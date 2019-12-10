Китайская драма-балет "Конфуций": о чем поведал мудрец

8-9 декабря в столичном театре "Новая Опера" прошло с аншлагом знаменитое шоу китайского Театра оперы и балета "Конфуций". В этой исторической постановке артисты под аккомпанемент оркестра поведали историю жизни известного мудреца, странствующего по стране. Но самое примечательное, что срежиссировала спектакль госпожа Кун Дэксин — прямой потомок Конфуция. На пресс-конференции, которая состоялась 8 декабря перед представлением, артисты театра, режиссер и другие участники проекта поведали подробности.

Организатор принимающей стороны Виктор Ямпольский рассказал об укреплении культурных связей с КНР.

"У нас с Китаем сейчас взаимоотношения очень тесные: растет экономическое сотрудничество, политическое. И культура — это тот инструмент, который позволяет людям больше узнать друг о друге, это ключ к сердцу", — заявил Ямпольский.

Как отметил на конференции руководитель театра оперы и балета из Пекина Тао Чэн, в этом году в Китае празднуется 70-летие с момента установления дипломатических отношений с Россией. В связи с этим гастрольный тур театра по России включал выступления как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.

"Мы представляем танцевальную оперу "Конфуций". Это представление идет уже 5 лет, в частности, было более 300 выступлений в Китае, шоу привозили и в США. На этот раз мы привезли с собой самую большую труппу, с которой когда-либо гастролировали: это и оперные певцы, и танцоры, и национальный оркестр. Всего 176 артистов", — рассказал Тао Чэн.

Представитель посольства Китая, которая помогала осуществлению этого проекта, напомнила, что конфуцианство лежит в основе менталитета каждого китайца:

"Конфуций считал, что каждый человек имеет право получить образование. И он открыл частную школу, где было 3 тысячи учеников. Среди них 72 стали особенно выдающимися учеными. И диалоги между Конфуцием и его учениками были собраны в книгу "Диалоги и суждения". Это стало классикой. И многие его идеи не теряют свою актуальность даже в XXI веке. Например, он считал, что человеколюбие является самым важным качеством для правителя государства. Он определил нормы поведения для разных социальных слоев. Он считал, что если каждый человек будет их соблюдать, то общество будет находиться в гармонии. Человек должен непрерывно самосовершенствоваться. Я думаю, что все его мысли имеют актуальность даже в нынешнем мире".

Руководитель танцевальной группы Ян Йи напомнил, что постановка вышла в 2013 году, и она относительно новая для Китая с точки зрения хореографии. Помогло, что режиссером шоу выступила госпожа Кун, которая является потомком Конфуция в 77 поколении.

"Благодаря ей эта постановка приобрела современные черты. За 1,5 часа мы старались с помощью хореографических приемов передать тот настрой, с которым Конфуций пропагандировал свои учения", - рассказал на конференции Ян.

Кун Дэксин пояснила, что при изучении биографии Конфуция привлек именно тот период, когда он путешествовал по Китаю. В период странствований Конфуций пытался разобраться в способе управления страной и давал советы, каким образом исправить государственное устройство в разных частях Китая.