Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Лев Лещенко - про самый запоминающийся Новый 1971 год

Культура

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко рассказал в интервью Pravda.ru о самых ярких моментах празднования Нового года.

Расскажите про самый запоминающийся Новый год в вашей жизни.

Это был 1971 год, первые съемки "Песни года". Случилось так, что мы заканчивали концерт в Ижевске в половине двенадцатого. Нас ждал автобус, чтобы отвезти в гостиницу. До нее нужно было ехать 15-20 минут. В дороге ПАЗик сломался. В те годы были такие автобусы. Нас было, наверное, человек 8-10: оркестр, я и кто-то из администрации. Пешком идти полчаса, мы поняли, что опаздываем на Новый год. Но выхода не было, пошли пешком.

И вдруг из-за угла выскочили две тройки с бубенцами. Это ехали ребята, которые катали детей вокруг Дворца спорта, где мы работали. Мы их остановили, уселись в сани и буквально за 5 минут до Нового года подъехали к гостинице. Мы ворвались в шубах, шапках. Как раз пробили часы. Мы, не раздеваясь, подняли бокалы и стали смотреть первую передачу "Песня года-71". Это был выпуск, где мы все были: Галя Ненашева, Иосиф Кобзон, Валя Толкунова, Валера Ободзинский.

Расскажите про новогодние подарки от близких или поклонников, которые вас особо впечатлили? 

Я отмечал как-то в Казахстане Новый год у Нурсултана Назарбаева. Естественно, там подарили восточные игрушки. Я помню, что мы пели песни русские и казахские. Это была симпатичная вечеринка, которую я запомнил надолго, хотя мне приходилось встречать Новый год и в кругу наших руководителей. Я помню, что мы с Нурсултаном Абишевичем пели песни дуэтом. Он очень радовался. С тех пор мы подружились. Когда он приезжал раньше, мы всегда встречались в Москве.

У вас есть особое новогоднее блюдо?

Нет. В Новый год и есть особо не хочется. Есть желание общаться, танцевать, смотреть что-то. Но ночью кушать… нет, не про меня. 

С чем ассоциируется у вас Новый год? Может быть, с мандаринами, с елкой, детством?

Конечно, с детством. Раньше особо игрушек не было. Только конфетти, какие-то гирляндочки. В основном украшали бумажными фонариками, которые сами делали. Вырезали из бумаги фигурки, раскрашивали и вешали. Раньше украшали елку также живыми мандаринами, конфетами.

Бари Алибасов как-то сказал, что для него Новый год утратил новизну, нет больше ожидания праздника. А вы все еще ждете чуда?

В нашем возрасте новизну уже трудно ждать. Это все-таки детские представления. В Новый год всегда, конечно, думаешь о том, что что-то, наверное, произойдет, что-то изменится.

Желание загадываете под бой курантов?

Нет, желание не загадываю. В Деда Мороза не верю. Сам Дедом Морозом был много раз. Когда была большая семья, конечно, приходилось придумывать что-то, наряжаться. Сейчас все взрослые стали, разъехались.

Темы звезда праздник новый год песня года лев лещенко
Актуальная аналитика
Новости спорта
Решение WADA - политическая неприязнь к России?
Культура
Лев Лещенко - про самый запоминающийся Новый 1971 год
Театр. Новости театральной жизни
Театр Российской Армии: постановки, которые нельзя пропустить во время январских каникул
Новости Все >
Жители села под Одессой нашли на свалке матрас с деньгами
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
В Северной Осетии запустят первый завод по переработке молока
Путин и Макрон положительно оценили обмен пленными Киевом и Донбассом
Черногория стала третьей лучшей страной для эмиграции из России
В Таиланде турист стал жертвой новогоднего фейерверка
Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек
Медработники смогут получить компенсации за работу в закрытых городах
Макгоуэн: мы находимся в заложниках у террористического режима
Белоруссия остановила поставки нефти за пределы страны
Последние материалы
Решение WADA - политическая неприязнь к России?
Жители села под Одессой нашли на свалке матрас с деньгами
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
В Северной Осетии запустят первый завод по переработке молока
Путин и Макрон положительно оценили обмен пленными Киевом и Донбассом
Черногория стала третьей лучшей страной для эмиграции из России
В Таиланде турист стал жертвой новогоднего фейерверка
Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек
Лев Лещенко - про самый запоминающийся Новый 1971 год
Медработники смогут получить компенсации за работу в закрытых городах
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Новости спорта
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Культура
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер Соломон Соловьев Победители без побежденных - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Президент РФ выразил озабоченность в связи с гибелью Сулеймани
На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Соцопрос: пенсионеры положительно оценили пенсионную реформу
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Президент Польши не поедет на Холокост Форум из-за Путина
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Российские пранкеры пообщались с политиком США от имени Тунберг
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани
Президент Польши не поедет на Холокост Форум из-за Путина
Чего не хватает оппозиции для победы
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
В Польше заметили "руку Кремля" в своем споре с Евросоюзом
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