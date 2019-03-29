Пять документальных фильмов от HBO, посвященных легендарным личностям

Удивительно, но про такого значимого для истории кинематографа режиссера снято катастрофически мало документального кино. Среди этих незначительных фильмов особо выделяется проект от "HBO". В этом проекте собраны интервью огромного количества друзей и коллег Спилберга: Том Хэнкс, Кейт Бланшетт, Роберт Земекис, Дэниэл Крэйг, Мартин Скорсезе, Леонардо ДиКаприо, Кристиан Бэйл, Джей Джей Абрамс и многие многие другие. Однако самое важное в "Спилберге" — это голос самого режиссера, раскрывающий зрителю тайны своей работы.

2. "Робин Уильямс: Загляни в мою душу"

Фото: КиноПоиск

Очень трогательный проект о трагичной судьбе Робина Уильямса — известного комика, лауреата "Оскара", звезда многих хитов ("Джуманджи", "Общество мертвых поэтов" и проч.). Однако этот улыбчивый человек на самом деле страдал от депрессии, тяжело справлялся со смертью лучшего друга и в итоге глушил свое горе с помощью наркотиков и алкоголя. В фильме актер сам рассказывает о своей жизни — при помощи закадрового монолога, который был кропотливо собран из разрозненных записей в архивах.

3. "Мартин Лютер Кинг: Король без королевства"

Фото: Okko

Фильм представляет собой реконструкцию последних лет Мартина Лютера Кинга. Для создания этой картины использовались различные записи из архивов. Мартин Лютер Кинг — несомненно важная фигура в мировой истории. Для кого-то он — настоящий небожитель, борец за расовое равенство. Однако в фильме он представлен обычным человеком со своими проблемами. "Король без королевства" также обладает довольно эксклюзивным материалом — записью переговоров Мартина Лютера с президентом Линдоном Джонсом.

4. "Артур Миллер: Писатель"

Фото: Okko

Картина повествует о жизни американского драматурга. Над ней работала сама дочь писателя — Ребекка, которая уже давно занимается кинематографом. Однако фильм про Артура Миллера — ее первый фильм в документалистике. В "Артуре Миллере: Писателе" складывается разноплановый образ: он предстает перед зрителем и любящим отцом, и заботливым мужем, отличным писателем и художников-самоучкой, а также человек, страдающий от одиночества. В фильме четко прослеживается то восхищение, которое сама Ребекка испытывает по отношению к своему отцу.

5. "Джон Маккейн: По ком звонит колокол"

Фото: YouTube

Имя Джона Маккейна хорошо знакомо русскому человек: последнее десятилетие Маккейн занимал первые полосы газет из-за его отчетливо русофобских взглядов. Тем не менее, он определенно был достойным политиком со своей определенной идеей. Благодаря фильму от "HBO" мы можем проследить тот путь, который привел Маккейна к его консервативным взглядам — рождение в семье военных, плен во Вьетнаме. Присутствуют даже едкие инвективы, брошенные Маккейном в сторону Путина (и наоборот). Самое главное в фильме — интервью политика, которое тот дал, пока пытался побороть рак.

Фото: blog. amediateka.ru

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