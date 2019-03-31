Вселенная "Гарри Поттера": малоизвестные факты о Дамблдоре

Альбус Дамблдор — один из самых любимых персонажей вселенной Гарри Поттера. Но даже фанаты фильмов о юном волшебнике мало что знают о семье Дамблдора и не догадываются о ее темном прошлом. Но чем глубже вы смотрите в это прошлое, тем больше замечаете, как много в нем боли и личных трагедий. Читайте дальше, чтобы узнать ужасные семейные секреты директора "Хогвартса".
Кендра Дамблдор была заботливой матерью троих детей: сыновей Альбуса и Аберфорта и дочери Арианы. Забота о дочери занимала каждую секунду ее жизни с момента, как ее муж был отправлен в Азкабан. Кендра была единственным попечителем Арианы после того, как ее муж убил троих мальчиков-маглов, избивших их шестилетнюю дочь. Последние дни ее жизни были полны слез. Ариана после того случая повредилась умом, из-за этого она не могла контролировать свои магические способности. Считается, что из-за неправильно наложенного заклятия Арианы и умерла Кендра Дамблдор.
Ариана прожила недолго, и ее жизнь оборвалась трагически. Девочка пережила нападение, потеряла отца, который умер в тюрьме, куда его поместили после того, как он отомстил за нее, и случайно убила свою мать. Она страдала от переполнявших ее эмоций и боли. Ариана была случайно убита заклинанием во время дуэли братьев с Грин-де-Вальдом. Смерть Арианы была непредвиденным результатом ужасного поединка. Отношения между Аберфортом и Альбусом уже были напряженными (Аберфорту были противны идеи его брата и Грин-де-Вальда о превосходстве над маглами). Никто не знает, кто сотворил заклинание, убившее юную Ариану, но Аберфорт все равно обвинил в ее смерти Альбуса. С того момента зародилась ненависть между двумя братьями.
Возможно, младшая сестра Альбуса Ариана была обскуром, как Криденс Бэрбоун. Обскур — это ребенок, владеющий магией, но вынужденный скрывать свои силы, в результате в нем образуется сгусток темной энергии, своего рода паразит. После травмы Ариане стало трудно контролировать свои магические способности. Это говорит о том, что она тоже могла спровоцировать появление этого паразита. Те, кто страдает от этого недуга, обычно умирают еще в детстве.
Судьба маленькой Арианы была в руках трех мальчиков-маглов. Ее отец Персиваль решил отомстить за дочь, но он был арестован за нападение на маглов, Министерство магии признало его виновным и приговорило к тюремному заключению. К несчастью для семьи Дамблдоров, Персиваль умер в печально известной тюрьме волшебников.
В недавно вышедшем фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" в финальных сценах мы узнаем, что у Дамблдора есть сын. Криденс Бэрбоун провел свою жизнь, не зная, кто он на самом деле, его приемная мать часто оскорбляла и избивала его, из-за этого он стал обскуром. Но в конце фильма он узнает свое имя при рождении: Аврелий Дамблдор.
Фото: screenrant.com
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