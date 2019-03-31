Почему вам необходимо посмотреть "Рассказ служанки"?

Даже если вы никогда не смотрели трейлер, не включали первую серию и не переживали за героинь как за себя — не расстраивайтесь! Наверняка в социальных сетях вы натыкались на изображение главного персонажа истории — Джун Осборн — в ярко-красном плаще и идеально белом головном уборе в монашеском стиле. Чем же может похвастаться сериал, кроме престижных кинопремий и за счет чего он взлетел многие авторские кинорейтинги с пометкой "Обязательно к просмотру"?

1. Уникальный сюжет

Повествование сериала ведется с опорой на одноименный роман Маргарет Этвуд и раскрывает перед нами вымышленное тоталитарное государство Галаад, раскинувшееся на месте штата Массачусетс в США. В этом месте установлены суровые порядки и правила: высшие чины стоят у власти, Библия заменяет любой закон, а жены офицеров не могут иметь детей.

Решением этой проблемы становятся девушки из низших слоев общества, которых с ранних лет готовят к единственной почетной миссии: зачать и выносить ребенка для авторитетных семей, обеспечивающих безопасность города.

В центре событий — служанка Фредова, оказавшаяся в семье командора Фреда Уотерфорда и его жены Серены. Новая власть отняла у нее не только настоящее имя — Джун Осборн — но и мужа и дочь Ханну, вынуждая терпеть жесткое обращение командора и вынашивать его ребенка.

2. Состояние напряжения

"Рассказ служанки" вполне мог бы занять место среди лучших хорроров современности, несмотря на то, что данный жанр не указан в картине. В течение всего просмотра вас не только не покинут чувства легкого отвращения и тревоги, но и возникнет невольное желание запереть за собой дверь — кажется, будто революция уже стоит на пороге.

Каждая серия питает вас вопросами, догадками и сомнениями, но не спешите получить все ответы.

3. Пугающая реалистичность

Постоянные флэшбэки придают картине реализм — всего три года назад жизнь этих людей ничем не отличалась от привычной нам, но словно по щелчку мир погрузился в водоворот бесплодия, абсолютной власти и одержимых идеями фанатиков.

Непросто принять мысль о подобном исходе событий в настоящее время, но вероятное будущее выглядит практически неизбежным.

Неясным остается лишь судьба остальных штатов, но это может стать понятным по мере развития истории.

4. Необычная цветовая гамма

Присмотритесь к палитре сериала. Времена года закономерно сменяют друг друга, но оттенки остаются мрачными и серыми. Герои облачены в костюмы из трех цветов: красный для служанок, зеленый для жен офицеров и черный для командоров.

К еще одному примечательному явлению можно отнести тусклый солнечный свет, будто имитирующий закат, но вместе с тем дающий надежду на светлое будущее.

5. Актерский состав

И конечно нельзя обойти стороной грамотно и довольно удачно подобранный каст. Своим талантом наполнили сериал множество превосходных актеров, которые уже успели запомниться многим по предыдущим проектам.

Так, например, Элизабет Мосс, воплотившая в жизнь образ Фредовой, наверняка вспомнится вам благодаря сериалу "Безумцы". А Джозеф Файнс, блестяще справившийся с ролью командора мистера Уотерфорда, не только унаследовал пронизывающий взгляд своего брата Райфа Файнса, но также до сих пор остается в памяти преданных поклонников в роли Монсеньона Тимоти Говарда в знаменитом хорроре "Американская история ужасов".

Фото: hallofseries.com

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