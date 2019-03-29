В марте на Amazon вышел "Ханна" — сериал по мотивам фильма про девочку-убийцу

В марте состоялась премьера нового сериала под названием "Ханна", главной героиней которого девочка-подросток с непростым прошлым. Ее вырастили, как машину для убийств, за ней охотятся самые надежные агенты спецслужб, ее ничем не остановишь… если речь не идет об обычных развлечениях ее сверстников.

Ничего не напоминает? Киноманы, конечно, сразу вспомнили одноименный фильм 2011 года с Сиршей Ронан в главной роли, который в российском прокате шел с дополнением "Совершенное оружие". Но на самом деле новый сериал, заказанный стриминговым сервисом Amazon, стал не просто телевизионной версией этой картины, а ремейком ремейка — первый фильм про Ханну вышел в Австрии еще в 1997 году.

Для нового сериала за основу взяли тот же сюжет, что и в художественной картине, но несколько изменили ход повествования. В фильме героиня только в финале узнавала, что вырастивший ее мужчина не является ее отцом и готовил ее для мести за смерть ее матери, которую сам заманил в тайную организацию для опытов над еще не рожденным ребенком. В сериале же об этом рассказывают сразу, чтобы было понятно, что сила, выносливость и упорность Ханны — не просто результат воспитания оперативником, а последствия научных исследований, которым подвергли ее ученые еще до появления на свет.

Ханна живет в глухом лесу, тренируется до изнеможения, пока в один момент их с отцом маленький мир не прерывается появлением агентов ЦРУ. Ханна сбегает и остается одна — у нее есть миссия, но также она сможет наконец узнать о том, что значит быть подростком.

На роль Ханны шоураннеры выбрали Эсме Крид-Майлс — по мнению критиков, она может составить достойную конкуренцию многочисленным новым звездочкам сериалов и короткометражек, которые в последнее время почти одновременно появились в поле зрения любителей этих жанров.

Другие роли в сериале исполнили Мирей Инос, знакомая фанатам скандинавских сериалов по сериалу "Убийство", и ее партнер по этой же работе — актер Юэль Киннаман, куда более успешный и узнаваемый в Голливуде. В последние годы он успел поработать над "Видоизмененным углеродом" и "Карточным домиком", а теперь присоединился к касту "Ханны".

Недавно в Берлине в рамках специального показа продемонстрировали первые два эпизода "Ханны". Они были встречены зрителями и кинокритиками очень позитивно, не только благодаря прекрасной актерской игре, но и мастерству оператора. Прекрасная картинка, интересные ракурсы, красивые кадры, удивительные природные ландшафты по праву станут частью действия сериала.

По мнению зрителей, уже успевших ознакомиться с началом "Ханны", она может встать в один ряд с таким незаурядным творением Netflix, как "Конец ***ного мира", где обычные с виду подростки сбегают из дома — одна из бунта хочет найти биологического отца, а другой — убить свою напарницу. Сериал пришелся настолько по нраву аудитории, что был продлен на второй сезон, а вот про "Ханну" о планах Amazon пока ничего не известно. Возможно, ей суждено стать цельным рассказом на один сезон, а быть может — превратиться в сагу на ближайшие несколько лет.

Фото: Meduza

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