Как выбрать фильм и не пожалеть о сделанном выборе

Часто можно столкнуться с ситуацией, когда после просмотра фильма не покидает ощущение, что он оказался неудачно снятым, плохо поработали актеры или сюжет слишком скучным. Каждый человек имеет возможность выбирать для просмотра жанр или конкретную картину. Но многочисленные отзывы, слова друзей и рекомендации часто перебарывают желание отказаться от просмотра. Удивить современного человека не так просто - слишком большое разнообразие для выбора, множество вариантов и различных способов, позволяющих наслаждаться просмотром фильмов или сериалов. Но он должен научиться выбирать фильм так, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе - для уверенности , что время было потрачено не зря, а хорошее кино действительно существует.

Часто дело бывает не в том, что люди разные по натуре, что они имеют разные желания и потребности. Человек начинает думать, что неправильно понял данную картину, он недостаточно эрудирован или просвещен. Но случается, что выпадает неверный момент для просмотра конкретной картины. Из-за различных факторов, они часто бывают незаметны, человек машинально останавливает выбор на неинтересном для себя фильме. Выбор сериала или кино является отдельной историей про чувства и желания в конкретный момент времени. Похожая ситуация возникает и с едой - хочется сладкого и тающего во рту, а через час человек уже уплетает горячий суп и совсем не думает о сладком - его мозг уже забыл о данном желании. Особенно эта тема касается людей, не имеющих тяги к быстрому принятию решений. Они долго не могут понять, чего конкретно хочется именно сейчас.

Перед началом выбора подходящего фильма для просмотра нужно задавать себе конкретный вопрос о получении эмоций, чувств. Бывают картины, заставляющие задуматься, помогающие отключиться или позволяющие получить удовольствие от увиденного. Довольно редко можно встретить фильмы, сочетающие сразу все перечисленные функции.

Но чего точно не стоит делать, так это размышлять о качестве снятого фильма по выпущенному трейлеру. Его длительность обычно не превышает трех-пяти минут. Режиссеры стараются сделать классный фильм, а потом смазывают впечатление зрителя обычным трейлером. Его минус - в такой короткий отрезок времени не вмещается главная суть и смысл. Возможно, его не нужно улавливать после просмотра трейлера. Но многие зрители сталкиваются с чувством, похожим на то, что возникает после прочтения краткого содержания книги.

Не стоит ориентироваться на рейтинги и отзывы: они субъективны и часто приносят лишь осадок перед просмотром фильма. Многие люди даже не досматривают картину до конца, а уже составляют о ней положительное или отрицательное мнение. Важно помнить, что чем меньше ожидания по поводу определенного фильма, тем больше радости и позитива придет после просмотра.

Фото: Weekly-news.ru

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