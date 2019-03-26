Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Культура
Российское кино Зарубежное кино Фестивали
Автор Дарья Хафизова

Пять лучших мини-сериалов

Культура » Кино » Зарубежное кино

Когда до выхода финального сезона "Игры Престолов" еще так долго, а озвучка новой серии "Ривердэйла" лишь на следующей неделе, мы уверенно рекомендуем вам подарить свое внимание мини-сериалам. Такой формат отлично подойдет как для уютных зимних вечеров с чашкой горячего напитка, так и для просмотра по дороге на работу, учебу или просто в поездке. Мы отобрали самых достойных представителей этого жанра.

Пять лучших мини-сериалов. 401558.jpeg
Пять лучших мини-сериалов. 401563.jpeg

"Красота внутри"

6 эпизодов

Как часто мы повторяем себе фразу "Новая жизнь с понедельника?". Всего лишь на мгновение представьте, что теперь каждый свой день Вы начинаете в новом теле, с новыми желаниями, эмоциями и ощущениями.

Жизнь Алекса уникальна: утро и в самом деле начинается с нового — а вернее в теле нового — человека! Каждый из шести эпизодов откроет зрителю все переживания и чувства Алекса, расскажет, как человек относится к другим и их проблемам. Он ненавязчиво напоминает, что человек- это личность со своим характером, взглядом на жизнь, с особыми чувствами, которые достойны принятия и уважения.

Сериал делает яркий акцент на внутреннюю красоту, на уникальность каждого человека, показывая, насколько ценна и невероятна наша душа. 

Пять лучших мини-сериалов. 401565.jpeg

"Милдред Пирс"

5 эпизодов

Мини сериал от HBO с Кейт Уинслет в главной роли наполняет жизнью незабываемого персонажа, созданного автором Джеймсом М. Кейном в одноименном романе 1941 года. Драма из пяти частей раскрывает нам историю независимой, недавно разведенной женщины, которая всеми силами пытается обеспечить себе и своей семье будущее во время Великой Депрессии.

История пропитана не только огромной преданностью и любовью Милдред к своей избалованной дочери, но и стремлением обрести настоящее женское счастье в настолько непростое время.

Пять лучших мини-сериалов. 401566.jpeg
Фото: Сплетник

"Забытые Богом"

7 эпизодов

Если игра года "Red Dead Redemptation 2" уже давно пройдена, а ковбойская шляпа повисла на крючке в прихожей "до лучших времен", рекомендуем обратиться к мини-сериалу в жанре вестерн "Забытые Богом".

Знаменитый преступник Фрэнк Гриффин и его банда одержимы местью бывшему протеже — Рою Гуду, предавшему братство. В бегах Рой ищет убежище в изолированном шахтерском городке Ла-Бэль, где все мужчины погибли в шахтах во время взрыва, оставив городу лишь слабого здоровьем шерифа и юного мэра.

Когда до Ла-Бэль доходят слухи о разъяренной банде Гриффина, угрожающей сравнять поселение с землей, жители объединяются, чтобы защитить себя, свою честь и историю.

Пять лучших мини-сериалов. 401561.jpeg
Фото: TMDb

"Потерянная комната"

6 серий

При подобном словосочетании возникает только одна ассоциация- "1408". И вы будете правы- но не совсем.

Сюжет завораживает и пробирает до глубины души. В одном из старых американских мотелей существует комната, в которой запросто можно потеряться. А у обычного детектива Джо Миллера оказывается, казалось бы, простой ключ от двери. Но как уже можно догадаться, это не вполне обычный ключ. Он дает возможность открыть каждую дверь с замочной скважиной, но войти можно лишь в одну-единственную комнату — да, ту самую комнату №10 в придорожном мотеле, наполненную невероятными магическими предметами.

Новое расследование детектива Миллера рождает в нем не только необходимость защитить магические предметы комнаты от тайного общества, но и принимает более личный характер: в старом американском мотеле исчезла его дочь Анна.

