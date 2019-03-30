Фильмы, в которых зло побеждает добро

Голливуд не устает выдавать один за другим фильмы, в которых неизменно демонстрируется победа добра над злом. В последнее время ситуация слегка изменилась, теперь добро если и побеждает, то почти что из последних сил и превозмогая невероятные трудности. Но все равно одерживает верх. Все это приводит к тому, что многим кажется, как будто они смотрят один и тот же фильм, только с разными персонажами и снятый в разных местах. Но все же изредка попадались фильмы, в которых верх одерживало зло в том или ином его проявлении.

"Ребенок Розмари"

Фото: doctissimo.fr

Классический фильм ужасов от Романа Полански рассказывает историю молодой пары, которая переезжает в новую квартиру, у которой плохая репутация. Говорят, что некогда ее владельцами были убийца-каннибал, ведьмы и сатанисты. Множество странных событий происходит вокруг этой квартиры, появляются жуткие соседи, а когда Розмари оказывается беременной, у нее возникает подозрение, что у соседей имеются планы на ее ребенка, который является порождением дьявола. Розмари кажется, что и ее муж заодно с сатанистами. Она подумывает о том, чтобы убить дитя, но в конце концов материнские чувства оказываются сильнее.

"Пролетая над гнездом кукушки"

Фото: weburg.net

Для того, чтобы избежать тюрьмы после очередного преступления, Рэндл Макмерфи притворяется безумным. Его помещают в психиатрическую лечебницу, где он встречает множество различных эффектных персонажей. Заведует всем в отделении сестра Рэтчед. Ведомые Рэндлом пациенты поднимают бунт. После того, как им удается провести время с алкоголем и женщинами, сестра Рэтчед застает последствия кутежа. Одному из пациентов, скромному, нелюдимому, заикающемуся Билли, она угрожает, что расскажет об увиденном его матери. Оставленный наедине, Билли убивает себя осколком стекла. Ужаснувшись произошедшим, Макмерфи нападает на сестру Рэтчед, пытаясь задушить ее. Макмерфи оттаскивают санитары, а позднее другой пациент, Вождь, обнаруживает его в прострации со шрамами от лоботомии.

"Молчание ягнят"

Фото: кадр из фильма

Начинающий следователь ФБР Кларисса Старлинг получает задание вынудить к сотрудничеству гениального серийного убийцу Ганнибала Лектера. Его помощь необходима для того, чтобы поймать другого серийного убийцу, Буффало Билла, который похищает своих жертв, снимает с них кожу и шьет из них одежду. После того как Лектеру удается сбежать, Кларисса следует подсказкам Ганнибала и, в то время как спецназ штурмует не тот дом, который нужно, сама проникает в логово Билла, где и убивает его. По прошествии многих дней она получает звонок от Лектера, остающегося на свободе.

"Бойцовский клуб"

Фото: zinefilm.blogspot.com

Страдающий от бессонницы главный герой фильма знакомится с харизматичным мыловаром Тайлером Дерденом, и вскоре они организуют секретный бойцовский клуб, который постепенно перерастает в террористическую организацию, имеющую своей целью разрушение капиталистической структуры общества. Направляет действия этой организации Дерден. Главному герою удается остановить деятельность Тайлера, но бомбы заложены, и в последних кадрах мы видим взрывающиеся небоскребы транснациональных корпораций.

Фото: topdb.ru

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