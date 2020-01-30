"Сокровища Петера": хороший спектакль со смыслом

Имя писателя Вильгельма Гауфа вспомнит не каждый. Однако, если назвать произведения, созданные немецким сказочником, большинство из нас воскликнет: "Ну конечно же, я читал эти удивительные истории, ещё в детстве мы смотрели фильмы и мультики, снятые по ним!". Перу Вильгельма Гауфа принадлежат всеми любимые сказки: "Калиф-аист", "Маленький Мук", "Карлик Нос", "Беляночка и Розочка", "Корабль-призрак". А ещё Гауф написал произведение, название которого, благодаря популярному мультфильму, сегодня знает каждый ребёнок: "Холодное сердце". По сказке Вильгельма Гауфа в МХАТе имени М. Горького поставлен спектакль "Сокровища Петера".

В новогодние каникулы мы с внучкой посмотрели спектакль "Синяя птица". Девочка была потрясена волшебством рождественской сказки и потребовала, чтобы в ближайшее время мы снова отправились во МХАТ. Я изучил детский репертуар прославленного театра и рассказал внучке о каждой постановке. Узнав, что во МХАТе идёт спектакль по сказке "Холодное сердце", Варя категорично заявила: "Хочу "Сокровища Петера". Моё предупреждение о том, что эта постановка не имеет никакого отношения к американскому мультфильму, раззадорило внучку ещё больше:

"Оказывается, есть целых два "Холодных сердца"! Обязательно надо посмотреть "Сокровища Петера"! Будет о чём рассказать подружкам!".

Выяснилось, что спектакль очень популярен в Москве, и за три дня до представления, мы смогли получить места лишь в предпоследнем ряду бельэтажа.

Как красиво!

Занавес открылся, моя Варя с восхищением произнесла: "Как красиво!", захлопала в ладоши? и её дружно подхватил зал. Художник спектакля Андрей Квартальнов создал настоящий сказочный мир, очень похожий на качественную иллюстрацию в хорошей детской книжке.

Маленькие зрители его узнали и приняли. На заднем плане простирается лиственный лес, освещённый солнцем. На сцене возвышаются вековые деревья в три обхвата. По ходу спектакля, они волшебным образом будут превращаться

в сторожку лесоруба и замок богача;

трактир,

крестьянскую хижину

и обитель доброго волшебника.

В центре композиции — могучий пень, который сыграет роль

и обеденного стола,

и места ночлега,

и площадки для песен и танцев,

и даже плахи.

Оформление очень точно рассчитано на детское восприятие: здесь нет непонятных ребёнку символов, раздражающих глаз цветов, сложной геометрии и архитектуры.

Уже на второй минуте маленькие зрители понимают, о чём расскажет сказка. На свидании с невестой Лизбет (актриса Мария Янко) Петер поведал свои мечты: ему надоела тяжёлая работа, и он хочет во что бы то ни стало узнать тайное заклинание, которое поможет попасть к доброму волшебнику Стекляшничку и получить несметные сокровища. Действие спектакля начинает стремительно развиваться.

Мать Петера (актриса Наталья Моргунова) советует сыну забыть глупые мечты и предлагает подкрепиться овсянкой с луком. Сын обижен и возмущён: он хочет богатства, а его пичкают невкусной кашей. Исполнитель роли Петера Кирилл Зайцев со знанием дела работает на детскую аудиторию. Его капризы и отказ от овсянки вызывают смех в зале. Реплики и поступки актёра будут веселить маленьких зрителей на протяжении всего спектакля. Однако смех — не основная реакция зала.

Заветное заклинание

Впереди Петера ждут невероятные приключения. Он узнаёт заветное заклинание и отправляется в дремучий лес, чтобы встретиться со Стекляшничком. В пути угольщика поджидают опасности, сверкают молнии, гремит гром. Услышав первые раскаты, внучка схватила меня за руку. "Страшно?" — спросил я. "Нет" — ответила Варя. "Но я очень-очень волнуюсь за Петера". В спектакле идеально найдена грань между страхом и волнением. Маленькие зрители с подлинным вниманием следят за происходящим, в зале стоит напряжённая тишина. А такое сосредоточенное внимание, согласитесь со мной, на детских спектаклях встречается не часто.

Созданию загадочной атмосферы помогает звуковое оформление. Не только музыкальное, а именно звуковое. Таинственные шорохи, скрипы, блуждающие голоса, горное эхо сопровождают Петера и сбивают с пути. Звукооформитель М. Леви придумал сложную партитуру шумов, которая наряду с музыкой органично вплетается в ткань спектакля, становится заметной и значимой частью представления.

