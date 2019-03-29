Конец двадцатого века ознаменовался особенным прорывом в индустрии кино. В это время появились новейшие технологии, которые стали использовать во время съемок ярких и эксцентричных фильмов. В конце прошлого столетия было отснято и выпущено в прокат огромное количество талантливых фильмов — это комедии, ужастики, о подростках, мелодрамы и тд. Давайте вспомним о самых запоминающихся, которые смогли запасть в память многих и даже через 20 лет о них все еще помнят и считают прекрасными кинолентами.
Кинолента "Шестое чувство" — она была и есть популярной с начала своего выпуска. Фильм был снят в 1999-ом году М. Найтом Шьямаланом и взял свой "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". На сегодняшний день он является все тем же популярным фильмом ужасов и считается одним из лучших за всю историю создания ужастиков. В этом фильме работали в стили повествования и имелась интересная идея, а также он отличается отличной актерской игрой.
Фильму "Бойцовский клуб" тоже почти двадцать лет. Даже спустя два десятка лет эта кинолента вызывает споры. Люди разделились на два клана, одни обожают этот фильм, а вторые — ненавидят. Первая группа просто очарована необычной философией, а вторая группа разочарована чрезмерной мужественностью и сексизмом, которые четко прослеживаются в этом фильме. В фильме сюжетная линия показывает все, от потребительства до фашизма, что и послужило разгоранию споров вокруг картины. Не важно любите ли вы этот фильм или нет, нельзя отрицать тот факт, что Брэд Питт и Эдвард Нортон великолепно сыграли в кинокартине.
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Прекрасный фильм с глубоким смыслом "Зеленая миля" не мог не войти в этот список. Фильмы по книгам Стивена Кинга всегда хорошо воспринимались людьми, только "Зеленая миля" в адаптации Фрэнка Дарабонта с Томом Хэнксом и Майклом Кларком Дунканом просто превзошла абсолютно все ожидания и ее можно назвать кинокартиной концовки двадцатого века.
В углубленном анализе борьбы добра со злом фильм предлагает особый взгляд на современные ценности жизни. Интересно, что сам Кинг вдохновился делом Джорджа Стинни. Дело в том, что Стинни — это самый молодой человек, которого казнили в Америке. Его осудили за двойное убийство. Спустя почти семьдесят лет после казни Джорджа Стинни оправдали.
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Ну и куда же без фильма "Матрица" — это один из самых великолепных фильмов конца 90-х годов. Наверняка, каждый из вас смотрел этот фильм, в котором описывается реальность и одновременно битва за контроль человеческого создания. Кинолента выиграла четыре премии "Оскар". А многих эта картина всерьез заставил задуматься какую из капсул они бы взяли если бы им предоставили такую возможность. Конечно и сейчас снимаются прекрасные фильмы, но перечисленные смогли пройти проверку временем и до сих пор не забыты.
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