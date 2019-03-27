Звуки прошлого Майкла Джексона проявятся в новом фильме от НВО

Обвинители Майкла Джексона высказываются о трейлере к фильму "Покидая Неверленд", новый скандальный документальный фильм в 2-х частях от HBO. Когда-то Джексон был величайшей поп-звездой в мире, и в 90-х годах он потерял самообладание, когда начали появляться обвинения в сексуальном насилии над детьми. Позже Джексон предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии, но в конечном итоге будет оправдан.

Джексон впервые добился известности как детский исполнитель, возглавив поп-группу "Джексон 5" вместе со своими братьями Джеки, Тито, Джермейном и Марлоном. Будучи сольным артистом, Джексон станет одним из самых продаваемых и популярных артистов в мире, а его самый большой альбом "Триллер" станет платиновым 30 раз и породит множество лучших хитов. Джексон также был новатором в мире музыкальных клипов и был известен как блестящий "живой" исполнитель. Тем не менее, Джексон также стал объектом насмешек из-за его все более странного образа жизни, а затем столкнулся с подозрением по поводу его многочисленных странных отношений с несовершеннолетними детьми. Некоторые считали его Питером Пэном, который отказывался взрослеть, в то время как другие полагали, что за воротами его знаменитого ранчо Неверленд происходит что-то тревожное.

"Покидая Неверленд", новый документальный фильм в двух частях, снятый НВО, вновь вспоминает сагу о Майкле Джексоне и проливает новый свет на обвинения против него. Сеть выпустила трейлер к предстоящей документалке, который включает в себя интервью с Джеймсом Сафекуком и Уэйдом Робсоном, оба из которых подружились с Джексоном в подростковом возрасте, а затем подверглись так называемому "длительному насилию".

Сам Джексон, конечно, скончался в 2009 году, долгое время отрицая обвинения против него. Певец остается по сей день с миллионами фанатов, которые отказываются верить, что он сделал то, в чем был обвинен. После фильма HBO непременно проведет новый раунд дебатов о наследии Джексона и о том, следует ли помнить его великие достижения в качестве конферансье или как человека, ставшего насильником детей и заслуживающего презрения. Новый документ обещает использовать тот же самый жесткий подход, что и в HBO "Наваждение", который разоблачал сайентологию.

Сам Джексон был главным субъектом предыдущего театрального документального фильма "Вот и все", хроника возвращающегося тура, который певец планировал до его смерти в 2009 году. Этот фильм нарисовал вдохновляющий портрет Джексона как артиста, который, несмотря на все свои страдания, до сих пор обладал талантом, который сделал его всемирной звездой. "Покидая Неверленд" обещает показать гораздо более мрачную картину о Джексоне, после выхода в эфир на HBO.

Фото: Кино-Театр.РУ

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