Теория заговора: чего ждать от 8 сезона "Игры престолов"?

14 апреля канал HBO представит миру долгожданную премьеру 8 сезона популярнейшего сериала "Игра престолов", который станет последним. Хотя сами книги Дж. Дж. Мартина, по которым была снята экранизация, еще далеки от завершения, для героев сериальной версии конец придет уже этой весной.

История вопроса

В 2017 году, когда вышел 7 сезон "Игры престолов", шоураннерам Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу пришлось нелегко. Они старались тщательно оберегать секреты своего детища, а также избежать утечки информации о концовке сериала, хотя она им давно известно. Еще до начала съемок 1 сезона Дж. Дж. Мартин рассказал им о судьбе большинства героев своей саги на случай, если с ним что-то случится, и он не успеет дописать свой литературный шедевр.

Однако им пришлось нелегко — сценарий оказался в сети еще до выхода сезона, серии постоянно появлялись в сети еще до официального показа. На этот раз к опасности слива информации подошли куда ответственное. Но фанаты прекрасно справляются с построением теорий и без их помощи.

Главные теории

1. Скрытые Таргариены. Все знают о том, что Джон Сноу на самом деле — Эйгон Таргариен, но фанаты полагают, что выжило куда больше представителей древнего царского рода. Так, часть считает Тириона Ланнистера сыном прошлого короля, что объясняется чертами его внешности и детской одержимостью драконами.

2. Дети королевы. Секрет Полишинеля — это беременность Дейнерис Таргариен, которая обязательно наступит с новым сезоном. Все ждут и реакции Джона Сноу на свое отцовство, особенно в связи с новостями о его родстве с возлюбленной.

3. Смерть Серсеи. В детстве ей предсказали смерть от рук Валонкара — так с валирийского можно перевести "младшего брата". Фанаты спорят только о том, кем же окажется этот Валонкар — оба брата Серсеи, Джейми и Тирион, младше нее. Но убийцей может оказаться также Ария, в списке которой с 1 сезона числится имя королевы, ведь в валирийском нет понятия мужского рода.

4. Секрет крипты. Фанаты книг знают, что в крипте Винтерфелла может таиться много загадок, ужасов и чудес — от собственного дракона до истинного Короля Ночи. Другие ждут, что там может скрываться и выживший Нед Старк, место которого на эшафоте мог занять один из Безликих.

5. Лицо Короля Ночи. Есть версия, что им может быть Бран Старк — Древовидец умеет путешествовать в прошлое в своих мыслях, так что фанаты верят и в то, что Король Ночи — это выросший Бран.

6. Источник кошмаров. Восстание Роберта Баратеона началось с похищения Лианны Старк, которого на самом деле не было. Все могло закончиться сожженной драконьим огнем Красной гаванью, как того хотел Безумный Король Эйрис Таргариен, прежде чем его убил Джейми Ланнистер. Говорят, что королю велели так поступить голоса в его голове. Фанаты полагают, что источником его мучений был Бран Старк, который проник в его разум в безуспешной попытке остановить грядущие события.

7. Пустой трон. По этой теории, основные игроки в войне за Железный трон погибнут, так и не добившись своего. Тот самый "горько-сладкий" конец, обещанный автором саги.

8. История флэшбеков. Многие полагают, что вся история в сериале уже случилась в прошлом, которое описывает на страницах книги Сэм Тарли или его приемный сын, маленький Сэм.

Когда?

Премьера 8 сезона "Игры престолов" в США состоится 14 апреля, в России, с учетом разницы во времени — 15 апреля. Финальный же эпизод выйдет уже 19 (20) мая.

Фото: Днепр Час

Еще по теме:

За что любят "Игру престолов"

"Игру престолов" по решению суда удалят со 123 сайтов

Джордж Мартин рассказал о завершении "Игры престолов"