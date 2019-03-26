Самые ожидаемые киноновинки весны 2019

Мировой кинематограф каждый новый год создает десятки тысяч различных фильмов. Но некоторые новинки преданные зрители могут ждать годами. Надеемся, что эта весна оправдает ваши ожидания.

Капитан Марвел

Фото: Мир фантастики

Самый нашумевший фильм прошлого года, несомненно — "Мстители: Война бесконечности". В ролике после титров было указано грядущее появление Капитана Марвел. И почти сразу же начались споры поклонников комиксов и фильмов о том, насколько сильна Капитан Марвел и сможет ли она стать решающей силой в борьбе против Таноса. Даже если забыть о том, что вам, возможно, понадобится посмотреть "Капитана Марвел" для того, чтобы полностью понять происходящее в фильме "Мстители: Финал", есть много других причин для того, чтобы увидеть ее приключения в посвященной ей одной ленте. Это первый фильм вселенной Marvel с супергероем женского пола, что вынуждает сравнивать его с "Черной Пантерой". Несмотря на то, что многие заранее сочли Бри Ларсон неподходящей на роль Капитана Марвел, не следует сомневаться, что обладательница "Оскара" сделает все для того, чтобы ее персонаж выглядел достоверно и убедительно.

Шазам!

Фото: Мир фантастики

У вселенной DC было нелегкое время, но успех "Аквамена" показал, что ее не следует сбрасывать со счетов. Фильм "Шазам!" рассказывает комедийную историю о том, как 14-летний мальчик обретает сверхспособности. Причем когда они проявляются, он превращается во взрослого мужчину. В главной роли снялся Закари Ливай, снял фильм режиссер Дэвид Сандберг. Лента обещает быть легким и зрелищным развлечением, которое может привнести некоторое разнообразие в становящийся все более мрачным жанр.

Джон Уик 3

Фото: YouTube

Когда выходил первый фильм про Джона Уика, никто не мог подумать, что он станет началом успешной франшизы. Киану Ривз, которому уже 54 года, оказался намного более эффектным и эффективным в перестрелках и драках, чем актеры, намного моложе его. То изящество, с которым он расправляется с врагами, точность движений и жестокий расчет вынуждают не отрываясь следить за происходящим на экране, все это сделало Джона Уика одним из самых популярных персонажей боевиков за последние несколько лет. Трейлер третьего фильма о любящем собак убийце обещает зрелище масштабное и многоплановое. Не стоит забывать, что теперь Джон противостоит всему тайному миру наемных убийц. Беспокойство вызывает только то, что посреди трейлера пропадает черный питбуль, спутник Джона. Все, кто смотрел фильмы, знают, что у собак здесь бывает печальная судьба. Остается только надеяться, что питбуль выживет, как и две овчарки, послушные каждому слову персонажа Хэлли Берри. Потому что если что-нибудь случится с собаками, враги Джона Уика позавидуют мертвым и скрыться от его мести им не удастся нигде в мире.

Годзилла 2: Король монстров

Фото: YouTube

Как известно, лучше большого монстра может быть только монстр побольше и еще больше монстров побольше. Именно это и обещает нам новый фильм о знаменитой радиоактивной ящерице-переростке. Помимо трехголового змея по имени Кинг Гидора в трейлере можно заметить летающего монстра Мотру. Поклонники огромных монстров и Годзиллы в частности уверены, что фильм приберег сюрприз в виде появления и других гигантских разрушителей. Многие уверены, что на экране все же появится Кинг-Конг и мы увидим его схватку с Годзиллой. В любом случае посмотреть на то, как огромные твари крушат города и выясняют, кто из них сильнее, следует обязательно и непременно на большом экране, чтобы в полной мере прочувствовать масштаб происходящего.

Фото: ParkSeason

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