Чиполлино вызвал страх у номенклатуры

Режиссер и руководитель театральной студии "Классики" при Московском Лианозовском театре Александр Таттари поделился своей печалью в Facebook — его спектакль был снят с показа по политическим мотивам.

В рамках XVI Международного фестиваля любительских театров "Молодые-молодым" коллектив Таттари должен был представить публике спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам сказки итальянского писателя Джанни Родари.

Фестиваль ежегодно проводится в Москве. Режиссер получил приглашение выступить именно с этой постановкой. Все организационные и репертуарные формальности были соблюдены. Назначили даже время и дату выхода на сцену. Как полагается — афиша, в рекламном ролике фестиваля кадры из постановки. Юные артисты-любители готовились и ждали своей минуты театральной славы.

Как рассказал своим читателям в Facebook Александр Таттари, спектакль до этого был показан на одном Всероссийском и одном Международном фестивале, получил награды. В разгар фестиваля, за два дня до выхода на сцену, организаторы сообщили режиссеру, что "кина не будет".

Режиссер поделился мотивами отказа в участии в программе фестиваля, которыми руководствовалась директор культурного центра "Сцена" Анжелика Петрова: "Такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать…"

Александр Таттари сообщил также, что директор принесла свои извинения, но пообещала наказать своих сотрудников, которые отобрали спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" на фестиваль. Примечательно, что приглашение к участию было подписано самой Анжеликой Петровой.

Напомню, КЦ — культурный центр. К гравицапе и пепелацу не имеет никакого отношения, если, конечно, не касаться цветовой дифференциации штанов, принятой в номенклатурном сообществе.

Крамола, которую выявила руководитель КЦ, тянет если не на медаль за проявленную бдительность в борьбе с "врагами народа", то определенно на почетную грамоту.

В репликах героев постановки присутствуют всего два отступления от оригинального текста Джанни Родари. Они взяты режиссером из мемов, ставших популярными в Рунете: "Кур нет, но вы держитесь!" и "Девальвация, национализация, экспроприация, реновация".

Полагаю, что с таким волюнтаризмом режиссеру бы радоваться, что не пошел по статье за оскорбление власти. А то знаем мы таких "абстракционистов"! Сначала шутят над градоначальником и премьером, а потом замахнутся и приправят сценической драматургией популярную серию советских анекдотов про школьника Вовочку.

Когда внутренняя реакция "бермутит воду во пруду", а мировое закулисье постоянно вынашивает свои коварные планы, пора уже призвать к ответу политически неправильных режиссеров и тем более авторов.

Важно вовремя заметить контрпродуктивную идеологическую подоплеку некоторых литературных произведений и принять исчерпывающие меры. Действовать по законам информационно-военного времени.

Я не понимаю, как в принципе допускают тиражирование в Российской Федерации произведений Пушкина, Андерсена, Ершова, когда в каждой сказке есть прямое оскорбление власти. То король, простите за 21+, голый. То царь — бабник и алчный кретин. И таких примеров — великое множество. В душе сразу вопиет герой Юрия Яковлева: "Не позволю про царя такие песни петь!"

Советский писатель Николай Носов в своей сказке "Незнайка на Луне" впрямую унижает достоинство правоохранителей, бичует руководителей крупных корпораций и оскорбляет власть.

Один только диалог Селедочки с Винтиком про то, кто такие полицейские и как грабители сами придумывают законы, по которым сажают людей, определенно тянет на медийное колесование в программах федеральных телеканалов.

О волюнтаризме Ярослава Гашека и говорить страшно. Реплика бравого солдата Швейка "Придет время, эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет" открыто провоцирует преступное вольнодумство. Неокрепшие скрепами умы вполне смогут трактовать сказанное как возможность демократической сменяемости власти.

Можно, конечно, и дальше продолжить список литературных произведений отечественной и мировой классики, в текстах которых изощренный ум номенклатуры отыщет крамолу.

Вроде бы фантасмагория. Что-то из серии "Сегодня носит adidas, а завтра Родину продаст!" Но страх директора КЦ, к сожалению, реален, и она не одна такая.

Памятуя о советских временах и некоторых действиях нынешней правоохранительной системы, которая внимательно считает даже репосты и лайки в соцсетях, у любого человека может непроизвольно включиться чувство самосохранения.

Мол, ну его к Лешему связываться, лучше запрещу — целее буду, при работе и приличной зарплате. Тем более когда другие граждане мыкаются в поисках заработка накануне грядущего технологического прорыва.

Так и материализуются призраки прошлого в сознании граждан, когда власти начинают их мотивировать на так называемую самоцензуру.

Этот страх "сболтнуть лишнего" — очень тревожный симптом для государства. Печально, когда он проявляется уже даже не в среде политического бомонда, а на уровне районного завклубом.

Правда, нет худа без добра. Благодаря директору КЦ "Сцена" массовая аудитория узнала о спектакле, о режиссере и о его молодежном коллективе.

Анжелика Петрова сумела придать яркости краскам, которыми номенклатура раскрашивает картину российской действительности. Как бы метко сформулировал выдающийся украинский философ Виталий Кличко: "Она окрасила себя в те цвета, в которые она окрасила себя!"