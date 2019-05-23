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Музыкальное путешествие из Москвы в Нур-Султан

Культура print

Подлинную красоту истинных ценностей открыл гостям  музыкальный фестиваль в Казахстане

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Ласковое майское солнце встретило меня золотым отражением на островерхих куполах мечетей и стеклянных фасадах небоскребов. С приходом весны Нур-Султан оживает. Май и июнь - замечательное время для отдыха в современной столице Казахстана. Этот город привлекателен по-своему. Астана, совсем недавно переименованная в город Нур-Султан, в честь  первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, принимала пятый Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов.

Столица Казахстана - первый центрально-азиатский постиндустриальный город, в котором  гармонично сочетаются объекты современной архитектуры, зеленые парки, традиции. Это, если говорить языком буклета.  А, если по-простому, то впечатляет Нур-Султан своей грандиозной «Осью Тысячелетия», которую видишь с вершины стометровой башни Байтерек. Навсегда запомнятся выстроенные в линию причудливые здания, арки, золотые фасады, мерцающие на солнце. Это похоже на космодром будущего. А уж национальная кухня, с ее бешбармаком, баурсаками, кумысом - это  что-то!..

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Говоря о впечатляющих моментах,  с грустью понимаешь, что не каждый день есть возможность наслаждаться этими чудесами. Одно из таких казахстанских чудес - ежегодный Международный музыкальный фестиваль в Нур-Султане «Astana Piano Passion».

Побывав на нем, вы открываете для себя безграничный мир прекрасного, попадаете в безупречную атмосферу совершенства, потому что самые талантливые и яркие юные пианисты со всего мира встречаются на сцене казахстанской столицы. Уже пятый год подряд здесь проходит одно из важных событий музыкального календаря.  Конкурс «Astana Piano Passion» стал узнаваемым брендом Казахстана, состоялся и зажег новые звезды. Атмосфера счастья и восторга, вдохновения и любви царит здесь. Мэтры фортепьянного искусства приоткрывают юным талантам заветную дверь в мир замыслов великих композиторов.

Это удивительное место в сердце столицы Казахстана всегда привлекает туристов. Настоящий, сверкающий мрамором, остров музыки  - театр «Астана Опера». На него невозможно смотреть без восхищения.

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Построенный шесть лет назад, под руководством итальянского архитектора Ренато Аркетти, с ослепительными изящными формами, рисунками внутри, снаружи напоминает московский Большой  театр. В его концертных залах и огромных пространствах-холлах царствует Гармония. «Астана Опера» - национальная гордость Казахстана, одна из лучших и технически оснащенных площадок Евразии, по традиции казахского гостеприимства на все  время фестиваля отдана юным виртуозам. «Это счастье - выступать здесь!» - говорят гости.

«Красота этого театра завораживает! Даже войти в этот храм музыки - уже счастье, а играть на его сцене, тем более! - с восторгом поясняет Народный артист России Денис Мацуев. - Ребята с благодарностью будут  вспоминать мгновения фестиваля всю жизнь. У каждого из них есть шанс стать большим музыкантом, они уже показывают не по годам зрелую игру».

Под высокими сводами блистающего великолепием Большого концертного зала «Астана Опера» переливаются звуки фортепьяно и оркестра. Жюри и знатоки классики оценивают выступления юных виртуозов. Юные таланты играют в сопровождении симфонического оркестра театра сложнейшие произведения.

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Опыт игры с оркестром есть далеко не у всех, репетиции, титанический труд. «Мы голосуем за ребят сердцем!»- говорит председатель жюри конкурса, идейный вдохновитель фестиваля «Astana Piano Passion» Денис Мацуев.

В зрительном зале на прослушиваниях молодые лица. Счастливые родители, наставники-педагоги болеют за подопечных. К концертному роялю, на украшенной живыми цветами сцене, приковано внимание - организаторы позаботились об онлайн-трансляции по всему миру. За сказочным действом следят глаза телекамер. Сценический дизайн и освещение создают атмосферу неповторимого праздника, гармонии с высшими стандартами качества и совершенства. Преобладают теплые, солнечные тона.  

Денис Леонидович Мацуев, бессменный художественный руководитель конкурса,  доволен: «То, чем я занимаюсь, доставляет мне огромное удовольствие, потому что я связан с этим сказочным, чудотворным местом - сценой. Для этого готов идти на недосыпы, постоянные перелеты...» . Маэстро Мацуев играет 260 концертов в год.

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Колоссальная нагрузка  выпала в эти дни на настройщиков! Они даже заснули под роялем, улыбается маэстро. По его словам, профессионалы-настройщики сегодня в большом почете.  Рояль, как живое существо, требует преданности и заботы. Нужно держать строй - на конкурс в Казахстан подали заявки на участие 144 юных пианиста из 20 стран мира.

Особенностью и изюминкой конкурса было обязательное исполнение произведений казахстанских композиторов. Специальные призы в этой номинации вручены Кэвину Чену из Канады и Петру Акулову.  Кстати, по итогам финального Гала концерта фестиваля, 12-летний россиянин Петр Акулов и 14-летний Адриан Ромофф из США стали обладателями Гран-при Astana Piano Passion.

