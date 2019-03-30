"Криминальное чтиво" Тарантино: любопытные факты

Этот ставший культовым фильм появился на экранах в США в 1994 году. "Криминальное чтиво" послужило новым началом для карьеры Джона Траволты, получившего номинацию на "Оскар" как лучший актер, и показало Брюса Уиллиса в необычной для него роли.

Персонаж Джона Траволты, Винсент Вега, ездит на роскошном Chevrolet Malibu 1964 года. Эта машина была собственностью Тарантино, и ее угнали через какое-то время после съемок фильма. По прошествии почти двух десятилетий двое полицейских натолкнулись на пару подростков, разбирающих старую машину. После того, как были проверены номера машины, выяснилось, что именно она и снималась в фильме.

Съемки фильма обошлись в 8,5 млн долларов. Пять миллионов ушло на гонорары. Фильм полностью окупил себя в первую же неделю американского проката: в копилку продюсеров вернулось 9,3 млн долларов.

Бутч должен был быть значительно моложе. Тарантино описывал персонажа как молодого боксера и думал о том, что сыграть его должен Мэтт Диллон. Но актер слишком долго раздумывал, соглашаться ему или нет на съемки, и роль была изменена, чтобы ее сыграл Брюс Уиллис. Сам Брюс был несколько недоволен тем, что ему не предложили сыграть Винсента.

Тарантино обожает старые настольные игры, как минимум две из них: "Операцию" и "Игру в жизнь". Однажды Тарантино даже убедил Траволту провести день за игрой в старые настольные игры.

Винсент любит читать книги в самые разные моменты своей жизни. Та книга, которую он читает в фильме, является настоящим "бульварным" романом Питера О'Доннелла о приключениях Модести Блэйз. Тарантино долгое время хотел снять фильм по этой серии романов. Затем у него была идея снять сериал, но в 2003 году была снята только одна серия.

Несмотря на любовь Тарантино к Уме Турман, она не была первой, кого он позвал на роль Мии. Среди других актрис, которых он рассматривал, были Изабелла Росселлини, Дэрил Ханна, Мег Райан, Хэлли Берри, Мишель Пфайффер.

Часть фильма была снята Робертом Родригесом. Когда Тарантино был в кадре как актер, кто-нибудь должен был стоять за камерой. Родригес был для Квентина очевидным выбором. Позднее они вместе работали над другими проектами, такими как "От заката до рассвета" и "Грайндхаус".

Траволта не втыкал иглу в грудь Умы Турман. Знаменитая сцена, в ходе которой Мию оживляют посредством инъекции адреналина, была очень трудна для съемки. Игла была введена в грудь Умы, а Траволта затем вытаскивал ее. Позднее сцена при монтаже была проиграна задом наперед, и все стало выглядеть так, как будто Винсент втыкает шприц в тело Мии.

Персонаж Джулс был написал для Сэмюэля Джексона, но тот едва не лишился своей роли. Когда Тарантино посмотрел на игру Пола Кальдерона на прослушивании, он был так впечатлен, что едва не отдал ему роль. Джексон, очень хотевший эту роль, специально прилетел в Лос-Анджелес на новое прослушивание и убедил Тарантино в том, что именно он должен играть Джулса.

Фото: кадр из фильма "Криминальное чтиво"

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