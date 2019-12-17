Театр Российской Армии: что посмотреть в новогодние праздники

Новый год — это время чудес. А дни новогодних каникул — прекрасное время, чтобы сходить в театр. Мы отобрали для вас несколько спектаклей в Театре Российской Армии, которые подарят восторг и радостное настроение всей семье.

Спектакль "Венеция в снегу"— это премьера прошлого сезона, постановка Татьяны Морозовой. Легкий, красивый, милый и очень смешной спектакль о любви. Спектакль идет на экспериментальной сцене. Камерное пространство, где зрители сидят близко к сцене, позволяет артистам все внимание удерживать на себе, жить в предложенных обстоятельствах.

В спектакле задействовано четыре актера, две молодые пары, которые встречаются за ужином. Одна девушка выдает себя совсем не той, кем является, а ее партнер, не желая попасть в глупую ситуацию, поддерживает игру. Нелепая ситуация, в которой оказываются все герои, постепенно раскручивается. Один промолчал, другой додумал, в итоге вечер перестает быть томным, а отношения между партнерами запутываются. И кстати, действие происходит в Париже, а причем тут Венеция зритель узнает лишь в финале.

Еще одна комедия с элементами детективной истории "Похищение"блестяще поставлена режиссером Сергеем Смирновым. Действие разворачивается на экспериментальной сцене, и дарит зрителю восторг, восхищение, изумление и много веселья. Две подруги блондинка Маша и брюнетка Надя, набравшие грибов, возвращаются домой. И тут на дороге, прямо перед их машиной, лежит человек. Добрые дела бывают наказуемы, и девушки попадают в дом бизнесмена и его жены, где встречаются с новыми обстоятельствами, страхом и неожиданностями. Спектакль сопровождается забавными танцами пантомимы, а в финале девочки-близнецы играют на волынке.

Классическая постановка на малой сцене Театра Армии — спектакль "Филумена Мартурано" -безупречная работа режиссера Бориса Морозова. Вечная история о любви и предательстве, которую мы все знаем по фильму "Брак по-итальянски" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Нужно отметить костюмы и декорации, использованные в постановке Театра Армии. Они радуют своим разнообразием и соответствием эпохе, в спектаклях этого театра они всегда на высоте.

Блистательная Филумена, в исполнении народной артистки России Ольги Богдановой, 25 лет жизни ждет предложения руки и сердца от своего возлюбленного. У нее непростая жизнь. И комедия оборачивается драмой, когда зрители слышат ее монолог о своей жизни, о том, в каких жутких условиях жила ее семья и что подтолкнуло ее пойти в публичный дом. Но это не мешает зрителю от души посмеяться и порадоваться неожиданному счастливому финалу.