20 фильмов 2019 года, которые должен увидеть каждый

Запоминаем подборку фильмов 2019 года, которые не может пропустить ни один уважающий себя киноман.
1. Поступь хаоса
28 февраля
В ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен и др.
Основанный на одноимённой трилогии Патрика Несса фильм, расскажет нам о планете, где люди слышат мысли друг друга. Главный герой находит место абсолютной тишины, а секреты вынуждают его вступить в сражение за истину.
2. Капитан Марвел
7 марта
В ролях: Бри Ларсон, Джуд Лоу и др.
Главная героиня — Кэрол Дэнверс — является пилотом ВВС. В результате инопланетного вторжения она приобретает суперсилу и неуязвимость. Теперь ей нужно научится ими управлять, чтобы спасти планету.
3. Дамбо
28 марта
В ролях: Ева Грин, Колин Фарелл и др.
Это первая попытка студии Дисней сделать из этого мультфильма игровой ремейк. История про слонёнка с очень большими ушами, рассказанная абсолютно по-новому. Режиссёром фильма стал Тим Бёртон.
4. Шазам
4 апреля
В ролях: Закари Ливай, Марк Стронг, Адам Броди и др.
История нового супергероя Шазама — обыкновенного мальчика, который благодаря древнему волшебнику и волшебному слову, может превращаться в мужчину со сверхспособностями, но при этом в душе оставаться ребёнком. Сумеет ли он противостоять силам зла?
5. Кладбище домашних животных
4 апреля
В ролях: Джейсон Кларк, Эми Саймец и др. Основанный на одноимённом романе Стивена Кинга фильм ужасов о семье, переехавшей в новый дом, который находится неподалёку от кладбища домашних животных. Кошмары не заставят себя долго ждать.
6. Хеллбой
11 апреля
В ролях: Дэвид Харбор, Милла Йовович и др.
Новая версия полюбившегося многим фильма о супергерое, который на этот раз окажется в Англии, чтобы спасти мир от Кровавы — жены Мерлина.
7. Мстители: Финал
25 апреля
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс и др.
Оставшиеся в живых Мстители и их сторонники попытаются остановить Таноса и спасти мир. Кто победит в финальной битве?
8. Джон Уик 3
16 мая
В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн и др.
На Джона Уика после нарушения им кодекса тайной гильдии ассасинов объявлена охота. Вознаграждение — 14 миллионов долларов.
9. Алладин
23 мая
В ролях: Уилл Смит, Наоми Скотт и др.
Ещё один диснеевский ремейк на знаменитый мультфильм. Режиссёром выступил Гай Ричи, а Джина сыграл Уил Смит.
10. Годзилла 2: Король монстров
30 мая
В ролях: Вера Фармига, Милли Бобби Браун и др.
Фильм о противостоянии древних суперхищников, которые восстанут из самых недр земли.
11. Люди Икс: Тёмный Феникс
6 июня
В ролях: Софи Тёрнер, Майкл Фассбендер и др.
История Джин Грей, которая из положительного персонажа превратилась в Тёмного Феникса, и теперь членам её команды предстоит тяжёлый выбор между ней и спасением мира.
12. Люди в Чёрном: Интернэшнл
13 июня
В ролях: Лиам Нисон, Крис Хемсворт и др.
Перезагрузка истории о тайных агентах, которые защищают нас от инопланетян.
13. История игрушек 4
20 июня
В ролях: Том Хэнкс, Киану Ривз и др.
Продолжение истории, снятой студией Pixar, о приключениях астронавта База, ковбоя Вуди и их друзей. Скучно не будет!
14. Человек паук: Вдали от дома
4 июля
В ролях: Том Холланд, Зендая и др.
Питер и его друзья едут в Европу, но отдых превращается в очередную попытку спасти мир.
15. Король Лев
18 июля
В ролях: Дональд Гловер, Сет Роген и др.
Старая сказка на новый лад с применением всех возможностей компьютерной графики.
16. Новые мутанты
1 августа
В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс и др.
Юных мутантов держат в плену на засекреченном объекте. На что они готовы ради того, чтобы спастись?
17. Однажды в Голливуде
8 августа
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и др. Долгожданная премьера от Квентина Тарантино, который уже назвал кинодуэт Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо лучшим со времён Пола Ньюмана и Роберта Рэдфорда.
18. Оно 2
5 сентября
В ролях: Джеймс МакЭвой, Фин Вулфард и др.
Продолжение истории про клоуна Пеннивайза. События происходят 27 лет спустя. Жизнь каждого члена "Клуба Неудачников" идёт своим чередом до той поры, пока прошлое не даёт о себе знать при помощи телефонного звонка.
19. Джокер
3 октября
В ролях: Хоакин феникс, Роберт Де Ниро и др.
Антисупергеройская версия истории про главного противника Бэтмена — Джокера. Зрителю предстоит наблюдать путь превращения Артура Флека — неудачливого комика — в сумасшедшего главу преступного мира.
20. Холодное сердце 2
28 ноября
В ролях: Кристен Белл, Эван Рейчел Вуд и др.
Продолжение полюбившейся всем сказки про двух сестёр. В этой части они вынуждены покинуть своё королевство и со своими друзьями отправится в путешествие на север, чтобы открыть древние тайны своей страны.
Фото: Onliner.by
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