«Живу и не перестаю удивляться, сколько талантов вокруг!- говорил мне после феерического выступления ребят композитор, Заслуженный деятель искусств Казахстана,  Серик Еркимбеков, -  Возраст участников - от семи до семнадцати, но все они уже победители, раз находятся на этой сцене! На них смотрят тысячи зрителей. Сложнейшая, например, композиция Нагима Мендыгалиева «Легенда о Домбре», имитирующая звуки национального казахского инструмента, требует идеального пианизма и ребята справились, играли с удовольствием, вдохновенно.  Юношеские пыл и страсть - вот, что их отличало. «Passion» - страстная игра подчеркивала название конкурса».

По мнению Дениса Мацуева, казахстанская фортепьянная школа из года в год совершенствуется. Колорит казахской музыки, самобытность, широта и глубина народных  мелодий очень близки с русской музыкой. «У таланта нет национальности, - говорит маэстро, - мне не так важно, откуда появилась эта искорка. Главное, ее не затушить, а разжечь. Мы все очень переживаем за юные дарования и делаем все, чтобы они смогли вырасти в больших музыкантов. Этому конкурсу-фествалю, аналогов нет. Организаторы оплачивают приезд и проживание детей и педагогов. Наша цель - отбирать со всего мира начинающих, чтобы их большая карьера стартовала здесь, в Казахстане. Знакомясь здесь, дети из разных стран дружат потом всю жизнь».

Часы в театре летят незаметно. Когда вы погружаетесь в чарующую атмосферу конкурса, восторгаясь талантом его участников. В этот момент Большой концертный зал «Астана Опера» становится сверхъестественным, единственным местом на земле.

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То, что каждый юный участник большая личность и не по годам зрелый артист, в первую очередь,  заслуга родителей и педагогов, считает Денис Мацуев. Родители приезжают из глубинки, из сел и деревень, ради детей идут на жертвы. Никогда не терять оптимизм, веру в детей - без этого ничего не выйдет! Каждый юный музыкант - откровение. Подкупает их непосредственность, и большая свобода на сцене. Они не умеют скрывать волнение. Видно, что они рождены для сцены, для музыки.

Мудрые  члены жюри,  исполнители с мировыми именами, лауреаты самых престижных конкурсов, напоминали - конкурс, это лишь самое начало. Не стоит думать, что если победил - жизнь удалась, ты уже звезда и готов к большим концертам и залам. Если такое случается с кем-то, то не помешает и  щелчок по носу... Процесс обретения мастерства должен быть непрерывным, тогда будет все в порядке. Для всех, кто стремится к вершине, это истина: в том, что ты делаешь, нужно постоянно совершенствоваться. Важен не только первый шаг. Что дальше - тоже важно. Завтра все с чистого листа. И так каждый день! «И у меня так же,- признался перед выходом на сцену Денис Мацуев, -  Каждый концерт как первый, а, с другой стороны, как последний!»

Фестиваль «Astana Piano Passion»  - целая плеяда музыкантов. Это очень разносторонние дети, они заряжены позитивом. Успевают и в театр сходить, и в кино, общаются на иностранных языках, разбираются в новых технологиях. И что очень важно, по мнению Мацуева, занимаются спортом. Он, кстати, заядлый футболист, вспоминает, как в их годы, будучи капитаном дворовой команды, совмещал  экзамены в музыкальной школе с любимым футболом.

«Я очень хочу, чтобы и в Казахстане, и в России росло поколение, которое приучилось бы ходить на концерты классической музыки,- говорит великий пианист, - Потому что это настоящее, неподдельное, это лечит душу, заряжает, одухотворяет, отвлекает от всего наносного, что за стенами концертного зала».  По мнению Мацуева, уроки музыки очень важны в простых школах, не музыкальных. Знакомство с нотами облагораживает хрупкое юное существо.

Самыми активными на фестивале были зрители  из Казахстана, России и Китая. С местными ребятами, которые отпрашивались с занятий, чтобы не пропустить прослушивания, мы переживали за будущих финалистов.   

Рядом со мной сидела черноволосая девочка Лусинэ Макунц. Родилась в Казахстане, играет на фортепиано с  пяти лет, учится в 8 классе школы Казахского Национального университета искусств. Не смотря на юный возраст, Лусинэ участвовала в международных фестивалях, лауреат и дипломант многих республиканских и международных конкурсов, в том числе в Армении, Кыргызстане, России, Сербии, Испании, Италии. Ее мама инвалид, и Люсине как-то пообещала: «Стану музыкантом-врачом и буду лечить Вас своей Музыкой!». В 2013 году Лусинэ впервые познакомилась с конкурсом «Astana Piano Passion», и с тех самых пор, не пропуская, вот уже в пятый раз является активным зрителем и мечтает участвовать в нем в качестве конкурсанта.

Ее заветная мечта - и мечта всех ее сверстников - попасть в команду выдающегося музыканта, Народного артиста России маэстро Дениса Мацуева! Что ж, я пожелал ей удачи!  «Без музыки жизнь была бы ошибкой», - так говорил один великий философ. И я с ним согласен.

Олег Злобин,  обозреватель Правда.ру

Москва- Нур-Султан

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