Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"

О весеннем равноденствии в Москве мне напомнил… скворец. Ранний гость облюбовал ветку березы в парке, в ожидании солнца. А ведь и правда, наступила весна, подумалось мне! Даже лежалые сугробы перестали казаться серыми.

Равноденствие на Востоке издревле почитали как праздник. Отмечали обновление природы, начало нового года. По-казахски "Наурыз", объяснили мне казахские коллеги, — это новый день, это символ победы света над тьмой, добра над злом. Когда весной оживает степь, могут, наконец, собраться вместе добрые близкие друзья, насладиться общением, гостеприимством, послушать новые песни.

Говорят, что весеннему празднику больше пяти тысяч лет. И это, наверное, хорошо, что традиция широко праздновать его вновь возрождается. Сегодня о "Наврузе" ("Наурыз" — это по-казахски) знает уже каждый москвич. В минувшее воскресенье, 24 марта, на ВДНХ даже было съедено три тонны праздничного плова по этому поводу, не считая сладостей и выпечки… Выступали артисты из разных уголков России и СНГ.

Лично для меня, как для многих, эти праздничные дни стали настоящим открытием еще и потому, что в нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Мне удалось добыть билеты в Большой Кремлевский дворец. Два чарующих вечера подряд в переполненном главном концертном зале России рукоплескали молодому казахстанцу. Да-да! Лишние билетики на сольные концерты великолепного Димаша Кудайбергена стреляли даже у метро "Александровский сад".

Казалось, в Государственном концертном зале Кремля собралось полмира всех возрастов: всюду казахстанские, российские флажки, китайская, английская речь, светящиеся фонарики и сердечки… И хоть организаторы просили "не снимать" фото и видео, куда там: и юные поклонники, и почтенная публика ловили на камеры смартфонов каждое мгновение.

А ловить было что. Вокальная магия молодой казахстанской звезды, безмерный диапазон его голоса, пластика движений очаровывали и мгновенно покоряли многотысячный зал. Три часа сольного концерта без антракта — на одном дыхании! Удивляло искусство молодого певца общаться с огромной аудиторией, искренность, восточный такт, полная открытость: "Давайте будем просто доверять друг другу!" Димаш Кудайберген прочно установил контакт с залом.

В Кремлевском Дворце съездов 6000 мест. Те, кому посчастливилось, как мне, побывать на двух концертах, могли убедиться: диалог со зрителем Димаш ведет каждый раз по-новому, импровизируя, откликаясь на волны из зала. Бесстрашно идет в самую гущу зрителей, спускаясь со сцены, поднимаясь даже к верхним рядам! Полный контакт! Здесь все — его друзья.

"Мои слушатели самые особенные. Каждый мой фанат — продолжение моей души, — обращается Димаш к зрителям. — Если есть вы, есть Димаш! Я фанат своих фанатов". А поклонников, кстати, у певца уже насчитывается более десяти миллионов в разных странах. В Китае, например, Димаш выиграл все 14 этапов конкурса "Голос". В родном Актобе министерство культуры и спорта даже вручило казахстанской звезде сертификат "Посол туризма Республики Казахстан" и провело специальный тур с лидерами фанатских движений из десяти стран.

"Горжусь тем, что я казах, ребята!"

"Вы невероятные! О такой поддержке мечтает каждый артист! — снова и снова обращается Димаш к залу. — Сегодня для меня очень важный день. Выступая на сцене Кремлевского дворца, я хочу, чтобы каждый из вас услышал звон домбры и увидел мое вдохновение. Моя мечта, чтобы домбра поселилась в сердце всей Вселенной!"

Премьерные концерты Димаша в Москве — смелое обращение к национальным истокам и традициям. Певец вовсе не строил программу на знакомых хитах. Зал с замиранием внимал новым лирическим песням, зажигательно исполненным народным мелодиям на домбре и кобызе.

"Душа и сердце, культура истинного казаха — в звучании домбры, в звуках кобыза", — говорит Димаш. Ведь музыка Казахстана уходит корнями в традиции кочевников. Считается, что в семье каждого казаха должна быть домбра. Димаш вспоминает, что впервые взял в руки домбру трехлетним ребенком, с любовью слушал, как играет дедушка. Чтобы попытаться ответить на вопрос, в чем же волшебство магии домбры, не хватит и целой жизни.

"Честно говоря, я до сих пор сам себе не верю! — признается со сцены Димаш, обращаясь к зрителям в зале. — Я всегда мечтал о том, чтобы провести большой концерт в Кремле. Сегодня уже второй концерт, и снова полный зал! Вы исполняете мои мечты".

Зал снова и снова взрывался благодарными аплодисментами, когда по просьбе певца поднимались с мест, приехавшие поддержать выступление Димаша в Москву его родители и наставники. "Я благодарен Всевышнему за то, что родился в семье музыкантов. Родители, дедушка с бабушкой воспитывали меня музыкой. У меня были лучшие учителя, благодаря которым я добился того, что у меня есть!"

Без излишнего пафоса молодой казахстанский посол мира говорил своим поклонникам с легендарной кремлевской сцены простые, но очень значимые слова: "Я от всей души хочу поблагодарить родителей, учителей, мой великолепный великий казахский народ. Я горжусь тем, что я казах, ребята! Я хочу поблагодарить наш братский русский народ. Мы всегда были братьями и, надеюсь, останемся ими навеки!"

"Музыка — это и есть моя жизнь"

Наверное, величие любого государства определяется отнюдь не его размерами, а личностями и талантами. На гала-приеме в честь "Наурыза" посол Республики Казахстан в России Имангали Тасмагамбетов сказал о Димаше: "Я тоже был вчера на его концерте. Уникальная личность с уникальным голосом, дарованным Всевышним! Из уникальной музыкальной семьи. У меня такое ощущение, что весь мир будет ему внимать. У него великое будущее".

У казахов говорится, что человек без мечты, как птица без крыльев. Сейчас Димаш Кудайберген на пути к своей мечте. Когда его спрашивают, какое место занимает музыка в его жизни, он отвечает: "Музыка — это и есть моя жизнь!" Он с детства мечтал стать большим артистом. Всегда знал, что так оно и будет. И никогда в этом не сомневался. Тандем с известным маэстро Игорем Крутым позволил ему показать свой талант в России в полной мере.

Журналисты уже назвали Димаша голосом казахской весны. Сегодня соседний Казахстан развивается во всех сферах. Древние традиции и культура, помноженные на современную и последовательную модернизацию во всех сферах, — та почва, на которой произрастают таланты, подобные Димашу.

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