20 фильмов 2019 года, которые должен увидеть каждый

Запоминаем подборку фильмов 2019 года, которые не может пропустить ни один уважающий себя киноман.

1. Поступь хаоса

28 февраля

Фото: КиноПоиск

В ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен и др.

Основанный на одноимённой трилогии Патрика Несса фильм, расскажет нам о планете, где люди слышат мысли друг друга. Главный герой находит место абсолютной тишины, а секреты вынуждают его вступить в сражение за истину.

2. Капитан Марвел

7 марта

Фото: Киноафиша

В ролях: Бри Ларсон, Джуд Лоу и др.

Главная героиня — Кэрол Дэнверс — является пилотом ВВС. В результате инопланетного вторжения она приобретает суперсилу и неуязвимость. Теперь ей нужно научится ими управлять, чтобы спасти планету.

3. Дамбо

28 марта

Фото: CutInsight

В ролях: Ева Грин, Колин Фарелл и др.

Это первая попытка студии Дисней сделать из этого мультфильма игровой ремейк. История про слонёнка с очень большими ушами, рассказанная абсолютно по-новому. Режиссёром фильма стал Тим Бёртон.

4. Шазам

4 апреля

Фото: Afisha.ru

В ролях: Закари Ливай, Марк Стронг, Адам Броди и др.

История нового супергероя Шазама — обыкновенного мальчика, который благодаря древнему волшебнику и волшебному слову, может превращаться в мужчину со сверхспособностями, но при этом в душе оставаться ребёнком. Сумеет ли он противостоять силам зла?

5. Кладбище домашних животных

4 апреля

Фото: RTVi

В ролях: Джейсон Кларк, Эми Саймец и др. Основанный на одноимённом романе Стивена Кинга фильм ужасов о семье, переехавшей в новый дом, который находится неподалёку от кладбища домашних животных. Кошмары не заставят себя долго ждать.

6. Хеллбой

11 апреля

Фото: Soyuz.ru

В ролях: Дэвид Харбор, Милла Йовович и др.

Новая версия полюбившегося многим фильма о супергерое, который на этот раз окажется в Англии, чтобы спасти мир от Кровавы — жены Мерлина.

7. Мстители: Финал

25 апреля

Фото: ITCrumbs.ru

В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс и др.

Оставшиеся в живых Мстители и их сторонники попытаются остановить Таноса и спасти мир. Кто победит в финальной битве?

8. Джон Уик 3

16 мая

Фото: Sci-Fi-News.ru

В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн и др.

На Джона Уика после нарушения им кодекса тайной гильдии ассасинов объявлена охота. Вознаграждение — 14 миллионов долларов.

9. Алладин

23 мая

Фото: bfm.ru

В ролях: Уилл Смит, Наоми Скотт и др.

Ещё один диснеевский ремейк на знаменитый мультфильм. Режиссёром выступил Гай Ричи, а Джина сыграл Уил Смит.

10. Годзилла 2: Король монстров

30 мая

Фото: Новые трейлеры

В ролях: Вера Фармига, Милли Бобби Браун и др.

Фильм о противостоянии древних суперхищников, которые восстанут из самых недр земли.

11. Люди Икс: Тёмный Феникс

6 июня

Фото: БелТА

В ролях: Софи Тёрнер, Майкл Фассбендер и др.

История Джин Грей, которая из положительного персонажа превратилась в Тёмного Феникса, и теперь членам её команды предстоит тяжёлый выбор между ней и спасением мира.

12. Люди в Чёрном: Интернэшнл

13 июня

Фото: YouTube

В ролях: Лиам Нисон, Крис Хемсворт и др.

Перезагрузка истории о тайных агентах, которые защищают нас от инопланетян.

13. История игрушек 4

20 июня

Фото: Vladtime

В ролях: Том Хэнкс, Киану Ривз и др.

Продолжение истории, снятой студией Pixar, о приключениях астронавта База, ковбоя Вуди и их друзей. Скучно не будет!

14. Человек паук: Вдали от дома

4 июля

Фото: Afisha.ru

В ролях: Том Холланд, Зендая и др.

Питер и его друзья едут в Европу, но отдых превращается в очередную попытку спасти мир.

15. Король Лев

18 июля

Фото: 2019 год

В ролях: Дональд Гловер, Сет Роген и др.

Старая сказка на новый лад с применением всех возможностей компьютерной графики.

16. Новые мутанты

1 августа

Фото: КиноПоиск

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс и др.

Юных мутантов держат в плену на засекреченном объекте. На что они готовы ради того, чтобы спастись?

17. Однажды в Голливуде

8 августа

Фото: Новая Кубань

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и др. Долгожданная премьера от Квентина Тарантино, который уже назвал кинодуэт Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо лучшим со времён Пола Ньюмана и Роберта Рэдфорда.

18. Оно 2

5 сентября

Фото: Канобу

В ролях: Джеймс МакЭвой, Фин Вулфард и др.

Продолжение истории про клоуна Пеннивайза. События происходят 27 лет спустя. Жизнь каждого члена "Клуба Неудачников" идёт своим чередом до той поры, пока прошлое не даёт о себе знать при помощи телефонного звонка.

19. Джокер

3 октября

Фото: DC-Marvel.ru

В ролях: Хоакин феникс, Роберт Де Ниро и др.

Антисупергеройская версия истории про главного противника Бэтмена — Джокера. Зрителю предстоит наблюдать путь превращения Артура Флека — неудачливого комика — в сумасшедшего главу преступного мира.

20. Холодное сердце 2

28 ноября

Фото: Сплетник

В ролях: Кристен Белл, Эван Рейчел Вуд и др.

Продолжение полюбившейся всем сказки про двух сестёр. В этой части они вынуждены покинуть своё королевство и со своими друзьями отправится в путешествие на север, чтобы открыть древние тайны своей страны.

Фото: Onliner.by