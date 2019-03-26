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Автор Анастасия Шадская

На Netflix закрыли все супергеройские сериалы Marvel

Культура » Кино » Зарубежное кино

Канал Netflix объявил о закрытии последних сериалов про марвеловских героев со сверхспособностями — "Каратель" и "Джессика Джонс". Так что надежды фанатов на продолжение их истории окончательно умерли.

На Netflix закрыли все супергеройские сериалы Marvel. 401569.jpeg

О том, что такое может случиться, давно говорили. Первым звоночком стало закрытие других сериалов про Защитников — именно так называют себя все герои сольных сериалов, когда работают вместе. Под нож отправились планы шоураннеров на "Железный кулак", "Люка Кейджа" и "Сорвиголову", но приключений Джессики Джонс и Карателя это поначалу не коснулось. Некоторые даже заговорили, что ситуация связана с сокращением бюджета на сериалы этой серии, но все №урезанные" герои все равно будут появляться в сольниках своих коллег по цеху.

Теперь ясно, что этого не случится. Руководство Netflix вынесло приговор и последним сериалам, героев которых объединяла перенесенная в прошлом психологическая травма. При этом, "Джессика Джонс", вышедшая первой, уйдет с экранов последней. Третий сезон этого шоу уже снят, так что его планируют показать, правда о дате премьеры предпочитают пока молчать. По сути, на нем завершится история Защитников на малых экранах.

Сделка по съемкам сериалов по комиксам Marvel была заключена с Netflix в 2013 году. Тогда стало известно, что сериаломанов ждет подробное знакомство не только с перезагрузкой Сорвиголовы, которого когда-то сыграл в фильме Бен Аффлек, но и с остальными Защитниками, включая и совершенного антигероя Фрэнка Касла — безжалостного Карателя.

Несмотря на положительную реакцию критиков, рейтинги всех сериалов не впечатляли — возможно, это и послужило причиной постепенного избавления от всех сериалов по графическим новеллам Marvel, хотя ранее эксперты прочили дуэту с Netflix долгие и продолжительные отношения. Очевидно, далеко не всем понравилась атмосфера безнадежности и насилия, царящая в этих шоу.

Несмотря на закрытие всех телешоу, у одного из них все еще есть шансы на успех. Увы, это не самая популярная ныне "Джессика Джонс", а "Каратель". Являясь спин-оффом к "Сорвиголове", он не попал под действие соглашения Netflix и Marvel, которое запрещает этим героям как появляться в фильмах или других сериалах, так и упоминаться там в течение следующих двух лет. После этого у них есть шанс на новую перезагрузку или полноценное возвращение на киноэкранах.

А вот Фрэнка Касла может приютить другой стриминговый сервис, постепенно набирающий популярность и занимающийся производством собственных сериалов — речь идет, конечно, о Hulu. Впрочем, реальной информации о переговорах с руководством компании пока нет, так что фанатам остается только ждать и надеяться.

Фото: Мир фантастики

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Темы Netflix комиксы Каратель супер герои сериалы Marvel Джессика Джонс супергеройские сериалы
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