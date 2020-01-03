Лев Лещенко - про самый запоминающийся Новый 1971 год

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко рассказал в интервью Pravda.ru о самых ярких моментах празднования Нового года.

Расскажите про самый запоминающийся Новый год в вашей жизни.

Это был 1971 год, первые съемки "Песни года". Случилось так, что мы заканчивали концерт в Ижевске в половине двенадцатого. Нас ждал автобус, чтобы отвезти в гостиницу. До нее нужно было ехать 15-20 минут. В дороге ПАЗик сломался. В те годы были такие автобусы. Нас было, наверное, человек 8-10: оркестр, я и кто-то из администрации. Пешком идти полчаса, мы поняли, что опаздываем на Новый год. Но выхода не было, пошли пешком.

И вдруг из-за угла выскочили две тройки с бубенцами. Это ехали ребята, которые катали детей вокруг Дворца спорта, где мы работали. Мы их остановили, уселись в сани и буквально за 5 минут до Нового года подъехали к гостинице. Мы ворвались в шубах, шапках. Как раз пробили часы. Мы, не раздеваясь, подняли бокалы и стали смотреть первую передачу "Песня года-71". Это был выпуск, где мы все были: Галя Ненашева, Иосиф Кобзон, Валя Толкунова, Валера Ободзинский.

Расскажите про новогодние подарки от близких или поклонников, которые вас особо впечатлили?

Я отмечал как-то в Казахстане Новый год у Нурсултана Назарбаева. Естественно, там подарили восточные игрушки. Я помню, что мы пели песни русские и казахские. Это была симпатичная вечеринка, которую я запомнил надолго, хотя мне приходилось встречать Новый год и в кругу наших руководителей. Я помню, что мы с Нурсултаном Абишевичем пели песни дуэтом. Он очень радовался. С тех пор мы подружились. Когда он приезжал раньше, мы всегда встречались в Москве.

У вас есть особое новогоднее блюдо?

Нет. В Новый год и есть особо не хочется. Есть желание общаться, танцевать, смотреть что-то. Но ночью кушать… нет, не про меня.

С чем ассоциируется у вас Новый год? Может быть, с мандаринами, с елкой, детством?

Конечно, с детством. Раньше особо игрушек не было. Только конфетти, какие-то гирляндочки. В основном украшали бумажными фонариками, которые сами делали. Вырезали из бумаги фигурки, раскрашивали и вешали. Раньше украшали елку также живыми мандаринами, конфетами.

Бари Алибасов как-то сказал, что для него Новый год утратил новизну, нет больше ожидания праздника. А вы все еще ждете чуда?

В нашем возрасте новизну уже трудно ждать. Это все-таки детские представления. В Новый год всегда, конечно, думаешь о том, что что-то, наверное, произойдет, что-то изменится.

Желание загадываете под бой курантов?

Нет, желание не загадываю. В Деда Мороза не верю. Сам Дедом Морозом был много раз. Когда была большая семья, конечно, приходилось придумывать что-то, наряжаться. Сейчас все взрослые стали, разъехались.