Пять лучших мини-сериалов. 401564.jpeg
Фото: Okko

"Конец парада"

5 эпизодов

Желание разбавить образ искрометного истинного британца Шерлока в одноименном сериале привело Бенедикта Кембербэтча к роли не менее сдержанной и утонченной. Он сыграл английского аристократа Кристофера Тидженса в мини-сериале "Конец парада".

История любовного треугольника бессмертна и будет актуальна еще очень много лет: робкий Тидженс не в силах сделать выбор между светской дамой, похитительницей сердец и по совместительству своей женой Сильви и абсолютно бесстрашной суфражисткой Валентиной.

Сериал наполнен борьбой между влечением и убеждением, многовековыми традициями и духом современности, и совершенно точно он не может обойтись без внутренних переживаний самого Кристофера Тиндженса.

Фото: Орен.Ру

Еще по теме:

Мини-сериал "Телохранитель" закончился неожиданно

Президентские выборы в США попытаются "уместить" в мини-сериал

Самые длинные телесериалы  

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы фильм сериалы Милдред Пирс мини сериалы Конец парада Забытые Богом Красота внутри Потерянная комната подборка мини сериалов
Обсудить
Актуальная аналитика
Зарубежное кино
Пять лучших мини-сериалов
Недвижимость
Можно ли отказаться от переселения из аварийного жилья?
Новости медицины
С какого возраста начинается старение
Новости Все >
Подведены итоги 5-й юбилейной премии Move Realty Awards 2019
Экс-министр Михаил Абызов задержан по подозрению в хищении 4 млрд рублей
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019
Власти Латвии хотят запретить покупку жилья за наличные﻿
Криштиану Роналду избежал серьезной травмы
Похитители кабеля правительственной связи у Кремля пойманы с поличным
За минувший год в России из-за коррупции было уволено более 1,3 тысяч чиновников
РФС проведет расследование возможных домогательств к футболисткам ЦСКА
Афера с недвижимостью привела к отставке болгарских политиков﻿﻿
Цены на бензин в России заморозили до 1 июля
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Военные новости
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Новости Европы
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Новости Украины
Соцсети: жителям Донбасса выдадут российские паспорта
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Новости Украины
Boeing в Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ
Путешествия
Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов

В ближайшее время ему предстоит попасть еще в несколько бурь.

Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Новости Барнаула
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Новости Украины
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Игорь Буккер Дислексия - болезнь или дар природы? Игорь Буккер Любовь Степушова Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США Любовь Степушова Соломон Соловьев "Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Глава патриаршей комиссии: Россию через 30 лет будут населять китайцы и мусульмане
В Эстонии планируют создать "судью-робота", который будет заниматься мелкими спорами
Депутат Анна Конопацкая призвала поставить точку в теме союзного государства с помощью референдума
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Глава патриаршей комиссии: Россию через 30 лет будут населять китайцы и мусульмане
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Сборную Украины могут лишить очков из-за бразильца Жуниора Мораеса
Сборную Украины могут лишить очков из-за бразильца Жуниора Мораеса
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Сборную Украины могут лишить очков из-за бразильца Жуниора Мораеса
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
В Американской торговой палате РФ призвали не надеяться на скорую отмену санкций США
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
История и современность Все >
Россия заняла 47 место по рейтингу «мощности паспорта»
Россия заняла 47 место по рейтингу «мощности паспорта»
Чума: предрассудки средних веков
Чума: предрассудки средних веков
Взгляд из Турции: чего боится Пентагон в связи с поставками С-400
Взгляд из Турции: чего боится Пентагон в связи с поставками С-400
Для охраны Крымского моста была сформирована специальная бригада Росгвардии
Для охраны Крымского моста была сформирована специальная бригада Росгвардии
Из сектора Газа по Израилю запустили сразу 30 ракет
Из сектора Газа по Израилю запустили сразу 30 ракет
В США рассказали о количестве ликвидированных в Сирии боевиков
В США рассказали о количестве ликвидированных в Сирии боевиков
Порошенко подсчитал потери в войне против ДНР и ЛНР
Порошенко подсчитал потери в войне против ДНР и ЛНР
Роковой обман: как союзники перехитрили Наполеона и взяли Париж
Роковой обман: как союзники перехитрили Наполеона и взяли Париж
Реванш: как половцам сполна отплатили за прежние унижения Руси
Реванш: как половцам сполна отплатили за прежние унижения Руси
Врачи роддома смеются над зарплатой
Врачи роддома смеются над зарплатой
Войска и база РФ в Венесуэле срывают революцию и вторжение
Войска и база РФ в Венесуэле срывают революцию и вторжение
Женское Все >
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
Перенимаем опыт древних: работаем по лунному календарю
Перенимаем опыт древних: работаем по лунному календарю
Срочно: что надо сделать в саду в марте
Срочно: что надо сделать в саду в марте
Различия мужского и женского мозга начинают формироваться в утробе
Различия мужского и женского мозга начинают формироваться в утробе
Британские исследователи: сидячий образ жизни убивает каждого десятого человека
Британские исследователи: сидячий образ жизни убивает каждого десятого человека
Результаты голосования конкурса "Новые имена в моде-2019"
Результаты голосования конкурса "Новые имена в моде-2019"
Цифровая жизнь – признак бедности
Цифровая жизнь – признак бедности
Тренч погубит ваш образ — тренды 2019
Тренч погубит ваш образ — тренды 2019
Любимая поза раскроет секреты женского характера
Любимая поза раскроет секреты женского характера
Сидячий образ жизни - в одном из десяти случаев причина ранней смерти
Сидячий образ жизни - в одном из десяти случаев причина ранней смерти
Научная природа и сущность любви
Научная природа и сущность любви
Каждая десятая ранняя смерть связана с сидячим образом жизни
Каждая десятая ранняя смерть связана с сидячим образом жизни
Мужское Все >
Делаем манную болтушку
Делаем манную болтушку
Федор Конюхов выстоял в 12-бальный шторм
Федор Конюхов выстоял в 12-бальный шторм
Домашние растения, которые не требуют ухода
Домашние растения, которые не требуют ухода
Как продлить срок службы деревянного пола
Как продлить срок службы деревянного пола
Преображение интерьера с помощью изобразительного искусства
Преображение интерьера с помощью изобразительного искусства
Что дает наличие сертификата Energy Star у светодиодных светильников
Что дает наличие сертификата Energy Star у светодиодных светильников
Четыре автоматических гаджета для "умного" дома и сада
Четыре автоматических гаджета для "умного" дома и сада
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Интересы
Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых
Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых
Покров на Нерли в половодье
Покров на Нерли в половодье
Как отучить собаку портить вещи
Как отучить собаку портить вещи
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Животное и ребенок: за и против
Животное и ребенок: за и против
Американская акита: история породы, характер, уход
Американская акита: история породы, характер, уход
NASA зафиксировала космический объект, движущийся с невообразимой скоростью
NASA зафиксировала космический объект, движущийся с невообразимой скоростью
В Дону восстановили популяцию золотой шемаи
В Дону восстановили популяцию золотой шемаи
Дольмены
Дольмены
Чем полезно красное вино?
Чем полезно красное вино?
Французские фермеры тракторами с навозом разогнали рейв-вечеринку
Французские фермеры тракторами с навозом разогнали рейв-вечеринку
Один из самых "мощных" паспортов в мире — немецкий. А российский?
Один из самых "мощных" паспортов в мире — немецкий. А российский?
Ксеноглоссия - когда говоришь на чужом языке
Ксеноглоссия - когда говоришь на чужом языке
В райсуде на Кубани на пятом этаже провалился пол
В райсуде на Кубани на пятом этаже провалился пол
Южная Америка
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют

Обозреватель "Правды.Ру", недавно побывавший в Венесуэле, рассказал о том, как там живут люди, как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить, как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.

Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Европа готовится к признанию Крыма российским
Евросоюз
Европа готовится к признанию Крыма российским
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Новости Украины
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