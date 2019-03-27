10 интересных фактов о сериалах, которые удивят вас

Популярные сериалы становятся частью нашей жизни, поэтому все больше и больше времени они приковывают нас к телеэкрану. Но задумывались ли вы, сколько интересных моментов происходит на съемочной площадке? В топе мы собрали 10 интересных фактов о знаменитых сериалах, которых вы могли и не знать.

1. История люблю Моники и Джо

Фото: Так бывает

Да, да, вы не ослышались. Речь идёт о том, что изначально заглавной историей любви в нашумевшем сериале "Друзья" должны были стать отношения Моники и Джо. Однако в конечном итоге все мы знаем, как развивался сюжет. Моника обрела своё счастье в лице Чендлера Бинга, а Джо так и остался одиноким, но невероятно обаятельным ловеласом.

2. Роль Фиби могла сыграть Эллен Дедженерес

Фото: Art-assorty.ru

Могли бы вы представить, что знаменитую роль Фиби могла исполнить не Лиза Кудроу? А ведь это было возможно, поскольку Эллен Дедженерес была предложена данная роль, но к счастью, она отказалась. Лиза Кудроу настолько превосходна в роли Фиби, что уже невозможно представить кого-то на её месте.

3. Знаменитый метамфетамин в сериале "Во все тяжкие" на самом деле оказался конфетой

Фото: AdMe

Сериал "Во все тяжкие" выглядит очень реалистично, однако есть то, что на самом деле далеко от реальности. Так, знаменитый "мет", приготовленный Джесси и Уолтером,-это ни что иное, как синяя карамель.

4. Джека могли убрать из сериала "Остаться в живых"

Могли бы вы представить культовый сериал "Остаться в живых" без своего главного героя, Джека Шепарда? По сценарию Джек должен был погибнуть уже в 1-й серии, но затем сценаристы пересмотрели сценарий и оставили героя. И ведь они не прогадали, поскольку Джек Шепард за свою роль получил несколько номинаций на престижные кинопремии, а также очень сильно полюбился зрителю.

5. Есть ли у Пенни фамилия?

Фото: Wi-Fi.ru

Мы знаем все имена главных героев сериала "Теория большого взрыва", но у одной Пенни похоже нет фамилии. По крайней мере, её фамилия никогда не звучала в сериале, и о ней мы можем только догадываться. Однако уже после замужества её фамилией вероятно стала фамилия Леонарда(Хофстедтер), но какова же её прежняя фамилия?

6. Случайно ли сериал назван "Карточным домиком"?

Фото: Новости планеты

Задумывались ли вы, что общего имеет сериал "Карточный домик" с колодой игральных карт? Так вот, в каждом сезоне этого сериала по 13 серий, по аналогии с колодой, где есть 13 разных достоинств.

7. Раздельное питание на съемках "Ходячих мертвецов"

Фото: adme.ru

Примечательно, что на съемках знаменитого сериала актёры, исполняющие роли зомби, а также актёры, играющие роли выживших, питались раздельно. Ну а что, вдруг заразятся?

8.Татуировки сестер Старк

Фото: Независимая Пресса

Культовая "Игра престолов" объединила не только киноманов со всего мира, но и самих исполнителей главных ролей. Софи Тернер и Мэйси Уильямс не только стали подружками, но и запечатлели на своём теле дату 07.08.09, напоминающей им о дне, когда они узнали, что их утвердили на свои роли.

9. Настоящее предложение руки и сердца

Фото:Okko

Забавный случай произошел на съемочной площадке сериала "Как я встретил вашу маму". В одной из сцен произошло настоящее предложение руки и сердца, однако девушка не думала, что молодой человек по-настоящему предложит выйти ей замуж сразу после того, как по сюжету заберёт обручальное кольцо у героини Робин.

10. Мы могли увидеть Скалли совершенно другой.

Фото: SE7EN.ws

Продюсеры сериала "Секретные материалы" думали, что Скалли должна быть высокой блондинкой с более пышной грудью. Но думаем, что Джиллиан Андерсон не оставила никому сомнений, что она и так идеально подошла для данной роли.

Фото: Шоу «Наша Russia» / russia.wikia.com

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