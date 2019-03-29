Пять документальных фильмов от HBO, посвященных легендарным личностям

Удивительно, но про такого значимого для истории кинематографа режиссера снято катастрофически мало документального кино. Среди этих незначительных фильмов особо выделяется проект от "HBO". В этом проекте собраны интервью огромного количества друзей и коллег Спилберга: Том Хэнкс, Кейт Бланшетт, Роберт Земекис, Дэниэл Крэйг, Мартин Скорсезе, Леонардо ДиКаприо, Кристиан Бэйл, Джей Джей Абрамс и многие многие другие. Однако самое важное в "Спилберге" — это голос самого режиссера, раскрывающий зрителю тайны своей работы.
Очень трогательный проект о трагичной судьбе Робина Уильямса — известного комика, лауреата "Оскара", звезда многих хитов ("Джуманджи", "Общество мертвых поэтов" и проч.). Однако этот улыбчивый человек на самом деле страдал от депрессии, тяжело справлялся со смертью лучшего друга и в итоге глушил свое горе с помощью наркотиков и алкоголя. В фильме актер сам рассказывает о своей жизни — при помощи закадрового монолога, который был кропотливо собран из разрозненных записей в архивах.
Фильм представляет собой реконструкцию последних лет Мартина Лютера Кинга. Для создания этой картины использовались различные записи из архивов. Мартин Лютер Кинг — несомненно важная фигура в мировой истории. Для кого-то он — настоящий небожитель, борец за расовое равенство. Однако в фильме он представлен обычным человеком со своими проблемами. "Король без королевства" также обладает довольно эксклюзивным материалом — записью переговоров Мартина Лютера с президентом Линдоном Джонсом.
Картина повествует о жизни американского драматурга. Над ней работала сама дочь писателя — Ребекка, которая уже давно занимается кинематографом. Однако фильм про Артура Миллера — ее первый фильм в документалистике. В "Артуре Миллере: Писателе" складывается разноплановый образ: он предстает перед зрителем и любящим отцом, и заботливым мужем, отличным писателем и художников-самоучкой, а также человек, страдающий от одиночества. В фильме четко прослеживается то восхищение, которое сама Ребекка испытывает по отношению к своему отцу.
Имя Джона Маккейна хорошо знакомо русскому человек: последнее десятилетие Маккейн занимал первые полосы газет из-за его отчетливо русофобских взглядов. Тем не менее, он определенно был достойным политиком со своей определенной идеей. Благодаря фильму от "HBO" мы можем проследить тот путь, который привел Маккейна к его консервативным взглядам — рождение в семье военных, плен во Вьетнаме. Присутствуют даже едкие инвективы, брошенные Маккейном в сторону Путина (и наоборот). Самое главное в фильме — интервью политика, которое тот дал, пока пытался побороть рак.
Фото: blog. amediateka.ru
Еще по теме:
Документальное кино в поисках сюжета
В тени "Оскара" - лучшее документальное кино
Фильм НТВ о Навальном: Откуда деньги, Леша?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Что происходит с российской властью, обществом и гражданским самосознанием? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассуждал Александр Бузгалин.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Надо ли признавать или не признавать выборы президента Украины априори? Ведь то, что будут масштабные нарушения, изначально ясно. Мнение эксперта.