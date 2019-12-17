Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Приходько

Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники

Культура » Театр

Новый год — это время чудес. А дни новогодних каникул — прекрасное время, чтобы сходить в театр. Мы отобрали для вас несколько спектаклей в Театре Российской Армии, которые подарят восторг и радостное настроение всей семье.

Новый год — это время чудес.. 404865.jpeg

Спектакль "Венеция в снегу"— это премьера прошлого сезона, постановка Татьяны Морозовой. Легкий, красивый, милый и очень смешной спектакль о любви. Спектакль идет на экспериментальной сцене. Камерное пространство, где зрители сидят близко к сцене, позволяет артистам все внимание удерживать на себе, жить в предложенных обстоятельствах.

В спектакле задействовано четыре актера, две молодые пары, которые встречаются за ужином. Одна девушка выдает себя совсем не той, кем является, а ее партнер, не желая попасть в глупую ситуацию, поддерживает игру. Нелепая ситуация, в которой оказываются все герои, постепенно раскручивается. Один промолчал, другой додумал, в итоге вечер перестает быть томным, а отношения между партнерами запутываются. И кстати, действие происходит в Париже, а причем тут Венеция зритель узнает лишь в финале.

Новый год — это время чудес.. 404863.jpeg

Еще одна комедия с элементами детективной истории "Похищение"блестяще поставлена режиссером Сергеем Смирновым. Действие разворачивается на экспериментальной сцене, и дарит зрителю восторг, восхищение, изумление и много веселья. Две подруги блондинка Маша и брюнетка Надя, набравшие грибов, возвращаются домой. И тут на дороге, прямо перед их машиной, лежит человек. Добрые дела бывают наказуемы, и девушки попадают в дом бизнесмена и его жены, где встречаются с новыми обстоятельствами, страхом и неожиданностями. Спектакль сопровождается забавными танцами пантомимы, а в финале девочки-близнецы играют на волынке.

Новый год — это время чудес.. 404864.jpeg

Классическая постановка на малой сцене Театра Армии — спектакль "Филумена Мартурано" -безупречная работа режиссера Бориса Морозова. Вечная история о любви и предательстве, которую мы все знаем по фильму "Брак по-итальянски" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Нужно отметить костюмы и декорации, использованные в постановке Театра Армии. Они радуют своим разнообразием и соответствием эпохе, в спектаклях этого театра они всегда на высоте.

Блистательная Филумена, в исполнении народной артистки России Ольги Богдановой, 25 лет жизни ждет предложения руки и сердца от своего возлюбленного. У нее непростая жизнь. И комедия оборачивается драмой, когда зрители слышат ее монолог о своей жизни, о том, в каких жутких условиях жила ее семья и что подтолкнуло ее пойти в публичный дом. Но это не мешает зрителю от души посмеяться и порадоваться неожиданному счастливому финалу.

Темы репертуар похищение спектакль венеция в снегу филумена мартурано театр российской армии
Актуальная аналитика
Театр. Новости театральной жизни
Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники
Формула небес
Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию
Энергетика
Экономику России нужно срочно переориентировать
Новости Все >
Президент Зимбабве исключил возможность использования доллара США
Абитуриент из Египта случайно выпил "Белизну" в Москве
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
США не собираются смягчать санкции в отношении Северной Кореи
Что символизировал сфинкс в Древнем Египте?
"Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Снизить риск возникновения инсульта можно с помощью питания
На Алтае изъяли 20 тонн нефрита на сумму около 50 млн рублей
Голландец из "Спартака" назвал Россию "совершенно другим миром"
Грипп снижает риск заболеть простудой
Последние материалы
Президент Зимбабве исключил возможность использования доллара США
Абитуриент из Египта случайно выпил "Белизну" в Москве
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники
США не собираются смягчать санкции в отношении Северной Кореи
Что символизировал сфинкс в Древнем Египте?
"Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Астролог: гороскоп не приговор, а руководство к действию
Снизить риск возникновения инсульта можно с помощью питания
На Алтае изъяли 20 тонн нефрита на сумму около 50 млн рублей
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Россия
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на первый месяц наступающего года
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Жители России будут по-новому платить за горячую воду
Пенсионный фонд пообещал гражданам России двойные пенсии
Раскрыта тайна истуканов-моаи с острова Пасхи
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
В России создадут уникальную ракету-носитель
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Эндокринолог Потешкин назвал болезни, предшествующие развитию диабета
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Соловьев - украинцу Гордону: Мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Тарасову требуют отстранить от фигурного катания
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Новогодняя теленочь пройдет без Аллы Пугачевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