Сериал "Дракула" от Netflix и BBC One начнут снимать в марте

В марте стартовали съемки нового сериала от Netflix и BBC One, который будет рассказывать новую версию истории Дракулы Брэма Стокера. Ответственность за съемки сериала взял на себя известный дуэт Стивена Моффата и Марка Гэтисса.

Эта пара известна в первую очередь созданием ставшего культовым сериала "Шерлок", который скоро отметит свое 10-ти летие. Новый сериал про Дракулу также будет построен в формате мини-сериала, столь любимого не только Моффатом и Гэттисом, но и британским телевидением вообще. По мнению экспертов мира кино, атмосфера нового шоу также чем-то будет напоминать "Шерлока", но с примесью нуара и необычного юмора.

Первый сезон "Дракулы" представит любителям сериалов три серии, каждая продолжительностью с полноценный фильм — по 90 минут. По словам шоураннеров, они не хотят снимать просто хорошо знакомую всем историю по мотивам книги Брэма Стокера, это будет их интерпретация и переосмысление известной истории о бессмертных кровопийцах.

Пока неизвестно, что именно увидят зрители на экранах, но в последние годы интерес к вампирской тематике постепенно стал смещаться от историй запретной любви в "Сумерках" и "Вампирских дневниках" к более интересному подходу к вампирскому образу.

Первой ласточкой этого жанра стала, несомненно, "Настоящая кровь", на протяжении семи сезонов державший интригу судьбы главных героев, среди которых были не только вампиры, но и оборотни, колдуны, феи и простые люди. Благодаря этому сериалу была выявлена потребность зрителей не преуменьшать кровавую сторону каких бы то ни было отношений с вампирами. Также она дала новый старт актеру Александру Скарсгорду, чей путь в Голливуде начинался еще с ролей в "Образцовом самце" и сериале по мотивам реальной истории "Поколение убийц". Помимо прочего, именно на съемочной площадке этого сериала нашли любовь исполнители главных ролей Анна Пакуин и Стивен Мойер.

За "Настоящей кровью" последовала череда более или менее известных проектов на тему вампиров. Одним из последних, также выгодно отличающимся на фоне других, стал сериал 2019 года "Перерождение" (Passage). В нем с вампиризмом впервые столкнулись не простые люди, а ученые, которые восприняли его как вирус, способный излечить от всех болезней на фоне всемирных эпидемий современности. Прививку вампирской крови делают преступникам в обмен на спасение с электрического стула, но в итоге одной из получательниц вампирской крови становится маленькая девочка по имени Эми. Сериал снят по книгам на тему антиутопии, и одно можно гарантировать точно — умереть малышке точно не грозит, впереди у нее долгая жизнь длиной в 1000 лет.

Главные же роли в новом "Дракуле" доверили сыграть датчанину Класу Бангу, а также Джону Хеффернану, Джоанне Сканлан, Луизе Рихтер, Долли Уэллс, Морфилду Кларку и даже самому шоураннеру Марку Гэттису.

Несмотря на статус совместного сериала производством "Дракулы" занимается именно BBC One, которая и будет транслировать сериал на территории Великобритании. А вот Netflix приобрел права на показ по всему миру.

Фото: Зона Ужасов

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