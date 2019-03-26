Железный человек: любопытные факты о костюме Тони Старка

В 1970-е в США признание в увлечении комиксами могло превратить человека в изгоя. Но с тех пор, как в 2008 году Железный человек прорвался на экраны кинотеатров, комиксы стали доминировать в мировой поп-культуре. Любовь к супергероям теперь больше не нужно прятать и скрывать от близких. Гики носят футболки с Капитаном Америкой, в кафе обсуждают сюжет новых "Мстителей". Мы живем во времена, когда супергерои захватили всеобщее воображение и стали самыми популярными образами. И началось все с Железного Человека. Но этот супергерой — это, прежде всего, кибернетический костюм.

Тони Старк построил около пятидесяти различных вариантов костюма. В фильме он создает первый костюм, находясь в пещере в плену у террористов. Первый вариант Железного человека был собран почти что из подручных материалов и частей вооружения, произведенного компанией Старка. В те времена Тони еще не думал о том, чтобы стать супергероем. Костюм Железного человека показал Тони возможности кибернетической брони, и создание новых костюмов стало для него не просто хобби, но целью и смыслом жизни. Всего он создал пятьдесят различных вариантов костюма. Они менялись вместе с технологиями реального мира. Сейчас передовыми считаются нанотехнологии, и прототип костюма, который Тони использовал для сражения с Таносом, использует наноботов для того, чтобы адаптироваться к условиям сражения. Поклонники Железного человека с интересом вчитываются в новости науки и военных технологий, пытаясь представить, каким может быть следующий вариант брони.

Сложно представить, что у такой "работы", как создание и использование костюмов Железного человека, могут быть неприятные стороны. Но их множество. Не стоит забывать, что Тони постоянно оказывается посреди битвы с противником, превосходящим его количеством, а иногда и имеющим способности или технологии, превосходящие возможности Железного человека. Тони получает ранения и теряет друзей, как-то происходит на любой войне. Но даже процесс облачения в костюм Железного человека и многочасовое пребывание в нем должны быть малоприятны. Это же подобно нахождению в скафандре. Нигде не упоминается наличие в костюме Железного человека механизмов, способных почесать спину Тони Старку. Также не встречается и упоминания о том, как организован процесс удаления естественных отходов человеческого организма. Ведь иногда сражения или путешествия Тони могут длиться часами. Проблема с помещением себя в костюм была частично решена Тони еще в фильме "Железный Человек 3", когда он создал разделенный на части костюм, способный самостоятельно найти Старка и собраться в броню прямо на его теле.

Железный человек вряд ли сделан из железа. В фильме 2008 года Тони читает газетную статью, в которой его называют Железным человеком. Костюмы же свои, во всяком случае ранние версии, он делал с использованием сплава титана и золота. Во времена, когда персонаж создавался для комиксов, даже железо еще считалось вполне достойным материалом для боевой брони, не говоря о титане. Судя по возможностям, которые демонстрируют последние модели костюмов, речь идет о композитных материалах, сверхлегких и сверхпрочных, подобных применяемым в авиации и космонавтике. К железу и даже сплавам некоторые композитные материалы имеют мало отношения.

Некоторые версии костюма позволяют Тони поднимать вес до ста тонн. Без своего костюма Тони Старк — всего лишь эксцентричный гений-миллиардер-плейбой-филантроп. Ничего больше и ничего особенного. Но став Железным человеком, он превращается в одного из сильнейших Мстителей, превзойти которого могут только Тор и Халк. В одном из самых впечатляющих своих костюмов, Халкбастере, Тони способен поднимать вес до ста тонн, что и позволило ему на равных сражаться с Халком.

В первом фильме про Железного человека демонстрировался его полет на равных с современным истребителем. В третьем фильме новая версия костюма уже могла разгоняться до скорости, которая в пять раз превосходила скорость звука. О более поздних вариантах костюма ничего подобного не говорится. Также эти костюмы теперь способны выдерживать условия открытого космоса, превращаясь в миниатюрные космические корабли, как-то было показано в "Войне бесконечности". Но тогда опять встает вопрос о том, перенял ли Тони опыт реальных космических полетов в плане удаления и переработки отходов человеческого тела. Любой человек, проводивший долгое время в скафандре, скажет, что это важная проблема, способная в том числе влиять и на выполнение поставленной задачи. Особенно если она столь значительна, как спасение половины населения вселенной.

Фото: screenrant.com

Еще по теме:

Актеры, которые могли бы сыграть Железного человека

Фильмы по комиксам: кто на свете всех сильней?

Американские военные создадут "костюм железного человека"