Дэниел Рэдклифф рассказал об алкогольной зависимости во время съемок "Гарри Поттера"

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в многолетней серии фильмов, которые были сняты по мотивам произведений писательницы Джоан Роулинг, рассказал, что не смог выдержать обрушившейся на него популярности, и снимал стресс посредством обильных алкогольных возлияний.

Неожиданное признание было сделано актером во время съемок одного из шоу.

По словам Дэниела, в подростковом периоде ему было очень сложно справляться с узнаваемостью, когда люди постоянно обращали на него внимание на улице или просто наблюдали за ним.

Как признался актер, такое напряжение он снимал алкоголем. Но потом понимал, что это еще больше притягивает взгляды людей, поэтому буквально "глушил" себя спиртными напитками, практически до забытья.

"Я принимал решение напиваться еще сильнее, чтобы игнорировать внимание людей", — признался в эфире Рэдклифф.

Более того, по словам актера, в алкогольное забытье ему приходилось впадать каждый день. А точнее — каждую ночь.

"Я тогда очень много пил, и это происходило каждый день — я напивался каждую ночь. Но при этом я ни разу не употреблял спиртное, находясь на съемках "Гарри Поттера".

Как поделился актер, бывали случаи, когда он приходил на съемочную площадку, будучи "под шафе", но это не мешало ему работать.

Как рассказал актер, пить он бросил только в 2010 году, после нескольких лет алкоголизма и ряда неудачных попыток избавиться от него.

И лишь окончательно "завязав" с болезнью, он смог почувствовать себя счастливым человеком.

Также стало известно, что в Голливуде заговорили о том, что культовый фильм о Гарри Потере, возможно, найдет свое продолжение.

Это вполне возможно, если учесть, что многие режиссеры киноиндустрии буквально погрузились в перевыпуски, перезапуски, сиквелы и приквелы ставших популярными картин.

К тому же — такие проекты довольно безопасны, поскольку наличие в них громких имен является практически гарантией того, что картине будет обеспечен коммерческий успех.

Однако находятся и скептики, считающие, что главное — вовремя остановиться и порой перевыпущенные успешные проекты, особенно если они переходят в формат сериалов — провал.

По мнению Дэниела Рэдклиффа, знаменитой франшизе не обязательно требуется ребут, хотя, признался актер, скорее всего, мало кто удержится от того, чтобы не взяться за такой соблазнительный проект, который принесет хорошие бонусы.

По мнению актера, он с любопытством бы принял новую версию "Гарри Поттера", но не представляет, что сможет выйти из того, если франшиза будет переснята для телевидения.

Однако, он подчеркнул, что не считает такие съемки необходимостью.

Впрочем, сам Рэдклифф одобрительно относится к сериалам, как к таковым и снялся в комедийном сериале "Чудотворцы", где сыграл роль одного из ангелов, которые работают в небесной канцелярии.

Фото: viva.ua

Еще по теме:

Народ против Гарри Поттера

Автор книг о Гарри Поттере напишет новую книгу для детей

Как делают деньги на Гарри Поттере