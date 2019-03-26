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Автор Дарья Сергейчик

Netflix открывает студии в Канаде

Культура » Кино

Netflix открывает студии в Торонто, Канада. Платформа потоковой передачи на основе подписки претерпела огромные изменения с момента своего раннего, довольно скромного начала в виде проката фильмов почтовой службой еще в 1997 году. В ее распоряжении постоянно растущая библиотека фильмов и телевизионных программ, а также сотни оригинальных лент контента. В настоящее время Netflix делает все возможное, чтобы расти вместе с рынком, который они помогли создать.

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Очевидно, что рост, который испытывает Netflix, требует расширения на различных уровнях, и студии являются основной частью этого. В настоящее время калифорнийский Netflix имеет производственные мощности, созданные в Лос-Анджелесе. Недавно они объявили, что новые центры будут открыты в Альбукерке, Нью-Мексико и Мадриде, Испания. Приобретения нового пространства имеет еще больший смысл, если учесть, что планы Netflix включают в себя значительное увеличение количества оригинального контента, с добавлением более 250 оригинальных произведений к 229 оригинальным заголовкам, уже доступным на платформе потоковой передачи.

Netflix продвигается вперед, ища как можно больше способов, но также пристально следит за своими финансами. Имея 130 миллионов подписчиков по всему миру, потоковый гигант недавно объявил о своем ожидаемом рекордном отрицательном денежном сальдо в размере 3 миллиардов долларов в этом году. После объявления о том, что в 2019 году они могут потратить до 15 миллиардов долларов, Netflix поднял цены на подписку, и начал отменять производство ряда неэффективных сериалов. И хотя это может помочь высвободить больше средств, конкуренция на рынке потоковых платформ продолжает расти с поразительной скоростью, и новые участники рынка, такие как Disney, Roku, IMDb и The Criterion Collection, предлагают что-то на любой вкус.

По этой причине экспансия на новые территории, такие как Канада, может быть чем-то необходимым, предоставляя доступ к новым талантам и постановкам, помогая канадской киноиндустрии расширяться. В настоящий момент Netflix будет готов перенести одно из своих произведений на звуковую сцену Pinewood Studios в течение ближайших нескольких недель. Новые проекты, которые скоро начнут реализовываться, включают серию ужасов Гильермо дель Торо, "Гильермо дель Торо", "Десять после полуночи", а также экранизацию "Пусть будет снег".

Трудно сказать, какое будущее ожидает Netflix и потоковые сервисы на основе подписки в целом. В течение многих лет казалось, что Netflix стоит один на рынке потоковых услуг на основе подписки. Но эти дни уже давно прошли, и кажется, что с акцентом на создание оригинального контента, который в настоящее время является приоритетом, переезд в места, дружественные к кино, такие как Торонто, открывает новые захватывающие возможности в сфере развлечений, которые помогут Netflix удержать позиции лидера.

Фото: Businessman.ru

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