Самые ожидаемые фильмы ужасов весны 2019

В наши дни поклонники фильмов ужасов не устают радоваться (то есть ужасаться) все новым лентам этого жанра, появляющимся на экранах кинотеатров. Ведь, как известно, бояться лучше всего в темном зале, перед большим экраном и с таким звуком, чтобы крик призрака, ведьмы или жертвы маньяка пробирал насквозь. Фильмы ужасов становятся все популярнее у киностудий, ведь выяснилось, что аудитория, порядком подуставшая от дешевых ужастиков в стиле "найденной камеры", готова идти на дорогие фильмы ужасов с хорошими актерами и современными спецэффектами. Теперь студии создают целые франшизы ужасов, и все это называют настоящим возрождением жанра.

Фото: aol.com

"Мы"

В этом фильме снова играют вместе актеры Лупита Нионго и Уинстон Дьюк, уже встречавшиеся на съемочной площадке "Черной Пантеры". Фильм рассказывает о семье из четырех человек, которая отдыхает вместе с друзьями в пляжном домике, внезапно они обнаруживают существ, которые выглядят в точности, как они. Трейлер, появившийся под Новый год, вызвал множество вопросов. Причем тут кролики? Почему на лице мальчика-двойника ожог? Фильм выглядит многообещающе таинственным и пугающим. Режиссер Джордан Пил, произведший впечатление на многих критиков своим дебютным триллером "Прочь", на сей раз обратился к темным сторонам людей и мира, что всегда привлекает зрителей.

"Кладбище домашних животных"

Фото: whatculture.com

Экранизации Стивена Кинга выстреливаются на экран как будто из пулемета после успеха фильма "Оно". За два года должно выйти четыре фильма по произведения знаменитого писателя. Новая версия "Кладбища домашних животных" — работа режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера. Напомним, что по сюжету семья главного героя перебирается в новый дом в сельской местности. Пожилой сосед предупреждает, что поблизости в лесах есть место, где дети хоронят своих домашних животных. В главной роли снялся Джон Литгоу. В 1989 году этот роман Кинга уже был экранизирован, но тогда фильм заслужил среднюю оценку. Поклонники писателя надеются, что новая версия будет значительно лучше и продемонстрирует весь демонический ужас посредством современных спецэффектов.

"Проклятие плачущей"

Фото: news.sputnik.ru

Когда вселенная "Заклятия" Джеймса Вана только начиналась, никто не мог представить, что она станет франшизой пересекающихся фильмов, принесших в общей сумме более полутора миллиардов долларов кассовых сборов. В 2019 году эта вселенная пополнится шестым фильмом — "Проклятием плачущей". В мексиканском фольклоре плачущая женщина, Ла Йорона, является призраком женщины, утопившей своих детей, теперь она ищет их и рыдает в процессе поисков. Она похищает детей, гуляющих ночью, по ошибке принимая их за своих. В новом фильме Линда Карделлини играет социальную работницу с двумя маленькими детьми, которая случайно оказывается на пути плачущей женщины. Это первый полнометражный фильм Майкла Чавеса, но он так впечатлил компанию Warner Bros., что ему доверили и съемки фильма "Заклятие 3", который выйдет только в следующем году.

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