 6 марта на площадке Подсолнухи Art&Food.

Песни группы "Братья Грим" неоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций и завоевали сердца миллионов фанатов не только в России, но и за рубежом. Группа является:

  • обладателем Премии "Золотой Граммофон",
  • лауреатом Фестиваля "Песня года"
  • и лауреатом "Радио-премии им. Попова" как самая ротируемая группа года.

Песни группы "Ресницы", "Кустурица", "Дыхание", "Пчела", "Аллилуйя" являются хитами на протяжении многих лет и по праву вошли в золотой фонд российской эстрады. На концерте 6 марта прозвучат как хиты проверенные временем, так и новые композиции прославленного коллектива.

История музыкального коллектива

История музыкального коллектива началась в 1998 году в Самаре.

Группа была основана двумя братьями — Борисом и Константином Бурдаевыми. В первый состав музыкального коллектива входило четыре человека — кроме братьев Бурдаевых еще и гитарист Максим Малицкий, а также барабанщик Антон Шаронин.

В названии "Братья Грим" — одна "М", в отличие от немецких сказочников "Братьев Гримм". Первый концерт состоялся в "Самарском Медико-техническом лицее", где учился Константин Бурдаев.

В 2004 году группа была замечена легендарным продюсером Леонидом Бурлаковым ("Мумий Тролль", "Земфира") который приглашает музыкантов в Москву где коллектив приступает к записи дебютного альбома и к съемке первых клипов. В состав группы приходят барабанщик Денис Попов и клавишник Андрей Тимонин.

В 2005 году "Братья Грим" выступают на фестивале "MAXIDROM", после чего о группе заговорили все российские СМИ. В том же 2005-м, коллектив выпускает дебютный альбом "Братья Грим".

  • Песня "Ресницы" с этого альбома буквально взорвала эфиры радиостанций страны в июне 2005 года и заняла первые позиции во многих хит-парадах.
  • Другой известной композицией с дебютной пластинки стала песня "Кустурица".
  • В этом же году группа становится обладателем "Золотого Граммофона", лауреатом "Песни года" и лауреатом "Радио-премии им. Попова" как самая ротируемая группа года.

В 2006 году группа сразу же записывает свой второй альбом "Иллюзия" в городе Окленд (Новая Зеландия), включающий в себя такие известные синглы как "Дыхание", "Пчела" и "Амстердам". Альбом был оценен по достоинству многими музыкальными критиками. В том же году группа снялась в сериале "Не родись красивой", где музыканты сыграли самих себя и исполнили песню "Сердце".

Осенью 2007 года "Братья Грим" выпускают свой третий по счету альбом — "Марсиане". Песня "Утром" с этого альбома попадает в ротацию многих радиостанций и становится саундтреком рекламного ролика сети кафе McDonalds, а песня "Лети" входит в саундтрек к фильму "Ожидание чуда".

В 2008–2009 годах происходят изменения в составе группы. Коллектив покидают гитарист Максим Малицкий, клавишник Андрей Тимонин, а также один из основателей — Борис Бурдаев.

В 2009 году Константин Бурдаев обновленным составом музыкантов приступает к записи новой пластинки группы Братья Грим. Выходит сингл с будущего альбома — песня "Лаос". Композиция доходит до "бронзового" третьего места в "хит-параде двух столиц" на радио MAXIMUM .

В декабре 2009 года группа Братья Грим приняла участие в трибьюте к юбилею группы "Машина Времени" под названием "Машинопись", исполнив композицию "Свеча" в своей вариации. А чуть позже — весной 2010 года музыканты приняли участие в проекте "Песни для Аллы", в рок-трибьюте на песни Аллы Борисовны Пугачевой. Братья Грим выступили на Первом канале в итоговом концерте со своей версией песни "Старинные часы", которая очень понравилась "примадонне".

В 2010 году группа представила сингл "Вернись", на который впоследствии было снято яркое музыкальное видео в стиле "Стимпанк". Клип на эту песню был высоко оценен не только в России, но и за рубежом.

В октябре 2010 года выходит четвертый альбом группы Братья Грим под названием "Крылья Титана". Еще одна песня с этого альбома — "Аллилуйя" — попала в ротацию крупных радиостанций и стала популярна в интернете, в качестве саундтрека ко многим любительским свадебным роликам.

2012 год ознаменовался для группы появлением таких ярких песен как "Парашюты" и дуэтной композицией совместно с группой "Чи-ли" под названием "Ира Ира", на которую был снят веселый и запоминающийся клип.

Осенью 2013 года группа выпускает сингл "Самая любимая музыка", который становится популярным и попадает в ротации самых крупных радиостанций России и СНГ, а припев этой песни звучит в джингле-заставке "Русского радио". Ротации этой песни в эфирах московских радиостанций опередили по количеству в разных версиях сингла даже такие хиты группы, как "Ресницы" и "Кустурица".

В 2015 году группа Братья Грим выпускает сразу два разнохарактерных альбома. На электронных площадках iTunes и Google play выходят:

  • в марте — лиричный и мягкий "Самая любимая музыка" — название альбому дал самый известный сингл с этой пластинки, 
  • в декабре 2015 года — жесткий и бескомпромиссный альбом "Zомби".

Музыканты условно характеризуют эти альбомы как "альбом для девочек" и "альбом для мальчиков" соответственно.

2016 год ознаменовался появлением сразу нескольких клипов на синглы с обоих пластинок.

  • Клип на песню "ЧБ весна" с альбома "Zомби", который появился в начале 2016 года, посвящен теме войны в Сирии и на Украине.

Это видео оценили по достоинству не только рядовые пользователи интернета, но и многие известные блогеры и общественные деятели.

  • Чуть позже, к концу весны 2016 года, появился клип в минималистично-рисованном стиле на песню "Простая История" с альбома "Самая любимая музыка".
  • А осенью — еще одно видео на тему войны под названием "Через джунгли" — уже посвященное теме вьетнамской трагедии.

В обоих антивоенных клипах ("ЧБ весна" и "Через джунгли") группа Братья Грим выражает свою активную гражданскую позицию .

В 2017 году выходит сингл "Лелею" и в этом же году снимается клип на эту песню, который увидело более 2 миллионов человек в сетях. Сама же песня попадает в 2018 году в ротацию крупнейших федеральных радиостанций страны.

Темы концерт группа братья грим
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