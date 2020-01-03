Театр Российской Армии: постановки, которые нельзя пропустить во время январских каникул

Погода в Москве совсем не радует этой зимой. А дождь и плохая погода — лучший повод сходить в театр. Берите с собой детей и родных, приглашайте друзей, выбирайте спектакли по душе и настроению. А чтобы понимать, какую постановку выбрать — посмотрите нашу новогоднюю подборку спектаклей в Театре Российской Армии.

2, 6, 7, 8 января "Сказка среди бела дня"

Старый год не хочет уходить! Он решил остаться навсегда! Для этого он должен остановить время. А чтобы остановить время, нужно остановить волшебные часики — сердце снежной девочки Лели. Старый год призывает на помощь трех коварных снежных баб, известных как Черная Душа, Продажная Душа и Бумажная душа. Но не так то все просто, ведь на помощь Леле приходит третьеклассник Митя, смелый и мужественный мальчик.

Опасные погони в ночном лесу, драки на берегу Щучьего озера, волшебные превращения, коварные ловушки, веселые песни и танцы, и, конечно же, счастливая развязка в финале! Все это ждет ребят в настоящем Новогоднем триллере на сцене театра Российской Армии!

5 января спектакль "Главная роль"

Комедия о всепоглощающей материнской любви к единственному сыну, который вырос, женился, но так и остался смыслом жизни мамы — женщины харизматичной и артистичной. Классический конфликт поколений превращается в увлекательное действо, настоящий театральный праздник с акробатическими трюками, латиноамериканскими танцами и, конечно, музыкой. Роль матери исполняет Ольга Богданова.

7 января спектакль "Филумена Мартурано"

Богатый неаполитанский предприниматель дон Доменико Сориано уже четверть века живёт под одной крышей с донной Филуменой Мартурано, своей фактической женой, но так и не вступает с ней в брак. И казалось бы это уже ни к чему, пока гулящему Доменико не приходит в голову женится на молоденькой девушке. Эта новость — настоящий вызов для Филумены, готовой бороться за свой статус и права. Ведь у неё на руках козырь: Доменико — кровный отец одному из трёх сыновей Филумены. Вот только какому именно?

8 января спектакль "Омлет"

Спектакль Александра Вислова расскажет о театральном закулисье, о том, что происходит в гримерке двух актеров между их выходами на сцену, где они играют в спектакле "Гамлет". Розенкранц и Гильденстерн жарят омлет, ссорятся, мирятся, говорят о высоком и бытовом, ревнуют, обижаются, довольствуются малым, троллят друг друга, рассуждают о смысле жизни.