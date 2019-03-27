Популярные сериалы становятся частью нашей жизни, поэтому все больше и больше времени они приковывают нас к телеэкрану. Но задумывались ли вы, сколько интересных моментов происходит на съемочной площадке? В топе мы собрали 10 интересных фактов о знаменитых сериалах, которых вы могли и не знать.
1. История люблю Моники и Джо
Да, да, вы не ослышались. Речь идёт о том, что изначально заглавной историей любви в нашумевшем сериале "Друзья" должны были стать отношения Моники и Джо. Однако в конечном итоге все мы знаем, как развивался сюжет. Моника обрела своё счастье в лице Чендлера Бинга, а Джо так и остался одиноким, но невероятно обаятельным ловеласом.
2. Роль Фиби могла сыграть Эллен Дедженерес
Могли бы вы представить, что знаменитую роль Фиби могла исполнить не Лиза Кудроу? А ведь это было возможно, поскольку Эллен Дедженерес была предложена данная роль, но к счастью, она отказалась. Лиза Кудроу настолько превосходна в роли Фиби, что уже невозможно представить кого-то на её месте.
3. Знаменитый метамфетамин в сериале "Во все тяжкие" на самом деле оказался конфетой
Сериал "Во все тяжкие" выглядит очень реалистично, однако есть то, что на самом деле далеко от реальности. Так, знаменитый "мет", приготовленный Джесси и Уолтером,-это ни что иное, как синяя карамель.
4. Джека могли убрать из сериала "Остаться в живых"
Могли бы вы представить культовый сериал "Остаться в живых" без своего главного героя, Джека Шепарда? По сценарию Джек должен был погибнуть уже в 1-й серии, но затем сценаристы пересмотрели сценарий и оставили героя. И ведь они не прогадали, поскольку Джек Шепард за свою роль получил несколько номинаций на престижные кинопремии, а также очень сильно полюбился зрителю.
5. Есть ли у Пенни фамилия?
Мы знаем все имена главных героев сериала "Теория большого взрыва", но у одной Пенни похоже нет фамилии. По крайней мере, её фамилия никогда не звучала в сериале, и о ней мы можем только догадываться. Однако уже после замужества её фамилией вероятно стала фамилия Леонарда(Хофстедтер), но какова же её прежняя фамилия?
6. Случайно ли сериал назван "Карточным домиком"?
Задумывались ли вы, что общего имеет сериал "Карточный домик" с колодой игральных карт? Так вот, в каждом сезоне этого сериала по 13 серий, по аналогии с колодой, где есть 13 разных достоинств.
7. Раздельное питание на съемках "Ходячих мертвецов"
Примечательно, что на съемках знаменитого сериала актёры, исполняющие роли зомби, а также актёры, играющие роли выживших, питались раздельно. Ну а что, вдруг заразятся?
8.Татуировки сестер Старк
Культовая "Игра престолов" объединила не только киноманов со всего мира, но и самих исполнителей главных ролей. Софи Тернер и Мэйси Уильямс не только стали подружками, но и запечатлели на своём теле дату 07.08.09, напоминающей им о дне, когда они узнали, что их утвердили на свои роли.
9. Настоящее предложение руки и сердца
Забавный случай произошел на съемочной площадке сериала "Как я встретил вашу маму". В одной из сцен произошло настоящее предложение руки и сердца, однако девушка не думала, что молодой человек по-настоящему предложит выйти ей замуж сразу после того, как по сюжету заберёт обручальное кольцо у героини Робин.
10. Мы могли увидеть Скалли совершенно другой.
Продюсеры сериала "Секретные материалы" думали, что Скалли должна быть высокой блондинкой с более пышной грудью. Но думаем, что Джиллиан Андерсон не оставила никому сомнений, что она и так идеально подошла для данной роли.
Фото: Шоу «Наша Russia» / russia.wikia.com
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