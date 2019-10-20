Невероятно: в "Современнике" актеры из пяти театров сыграют "Фаризу"

Кто она — "Царица казахской поэзии"? Творчество Фаризы Онгарсыновой, которая ушла от нас совсем недавно, в 2014 году, оставило глубокий след в казахской и, в целом, тюркской литературе. Крайне редко поэтам удается совместить, казалось бы, несовместимое: пронзительные любовные откровения и гражданский пафос, трогательную любовь к родной земле и космических размеров размышления о вечности бытия.

Яркую, кипящую страстями и разрываемую внутренними противоречиями женщину-поэта, взялась представить нам 31 октября в московском "Современнике" труппа актеров, собранная из пяти лучших театров Казахстана. "Поэты душой не умеют стареть", — написала Фариза, и эта строка-девиз, как и многие другие из ее творческого наследия, стала крылатой. Неординарная натура, смелая и предельно откровенная в высказываниях, поистине, царица казахской поэзии.

Нынешней осенью ей исполнилось бы 80 лет. К этой памятной дате и приурочена постановка по пьесе Розы Мукан. В начале сентября премьерный показ спектакля "Фариза" состоялся на казахской земле, и имел большой успех. Но одно дело покорять сердца театралов у себя дома — "играть на своем поле", где и стены помогают, как сказали бы футбольные фанаты, и другое — выступать перед почитателями легендарного "Современника".

Для Фаризы Онгарсыновой казахский этнос, степная культура, тонкое своеобразие мусульманской женщины стали первоосновой для осознания своей личности в непростом современном мире. Несмотря на страстное желание любви, став поэтом, Фариза целиком отдавала себя литературе, не смогла найти себе вторую половинку, но, тем не менее, в русле национальных традиций, оставалась щедрой сердцем женщиной — воспитала восьмерых детей своего брата.

Почитайте поэму "Алмазный клинок" — и вам предстанет мир особой духовной силы, пронзительный и прекрасный женский образ. Героиня нашего времени преданна и отважна, одновременно и требовательна к себе и другим. По ее представлениям, женщина всегда готова отдать свою нежность и страсть любящего сердца, если мужчина действительно смел, умен и силен духом. Такую натуру представят на сцене в конце октября. В этой пьесе все: и тонкий психологизм поэтессы, и неординарное видение художником слова собственного эгоцентризма, и исповедь страждущего счастья человека!

"Прозрачны мы, от счастья не пойму,

О чём я плачу звёздами во тьму"

Фариза рисует мир вокруг сочными красками. Ее сборник лирических стихотворений "Дауа" ("Откровение") был выбран для всеобщего прочтения в рамках акции "Одна страна — одна книга". Она писала: "Книга должна быть сложной, учить думать. Легкое чтиво не требует работы сердца. Обращаться же надо к уму и душе". Она переводила на казахский Лермонтова, Блока, Неруду, Евтушенко…

Недавно в Москве, выступая на презентации российскому читателю книг Антологии казахской прозы и поэзии на шести языках ООН, Посол республики Казахстан в России Имангали Тасмагамбетов сказал очень образно: "На флаге любого государства может и должно быть написано только одно — "духовное обогащение"!" В вышедшей на русском антологии поэтов Казахстана среди ярких имен представлена Фариза.

Что ж, факт есть факт: ведущей актрисе Казахского Государственного академического театра драмы им. М. О. Ауэзова, лауреату государственной премии "Дарын" Назгуль Карабалиной досталась очень непростая роль. Она будет играть Фаризу на сцене "Современника". Звезда должна зажечь звезду! Но чем сильнее и ярче личность героя, тем притягательнее вызов для артиста. В спектакле задействованы известные казахские актеры театра и кино. Московских театралов ждет интереснейшая встреча со смелым и прекрасным.

Леонид Пронин