Пять лучших мини-сериалов

Когда до выхода финального сезона "Игры Престолов" еще так долго, а озвучка новой серии "Ривердэйла" лишь на следующей неделе, мы уверенно рекомендуем вам подарить свое внимание мини-сериалам. Такой формат отлично подойдет как для уютных зимних вечеров с чашкой горячего напитка, так и для просмотра по дороге на работу, учебу или просто в поездке. Мы отобрали самых достойных представителей этого жанра.
6 эпизодов
Как часто мы повторяем себе фразу "Новая жизнь с понедельника?". Всего лишь на мгновение представьте, что теперь каждый свой день Вы начинаете в новом теле, с новыми желаниями, эмоциями и ощущениями.
Жизнь Алекса уникальна: утро и в самом деле начинается с нового — а вернее в теле нового — человека! Каждый из шести эпизодов откроет зрителю все переживания и чувства Алекса, расскажет, как человек относится к другим и их проблемам. Он ненавязчиво напоминает, что человек- это личность со своим характером, взглядом на жизнь, с особыми чувствами, которые достойны принятия и уважения.
Сериал делает яркий акцент на внутреннюю красоту, на уникальность каждого человека, показывая, насколько ценна и невероятна наша душа.
5 эпизодов
Мини сериал от HBO с Кейт Уинслет в главной роли наполняет жизнью незабываемого персонажа, созданного автором Джеймсом М. Кейном в одноименном романе 1941 года. Драма из пяти частей раскрывает нам историю независимой, недавно разведенной женщины, которая всеми силами пытается обеспечить себе и своей семье будущее во время Великой Депрессии.
История пропитана не только огромной преданностью и любовью Милдред к своей избалованной дочери, но и стремлением обрести настоящее женское счастье в настолько непростое время.
7 эпизодов
Если игра года "Red Dead Redemptation 2" уже давно пройдена, а ковбойская шляпа повисла на крючке в прихожей "до лучших времен", рекомендуем обратиться к мини-сериалу в жанре вестерн "Забытые Богом".
Знаменитый преступник Фрэнк Гриффин и его банда одержимы местью бывшему протеже — Рою Гуду, предавшему братство. В бегах Рой ищет убежище в изолированном шахтерском городке Ла-Бэль, где все мужчины погибли в шахтах во время взрыва, оставив городу лишь слабого здоровьем шерифа и юного мэра.
Когда до Ла-Бэль доходят слухи о разъяренной банде Гриффина, угрожающей сравнять поселение с землей, жители объединяются, чтобы защитить себя, свою честь и историю.
6 серий
При подобном словосочетании возникает только одна ассоциация- "1408". И вы будете правы- но не совсем.
Сюжет завораживает и пробирает до глубины души. В одном из старых американских мотелей существует комната, в которой запросто можно потеряться. А у обычного детектива Джо Миллера оказывается, казалось бы, простой ключ от двери. Но как уже можно догадаться, это не вполне обычный ключ. Он дает возможность открыть каждую дверь с замочной скважиной, но войти можно лишь в одну-единственную комнату — да, ту самую комнату №10 в придорожном мотеле, наполненную невероятными магическими предметами.
Новое расследование детектива Миллера рождает в нем не только необходимость защитить магические предметы комнаты от тайного общества, но и принимает более личный характер: в старом американском мотеле исчезла его дочь Анна.
5 эпизодов
Желание разбавить образ искрометного истинного британца Шерлока в одноименном сериале привело Бенедикта Кембербэтча к роли не менее сдержанной и утонченной. Он сыграл английского аристократа Кристофера Тидженса в мини-сериале "Конец парада".
История любовного треугольника бессмертна и будет актуальна еще очень много лет: робкий Тидженс не в силах сделать выбор между светской дамой, похитительницей сердец и по совместительству своей женой Сильви и абсолютно бесстрашной суфражисткой Валентиной.
Сериал наполнен борьбой между влечением и убеждением, многовековыми традициями и духом современности, и совершенно точно он не может обойтись без внутренних переживаний самого Кристофера Тиндженса.
Фото: Орен.Ру
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