Петер добирается до Стекляшничка и произносит заклинание. Теперь добрый волшебник обязан выполнить три желания. Угольщик требует денег, развлечений и безделья. Стекляшничек считает такие прихоти несусветной глупостью и рассказывает Петеру, что для человека есть более важные вещи, чем богатство: любовь, дружба, семья и сама жизнь. Актёры легко и изящно ведут диалог, напряжение в зале спадает и вновь слышен детский смех. Стекляшничек в исполнении Павла Буйнакова — это милый, мудрый и лукавый гном. С первой реплики зрители проникаются к нему симпатией и хлопают в ладоши. Тем ни менее добрый волшебник не смог переубедить Петера и вынужден подчиниться требованиям заклинания. Однако хитрый гном исполняет лишь два желанья, а третье оставляет про запас. Прощаясь, Стекляшничек предупреждает Петера: распоряжаясь богатством, он не должен обижать людей и отнимать у них последнее, иначе сам лишится всего на свете.

Внучка сделала вывод: "Какой хороший волшебник. Даже исполняя чужие желания, он делает всё, чтобы люди стали добрыми и любили друг друга".

Холодное сердце

Разбогатевший Петер веселится, танцует, проводит дни на пролёт в трактире, играет в кости и непременно выигрывает. В азарте он забывает о предупреждении Стекляшничка и забирает у трактирщика Эцхиля (актёр Владимир Халтурин) последнюю монету. И в этот момент сокровища Петера исчезают, а его самого за долги должны посадить в тюрьму.

В отчаянии Петер бежит из деревни в горы к злому колдуну Михелю (актёр Александр Карпенко). Несчастный умоляет злодея вернуть сокровища и избавить от тюрьмы. Михель готов всё исполнить, но за услугу Петер должен отдать своё живое сердце, а взамен получить каменное и холодное. Колдун раскрывает страшную тайну: все богачи в округе давно обменяли свои сердца и благодаря этому купаются в роскоши. Петер соглашается на сделку, вновь обретает сокровища, но становится злым, жестоким и бессердечным со всеми земляками, даже с матерью и невестой Лизбет.

В антракте дети стали проверять друг у друга: на месте ли сердца.

Внучка приложила ухо к моей груди и обрадовалась: "Стучит! Значит живое! Настоящее, а не каменное"!

Папы и мамы тоже бурно обсуждали увиденное. Режиссёр Сергей Харлов и композитор Валерий Соколов создали спектакль для всей семьи. В "Сокровищах Петера" дети следят за развитием сюжета, а взрослые видят тонкие и изысканные постановочные приёмы, находят неожиданные ассоциации и с удовольствием включаются в игру.

Для взрослых свои истины

Сказка Вильгельма Гауфа "Холодное сердце" это еще одна вариация на тему популярной в немецкой культуре легенды о Фаусте. Во всяком случае, режиссёр и композитор подводят просвещенного зрителя к такой ассоциации. Сходство сюжетов трагедии Гёте и сказки Гауфа очевидно:

и там, и там герой меняет душу и сердце на богатство и власть.

Черно-красный костюм колдуна в спектакле МХАТа очень напоминает одежды Мефистофеля. Актёр Николай Коротаев искромётно и с тонким юмором играет злого духа.

А песня Михеля (имя, созвучное Мефистофелю) с рефреном: "Деньги правят целым светом", однозначно перекликается со знаменитой арией: "Люди гибнут за металл".

Но есть и принципиальная разница: "Фауст" Гёте — глубокая и философская трагедия, а спектакль МХАТа — сказочная и очень музыкальная комедия.

Для каждого персонажа композитор нашёл характерную музыкальную тему. Вокальная партия Петера написана по канонам тирольского пения. Надо отметить: Кирилл Зайцев отлично освоил эту сложную музыкальную технику и с блеском исполняет свой номер. В куплетах Лизбет слышны мотивы детской песенки Чайковского "Мой Лизочек", Стекляшничек поёт, кажется, под вариацию "Марша гномов" Грига, и так далее. У взрослого зрителя такой музыкальный ряд вызывает добрую улыбку, а порой и смех.

Костюмы также порадуют пап и мам. Художники сшили актёрам традиционные наряды жителей немецких и австрийских Альп. Непривычные глазу этнические одежды очень красивы и экзотичны.

Как и положено в сказке, зрителей ждёт счастливый финал. Стекляшничек и оставленное про запас третье желание помогут Петеру вернуть сердце, Лизбет и друзей. Добро будет торжествовать над злом.

После спектакля внучка решила ещё раз сходить на "Сокровища Петера" с подругами и потребовала чтобы я, как Стекляшничек, исполнил её желание: "Сейчас пойдём в книжный магазин и купим сказки Гауфа. Почитаешь мне "Холодное сердце" перед сном".

Разговоры в гримерке

Исполнитель роли Петера Кирилл Зайцев, с которым удалось поговорить после спектакля, уверен, — постановка для актеров очень серьезная работа: "Мы играем не утренник, мы играем взрослый спектакль, где дети увидят свое, а взрослые — свое. И очень важно, когда после спектакля мы слышим — нет, я не хочу потерять свое сердце, я хочу любить. В этом — главный смысл постановки, в пути к истинному смыслу жизни, к любви".

Встретиться с героями сказки можно 1 и 22 февраля и 23 марта. Тирли-ли!

Автор: Василий Антипов