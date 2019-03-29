В марте стартовали съемки нового сериала от Netflix и BBC One, который будет рассказывать новую версию истории Дракулы Брэма Стокера. Ответственность за съемки сериала взял на себя известный дуэт Стивена Моффата и Марка Гэтисса.
Эта пара известна в первую очередь созданием ставшего культовым сериала "Шерлок", который скоро отметит свое 10-ти летие. Новый сериал про Дракулу также будет построен в формате мини-сериала, столь любимого не только Моффатом и Гэттисом, но и британским телевидением вообще. По мнению экспертов мира кино, атмосфера нового шоу также чем-то будет напоминать "Шерлока", но с примесью нуара и необычного юмора.
Первый сезон "Дракулы" представит любителям сериалов три серии, каждая продолжительностью с полноценный фильм — по 90 минут. По словам шоураннеров, они не хотят снимать просто хорошо знакомую всем историю по мотивам книги Брэма Стокера, это будет их интерпретация и переосмысление известной истории о бессмертных кровопийцах.
Пока неизвестно, что именно увидят зрители на экранах, но в последние годы интерес к вампирской тематике постепенно стал смещаться от историй запретной любви в "Сумерках" и "Вампирских дневниках" к более интересному подходу к вампирскому образу.
Первой ласточкой этого жанра стала, несомненно, "Настоящая кровь", на протяжении семи сезонов державший интригу судьбы главных героев, среди которых были не только вампиры, но и оборотни, колдуны, феи и простые люди. Благодаря этому сериалу была выявлена потребность зрителей не преуменьшать кровавую сторону каких бы то ни было отношений с вампирами. Также она дала новый старт актеру Александру Скарсгорду, чей путь в Голливуде начинался еще с ролей в "Образцовом самце" и сериале по мотивам реальной истории "Поколение убийц". Помимо прочего, именно на съемочной площадке этого сериала нашли любовь исполнители главных ролей Анна Пакуин и Стивен Мойер.
За "Настоящей кровью" последовала череда более или менее известных проектов на тему вампиров. Одним из последних, также выгодно отличающимся на фоне других, стал сериал 2019 года "Перерождение" (Passage). В нем с вампиризмом впервые столкнулись не простые люди, а ученые, которые восприняли его как вирус, способный излечить от всех болезней на фоне всемирных эпидемий современности. Прививку вампирской крови делают преступникам в обмен на спасение с электрического стула, но в итоге одной из получательниц вампирской крови становится маленькая девочка по имени Эми. Сериал снят по книгам на тему антиутопии, и одно можно гарантировать точно — умереть малышке точно не грозит, впереди у нее долгая жизнь длиной в 1000 лет.
Главные же роли в новом "Дракуле" доверили сыграть датчанину Класу Бангу, а также Джону Хеффернану, Джоанне Сканлан, Луизе Рихтер, Долли Уэллс, Морфилду Кларку и даже самому шоураннеру Марку Гэттису.
Несмотря на статус совместного сериала производством "Дракулы" занимается именно BBC One, которая и будет транслировать сериал на территории Великобритании. А вот Netflix приобрел права на показ по всему миру.
Фото: Зона Ужасов
Еще по теме:
Дракула и другие знаменитые вампиры
Дракула: союзник русичей, вампир и герой анекдотов
Граф Дракула - не банальный кровосос, а труженик-нефтяник
Дракула XV века: кто макал хлеб в человеческую кровь?
Мистика в Румынии: Ведьмино озеро и замок Дракулы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Что происходит с российской властью, обществом и гражданским самосознанием? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассуждал Александр Бузгалин.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Надо ли признавать или не признавать выборы президента Украины априори? Ведь то, что будут масштабные нарушения, изначально ясно. Мнение эксперта.