Юбиляры: четыре фильма, которым в этом году исполнится 20 лет

Конец двадцатого века ознаменовался особенным прорывом в индустрии кино. В это время появились новейшие технологии, которые стали использовать во время съемок ярких и эксцентричных фильмов. В конце прошлого столетия было отснято и выпущено в прокат огромное количество талантливых фильмов — это комедии, ужастики, о подростках, мелодрамы и тд. Давайте вспомним о самых запоминающихся, которые смогли запасть в память многих и даже через 20 лет о них все еще помнят и считают прекрасными кинолентами.

Фото: Film.ru

Кинолента "Шестое чувство" — она была и есть популярной с начала своего выпуска. Фильм был снят в 1999-ом году М. Найтом Шьямаланом и взял свой "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". На сегодняшний день он является все тем же популярным фильмом ужасов и считается одним из лучших за всю историю создания ужастиков. В этом фильме работали в стили повествования и имелась интересная идея, а также он отличается отличной актерской игрой.

Фото: Канобу

Фильму "Бойцовский клуб" тоже почти двадцать лет. Даже спустя два десятка лет эта кинолента вызывает споры. Люди разделились на два клана, одни обожают этот фильм, а вторые — ненавидят. Первая группа просто очарована необычной философией, а вторая группа разочарована чрезмерной мужественностью и сексизмом, которые четко прослеживаются в этом фильме. В фильме сюжетная линия показывает все, от потребительства до фашизма, что и послужило разгоранию споров вокруг картины. Не важно любите ли вы этот фильм или нет, нельзя отрицать тот факт, что Брэд Питт и Эдвард Нортон великолепно сыграли в кинокартине.

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Фото: КиноПоиск

Прекрасный фильм с глубоким смыслом "Зеленая миля" не мог не войти в этот список. Фильмы по книгам Стивена Кинга всегда хорошо воспринимались людьми, только "Зеленая миля" в адаптации Фрэнка Дарабонта с Томом Хэнксом и Майклом Кларком Дунканом просто превзошла абсолютно все ожидания и ее можно назвать кинокартиной концовки двадцатого века.

В углубленном анализе борьбы добра со злом фильм предлагает особый взгляд на современные ценности жизни. Интересно, что сам Кинг вдохновился делом Джорджа Стинни. Дело в том, что Стинни — это самый молодой человек, которого казнили в Америке. Его осудили за двойное убийство. Спустя почти семьдесят лет после казни Джорджа Стинни оправдали.

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Фото: Sci-Fi-News.ru

Ну и куда же без фильма "Матрица" — это один из самых великолепных фильмов конца 90-х годов. Наверняка, каждый из вас смотрел этот фильм, в котором описывается реальность и одновременно битва за контроль человеческого создания. Кинолента выиграла четыре премии "Оскар". А многих эта картина всерьез заставил задуматься какую из капсул они бы взяли если бы им предоставили такую возможность. Конечно и сейчас снимаются прекрасные фильмы, но перечисленные смогли пройти проверку временем и до сих пор не забыты.

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