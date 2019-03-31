Исследователи выяснили, как выжить в "Игре престолов"

В данной статье рассказывается, у кого из героев большая вероятность дожить до конца сезона.

Поклонники "Игры престолов" с нетерпением ждут премьеры восьмого и последнего сезона в апреле этого года, и зрители, вероятно, задаются вопросом, какие персонажи доживут до конца сериала. Благодаря исследователям в Австралии, теперь есть теория, которая поможет с этими предсказаниями.

Изыскатели (и поклонники "Игры престолов") Рейдар Листад и Бенджамин Браун посмотрели все 67 эпизодов популярного шоу HBO для исследования о гибели персонажей и их шансах на выживание, опубликованного в академическом журнале Injury Эпидемиологии. Они обнаружили, что вероятность смерти персонажа в течение часа после появления на экране составила около 14 процентов. "Насильственные смерти" были (неудивительно) самым распространенным видом конца для главных персонажей шоу. Важно отметить, что исследование охватывало только человеческие факторы, поэтому не было "Белых ходоков" или "Детей леса". Листад и Браун также изучили черты персонажей, которые умерли, чтобы предположить, кто может быть еще жив, когда шоу закончится. Они пришли к выводу, что вероятность выживания была хуже для персонажей, которые были мужчинами.

Так что это значит для ваших любимых персонажей? Листад сказал, что у Сансы и Арьи Старк больше шансов на выживание по сравнению со многими другими главными героями, так как они высокорожденные женщины. (Листад и Браун истолковали решение Сансы выйти замуж за Джоффри Баратеона и ее возвращение в Винтерфелл и выбор Арьи, включающий обучение и службу Многоликому Богу в качестве сменных сторон.)

Однако Тирион Ланнистер и Джон Сноу "все еще в бегах", несмотря на то, что они и являются мужчинами, заявил Листад, и вероятность их выживания не намного ниже, чем у сестер Старк.

Также всё еще остаются Дейенерис Таргариен и Серсея Ланнистер, обе высокорожденные женщины, но также две задиры, которые остались верны своему делу. Поскольку они не изменили своей верности (исследователи решили, что Серсея оставалась на одной линии с Ланнистерами, несмотря на то, что вышла замуж за Роберта Баратеона до начала шоу), у них меньше шансов на выживание, чем у Арьи, Сансы, Джона и Тириона.

Конечно, "Игра престолов" известна шокирующими поворотами сюжета, поэтому ни один из этих персонажей не может считаться действительно в безопасности. Кто же выживет к концу сериала, задается вопросом Листад. Он неравнодушен к любимому Неду Старку, который умер в первом сезоне, и среди персонажей, оставшихся в конце 7 сезона, он фанат Тириона.

"Мне очень нравится Тирион", — сказал он. "Ему нравится проводить исследования, он любит читать книги и любит пить вино. И это определенно то, к чему я могу сам относиться ".

Фото: posta.com.tr

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