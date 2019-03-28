"Джентльмены удачи" - несколько интересных фактов

Веселая комедия "Джентльмены удачи" любима всеми как в СССР, так и в современной России. Цитаты из этого советского фильма часто встречаются в сети и сложно представить их другими. Наверняка вам интересно как снимался этот фильм и какая у него история. Как раз об этом мы вам немного и расскажем.

Например, те актеры, к которым мы привыкли, могли и не сниматься в любимом фильме. В самом начале в картине должны были сниматься всем известные актеры — это Андрей Миронов, Юрий Никулин, Савелий Крамаров и Ролан Быков. Кстати называлась картина в самом начале своего пути тоже совсем иначе — "Рецидивист".

Факт номер два — у главного режиссера комедии имелся тюремный опыт. Оказывается, перед началом работы над фильмом "Джентльмены удачи" / "Рецидивист" Александр Серый освободился из мест не столь отдаленных. Его назначили режиссером лишь после того как за Серого поручился Георгий Данелия. И ведь этот опыт заключенного в конечно итоге и сыграл большую роль в процессе работы над картиной, а некоторые сцены и вовсе были сняты в реальных тюрьмах, а не при помощи декораций.

А некоторые сцены были даже взяты из реальной жизни, например, сцена побега в цементовозе, вспомните ее и как все начиналось. Еще в студенческом возрасте Георгий Данелия проходил практику на стройке, и вместе со студентами там работали еще и заключенные. Так вот именно так двое заключенных решили совершить побег и скрыться от охраны. К сожалению, история о том удалось им сбежать или нет умалчивается. В самой картине роль цемента играла хлебная закваска, которая была предварительно подкрашена под цвет.

Помните дом, в котором жили беглые заключенные и фальшивый преступник, так вот он действительно был предназначен под снос и пожар был настоящий. Когда произошел взрыв, конечно, никто не пострадал и пожар немедленно ликвидировали, но именно он дал нужный эффект картине в виде реалистичности.

А еще эту советскую комедию хотели запретить показывать. Дело в том, что цензура советской власти была очень жесткой и именно по этой причине картину не хотели пускать в прокат. Только вот фильм "Джентльмены удачи" уж очень пришелся по нраву главе МВД и Леониду Брежневу поэтому картина все же появилась в прокате. Только вот некоторые диалоги все-таки пришлось немного изменить чтобы они прошли цензуру. Скажем так словарь заключенных сценаристам и режиссерам приходилось придумывать самостоятельно.

Надеемся, что эти факты про один из любимых фильмов советского времени были вам интересны.

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